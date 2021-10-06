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В Азербайджане выразили готовность поставлять газ в Евросоюз
В Азербайджане выразили готовность поставлять газ в Евросоюз - РИА Новости, 06.10.2021
В Азербайджане выразили готовность поставлять газ в Евросоюз
Баку имеет планы по расширению географии своих поставок газа в Европу, готов работать с Брюсселем в этом направлении, заявил президент Азербайджана Ильхам... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T13:58
2021-10-06T15:58
баку
брюссель
в мире
природный газ
азербайджан
ильхам алиев
евросоюз
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БАКУ, 6 окт — РИА Новости. Баку имеет планы по расширению географии своих поставок газа в Европу, готов работать с Брюсселем в этом направлении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Алиев принял в среду в Баку новоназначенного представителя ЕС в Азербайджане Петра Михалко.Ранее азербайджанский лидер заявил, что доказанные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров, этого хватит на собственное потребление и экспорт минимум на сто лет.
https://ria.ru/20211001/gaz-1752705195.html
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баку, брюссель, в мире, природный газ, азербайджан, ильхам алиев, евросоюз
13:58 06.10.2021 (обновлено: 15:58 06.10.2021)
 
В Азербайджане выразили готовность поставлять газ в Евросоюз

Алиев заявил о готовности Азербайджана стать поставщиком газа для многих стран Евросоюза

© Фото : сайт президента АзербайджанаПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : сайт президента Азербайджана
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БАКУ, 6 окт — РИА Новости. Баку имеет планы по расширению географии своих поставок газа в Европу, готов работать с Брюсселем в этом направлении, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Алиев принял в среду в Баку новоназначенного представителя ЕС в Азербайджане Петра Михалко.
Газопровод высокого давления от ГРС №2 Елабуга Центральная - ПАО Нижнекамскнефтехим - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 16:47
Премьер Испании призвал Евросоюз к единой стратегии в закупке газа

"Азербайджан в конце 2020 года начал поставки газа в Европу. Мы видим, что можем стать поставщиками газа и в другие страны ЕС. Мы планируем работать с ЕС для расширения географии поставок", — сказал президент, его встречу с послом транслировало Гостелевидение Азербайджана.

Ранее азербайджанский лидер заявил, что доказанные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров, этого хватит на собственное потребление и экспорт минимум на сто лет.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Вчера, 13:07
Евросоюз обсуждает совместные закупки газа, заявил премьер Польши
 
БакуБрюссельВ миреПриродный газАзербайджанИльхам АлиевЕвросоюз
 
 
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