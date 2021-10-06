https://ria.ru/20211006/gaz-1753290992.html

Глава Еврокомиссии прокомментировала газовый кризис в Европе

Глава Еврокомиссии прокомментировала газовый кризис в Европе - РИА Новости, 06.10.2021

Глава Еврокомиссии прокомментировала газовый кризис в Европе

В долгосрочной перспективе для ЕС важны инвестиции в возобновляемую энергетику, это даст более стабильные цены и независимость, сказала глава Еврокомиссии... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T10:42

2021-10-06T10:42

2021-10-06T10:42

экономика

природный газ

европа

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. В долгосрочной перспективе для ЕС важны инвестиции в возобновляемую энергетику, это даст более стабильные цены и независимость, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита ЕС-Западные Балканы в Словении."В долгосрочной перспективе в энергетике важно инвестировать в возобновляемые источники. Это даст нам стабильные цены и больше независимости. Потому что газ на 90% импортируется в ЕС. Но возобновляемая энергетика принадлежит нам", - сказала она.Глава ЕК добавила, что на следующей неделе Еврокомиссия опубликует заявление по энергетике, это будет обсуждаться в рамках Совета ЕС.Фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив 1600 долларов за тысячу кубометров, что более чем на 15% больше расчётной цены вторника, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753286401.html

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экономика, природный газ, европа, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен