https://ria.ru/20211006/gaz-1753326294.html

В Азербайджане выразили готовность поставлять газ в Евросоюз

В Азербайджане выразили готовность поставлять газ в Евросоюз - РИА Новости, 06.10.2021

В Азербайджане выразили готовность поставлять газ в Евросоюз

Баку имеет планы по расширению географии своих поставок газа в Европу, готов работать с Брюсселем в этом направлении, заявил президент Азербайджана Ильхам... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T13:58

2021-10-06T13:58

2021-10-06T15:58

баку

брюссель

в мире

природный газ

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ильхам алиев

евросоюз

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БАКУ, 6 окт — РИА Новости. Баку имеет планы по расширению географии своих поставок газа в Европу, готов работать с Брюсселем в этом направлении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Алиев принял в среду в Баку новоназначенного представителя ЕС в Азербайджане Петра Михалко.Ранее азербайджанский лидер заявил, что доказанные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров, этого хватит на собственное потребление и экспорт минимум на сто лет.

https://ria.ru/20211001/gaz-1752705195.html

https://ria.ru/20211006/gaz-1753318015.html

баку

брюссель

азербайджан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баку, брюссель, в мире, природный газ, азербайджан, ильхам алиев, евросоюз