https://ria.ru/20211006/gaz-1753290992.html
Глава Еврокомиссии прокомментировала газовый кризис в Европе
Глава Еврокомиссии прокомментировала газовый кризис в Европе - РИА Новости, 06.10.2021
Глава Еврокомиссии прокомментировала газовый кризис в Европе
В долгосрочной перспективе для ЕС важны инвестиции в возобновляемую энергетику, это даст более стабильные цены и независимость, сказала глава Еврокомиссии... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:42
2021-10-06T10:42
2021-10-06T10:42
экономика
природный газ
европа
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. В долгосрочной перспективе для ЕС важны инвестиции в возобновляемую энергетику, это даст более стабильные цены и независимость, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита ЕС-Западные Балканы в Словении."В долгосрочной перспективе в энергетике важно инвестировать в возобновляемые источники. Это даст нам стабильные цены и больше независимости. Потому что газ на 90% импортируется в ЕС. Но возобновляемая энергетика принадлежит нам", - сказала она.Глава ЕК добавила, что на следующей неделе Еврокомиссия опубликует заявление по энергетике, это будет обсуждаться в рамках Совета ЕС.Фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив 1600 долларов за тысячу кубометров, что более чем на 15% больше расчётной цены вторника, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
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экономика, природный газ, европа, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Глава Еврокомиссии прокомментировала газовый кризис в Европе
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: ЕС должен инвестировать в возобновляемую энергетику