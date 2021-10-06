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У МВФ появились вопросы к Украине из-за цен на газ
В Минфине Украины рассказали о дополнительных рисках из-за цен на газ - РИА Новости, 06.10.2021
У МВФ появились вопросы к Украине из-за цен на газ
Высокие цены на газ в ЕС создают дополнительные фискальные риски для Украины, проект госбюджета страны на 2022 год требует уточнений, Киев обсуждает это с... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T10:36
2021-10-06T13:27
в мире
природный газ
украина
киев
министерство финансов украины
сергей марченко
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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Высокие цены на газ в ЕС создают дополнительные фискальные риски для Украины, проект госбюджета страны на 2022 год требует уточнений, Киев обсуждает это с Международным валютным фондом, заявил министр финансов Сергей Марченко.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. В среду фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив 1600 долларов за тысячу кубометров, что более чем на 15% больше расчётной цены вторника."У нас достаточно продуктивные дискуссии в рамках миссии (МВФ – ред.)… Мы очень активно ведем переговоры. Сейчас возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ. Это та история, которая требует дополнительных консультаций. Если взять бюджет и те вопросы, за которые отвечает министерство финансов, есть моменты, которые требуют уточнения в части бюджета на 2022 год", - сказал Марченко в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в среду.По его словам, также МВФ интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году, а также на компаниях, которые находятся в государственной собственности."В МВФ понимают, что непосредственно прямых бюджетных потерь может и не быть. Но возможны косвенные потери в связи с финансовым состоянием компаний, которые связаны с этим рынком, и тем, как будет проходить отопительный сезон на местах, тут есть поле для дискуссий", - добавил Марченко.Миссия МВФ начала работу на Украине 21 сентября для обсуждения с властями первого пересмотра программы, встречи проходят онлайн. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что по итогам работы миссии Киев рассчитывает на положительное решение об очередном транше кредита в размере 750 миллионов долларов, который может быть предоставлен в ноябре.Кабинет министров ранее одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду Украины проект госбюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% и ростом ВВП 3,8%, на сектор безопасности и обороны будет предусмотрено 5,95% ВВП.
https://ria.ru/20211005/gaz-1753233809.html
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в мире, природный газ, украина, киев, министерство финансов украины, сергей марченко
10:36 06.10.2021 (обновлено: 13:27 06.10.2021)
 
В Минфине Украины рассказали о дополнительных рисках из-за цен на газ

Глава Минфина Украины Марченко: дорогой газ создает дополнительные фискальные риски

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 окт - РИА Новости. Высокие цены на газ в ЕС создают дополнительные фискальные риски для Украины, проект госбюджета страны на 2022 год требует уточнений, Киев обсуждает это с Международным валютным фондом, заявил министр финансов Сергей Марченко.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. В среду фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив 1600 долларов за тысячу кубометров, что более чем на 15% больше расчётной цены вторника.
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5 октября, 18:43
В Раде назвали отказ Украины от переговоров по газу с Россией преступлением
"У нас достаточно продуктивные дискуссии в рамках миссии (МВФ – ред.)… Мы очень активно ведем переговоры. Сейчас возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ. Это та история, которая требует дополнительных консультаций. Если взять бюджет и те вопросы, за которые отвечает министерство финансов, есть моменты, которые требуют уточнения в части бюджета на 2022 год", - сказал Марченко в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в среду.
По его словам, также МВФ интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году, а также на компаниях, которые находятся в государственной собственности.
"В МВФ понимают, что непосредственно прямых бюджетных потерь может и не быть. Но возможны косвенные потери в связи с финансовым состоянием компаний, которые связаны с этим рынком, и тем, как будет проходить отопительный сезон на местах, тут есть поле для дискуссий", - добавил Марченко.
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Миссия МВФ начала работу на Украине 21 сентября для обсуждения с властями первого пересмотра программы, встречи проходят онлайн. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что по итогам работы миссии Киев рассчитывает на положительное решение об очередном транше кредита в размере 750 миллионов долларов, который может быть предоставлен в ноябре.
Кабинет министров ранее одобрил и направил на рассмотрение в Верховную раду Украины проект госбюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% и ростом ВВП 3,8%, на сектор безопасности и обороны будет предусмотрено 5,95% ВВП.
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В миреПриродный газУкраинаКиевМинистерство финансов УкраиныСергей Марченко
 
 
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