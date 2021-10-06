У МВФ появились вопросы к Украине из-за цен на газ

10:36 06.10.2021 (обновлено: 13:27 06.10.2021)
В Минфине Украины рассказали о дополнительных рисках из-за цен на газ
Глава Минфина Украины Марченко: дорогой газ создает дополнительные фискальные риски
КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Высокие цены на газ в ЕС создают дополнительные фискальные риски для Украины, проект госбюджета страны на 2022 год требует уточнений, Киев обсуждает это с Международным валютным фондом, заявил министр финансов Сергей Марченко.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. В среду фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив 1600 долларов за тысячу кубометров, что более чем на 15% больше расчётной цены вторника.
"У нас достаточно продуктивные дискуссии в рамках миссии (МВФ – ред.)… Мы очень активно ведем переговоры. Сейчас возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ. Это та история, которая требует дополнительных консультаций. Если взять бюджет и те вопросы, за которые отвечает министерство финансов, есть моменты, которые требуют уточнения в части бюджета на 2022 год", - сказал Марченко в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в среду.
По его словам, также МВФ интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году, а также на компаниях, которые находятся в государственной собственности.
"В МВФ понимают, что непосредственно прямых бюджетных потерь может и не быть. Но возможны косвенные потери в связи с финансовым состоянием компаний, которые связаны с этим рынком, и тем, как будет проходить отопительный сезон на местах, тут есть поле для дискуссий", - добавил Марченко.
Миссия МВФ начала работу на Украине 21 сентября для обсуждения с властями первого пересмотра программы, встречи проходят онлайн. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что по итогам работы миссии Киев рассчитывает на положительное решение об очередном транше кредита в размере 750 миллионов долларов, который может быть предоставлен в ноябре.
Кабинет министров ранее одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду Украины проект госбюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% и ростом ВВП 3,8%, на сектор безопасности и обороны будет предусмотрено 5,95% ВВП.