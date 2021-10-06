https://ria.ru/20211006/gaz-1753292142.html

"Газпром" заявил, что идея транспорта синтез-газа вышла из моды в Европе

"Газпром" заявил, что идея транспорта синтез-газа вышла из моды в Европе - РИА Новости, 06.10.2021

"Газпром" заявил, что идея транспорта синтез-газа вышла из моды в Европе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Идея смешения водорода с метаном и последующая транспортировка по газопроводам давно вышла из моды в Европе, но, к сожалению, РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:47

2021-10-06T10:47

2021-10-06T10:47

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РИА Новости. Идея смешения водорода с метаном и последующая транспортировка по газопроводам давно вышла из моды в Европе, но, к сожалению, только сейчас пришла к "модникам" в России, заявил начальник отдела "Газпрома", генеральный директор "Газпром водород" Константин Романов."Вот уже говорили про транспортировку (водорода - ред.) в виде смеси, но я бы хотел быть достаточно осторожным в этих решениях. Конечно, еще и в Санкт-Петербурге в 19-м веке использовали синтез-газ для того, чтобы освещать улицы. Но там были все-таки сети низкого давления. Когда мы говорим о сетях высокого давления, то есть свои особенности", - сказал Романов, выступая на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2021)."Несколько факторов, не только технических, имеют значение. Концептуально сейчас от этой идеи отказываются и в Европе. То есть, мне кажется, это уже такая старая мода, от которой там в Париже отказались, а она к нам, к сожалению, только сейчас пришла", - заметил он.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ"Газпром водород" считает, что наиболее оптимальным решением водородных проектов является все-таки транспортировка природного газа по трубе и уже производство водорода ближе к крупному потребителю. Такая схема представляется компании наименее затратной, при этом обеспечить непосредственно производство водорода энергией на месте можно уже и за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ)."Когда мы говорим о сетях высокого давления, там есть свои особенности. И вот такой эффект, как наводораживание металла, мы даже говорим не о всей трубе, а, в основном, о месте сварки труб. И, учитывая вот этот накопительный эффект, когда может быть охрупчивание и даже стресс-коррозия. То есть очень важно провести такой цикл длительный испытаний, чтобы не рисковать той инфраструктурой, которая есть", - предупредил Романов.По словам топ-менеджера, даже инициатива Еврокомиссии по созданию "водородного каркаса" касается либо новых, либо использования существующих газопроводов, но для транспортировки чистого 100%-го водорода. Транспорт же метано-водородной смеси с 10% или 20% водорода, по сути, не снижает в значительной степени выбросы, при этом с экономической точки зрения также нецелесообразен."Если вы уже произвели дорогой продукт, то надо его в таком виде и использовать. Разбавлять его в более дешевом, наверное, не имеет смысла - очень сложно потом монетизировать обратно. А если вы всё-таки будете его разделять на конце трубы, то создание такой инфраструктуры... по стоимости будет соизмеримо с инвестициями в производство водорода. Поэтому, по факту, вы дублируете свои затраты", - поясняет Романов.Что касается производства "зеленого" водорода на основе электролиза воды, то, по словам Романова, экономика таких проектов всегда будет дороже производства "голубого" водорода. Это доказывают даже физико-химические критерии: для разделения молекулы воды нужно в два раза больше энергии, чем для молекулы метана при цели произвести равный объем водорода. "Это если вы хотите произвести один объем водорода", объясняет глава "Газпром водорода"."Все ожидают, что электролиз по каким-то причинам упадет в стоимости. Ну вот не знаю, как в вашей жизни, в моей жизни все время все что-то дорожает: что помидоры, что картофель. И редкоземельные элементы, которые используются для ВИЭ, не думаю, что потенциал (снижения стоимости - ред.) такой большой, несмотря на эффект тиражирования", - заключил он.

https://ria.ru/20211004/gazprom-1753077999.html

https://ria.ru/20211006/gaz-1753279720.html

https://ria.ru/20211006/gaz-1753273614.html

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экономика, в мире, природный газ, европа, газпром, константин романов, россия