https://ria.ru/20211006/gaz-1753366985.html

Глава Еврокомиссии рассказала о плане по преодолению газового кризиса

Глава Еврокомиссии рассказала о плане по преодолению газового кризиса - РИА Новости, 06.10.2021

Глава Еврокомиссии рассказала о плане по преодолению газового кризиса

Создание совместных европейских запасов газа будет частью предложений Еврокомиссии по преодолению энергетического кризиса, сообщила глава ЕК Урсула фон дер... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T16:43

2021-10-06T16:43

2021-10-06T16:52

в мире

еврокомиссия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Создание совместных европейских запасов газа будет частью предложений Еврокомиссии по преодолению энергетического кризиса, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Мы готовим наши рекомендации, создание запаса (газа – ред.) будет частью этих рекомендаций, но детали станут известны на следующей неделе", - сказала она по итогам саммита ЕС-Западные Балканы в Словении.По словам главы ЕК, "Норвегия - один из наших поставщиков - наращивает поставки, я думаю это очень хороший пример, которому можно следовать".Ожидается, что Еврокомиссия 13 октября обнародует рекомендации по преодолению энергетического кризиса в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Кризис газа также будет обсуждаться на саммите Евросоюза 21 и 22 октября.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753347458.html

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в мире, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен