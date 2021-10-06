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В Азербайджане выразили готовность поставлять газ в Евросоюз
В Азербайджане выразили готовность поставлять газ в Евросоюз - РИА Новости, 06.10.2021
В Азербайджане выразили готовность поставлять газ в Евросоюз
Баку имеет планы по расширению географии своих поставок газа в Европу, готов работать с Брюсселем в этом направлении, заявил президент Азербайджана Ильхам... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:58
2021-10-06T13:58
2021-10-06T15:58
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евросоюз
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БАКУ, 6 окт — РИА Новости. Баку имеет планы по расширению географии своих поставок газа в Европу, готов работать с Брюсселем в этом направлении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Алиев принял в среду в Баку новоназначенного представителя ЕС в Азербайджане Петра Михалко.Ранее азербайджанский лидер заявил, что доказанные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров, этого хватит на собственное потребление и экспорт минимум на сто лет.
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баку, брюссель, в мире, природный газ, азербайджан, ильхам алиев, евросоюз
13:58 06.10.2021 (обновлено: 15:58 06.10.2021)
В Азербайджане выразили готовность поставлять газ в Евросоюз
Алиев заявил о готовности Азербайджана стать поставщиком газа для многих стран Евросоюза