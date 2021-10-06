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Обиделась. Блок НАТО может лишиться одной из сильнейших военных держав мира
Обиделась. Блок НАТО может лишиться одной из сильнейших военных держав мира - РИА Новости, 06.10.2021
Обиделась. Блок НАТО может лишиться одной из сильнейших военных держав мира
После бурного выяснения отношений с Вашингтоном в Париже задумались о выходе из НАТО. Ситуацию немного исправил звонок Джозефа Байдена. Но Эммануэль Макрон... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T08:00
2021-10-06T11:01
в мире
сша
франция
евросоюз
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. После бурного выяснения отношений с Вашингтоном в Париже задумались о выходе из НАТО. Ситуацию немного исправил звонок Джозефа Байдена. Но Эммануэль Макрон хочет стать лидером ЕС после Ангелы Меркель и потому активно продвигает тему стратегической самостоятельности. Французы твердо намерены добиться уважения собственных интересов, но помешать этому могут другие союзники — уже в самой Европе.Пора на выходФранции нужно "перестать тешить себя иллюзиями" и выйти из НАТО. А заодно свернуть создание центра "передового опыта" Североатлантического альянса в области космической безопасности, который Вашингтон планировал разместить в Тулузе. В этом уверен депутат Национального собрания, глава левой "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон. Его поддерживает лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен. Неприязнь к Америке объединила политических соперников.Их резкие высказывания вполне понятны: дипломатический скандал между Францией и Соединенными Штатами в самом разгаре. Пятая республика обиделась, когда Австралия разорвала крупный контракт на строительство 12 подводных лодок с французской компанией Naval Group и предпочла американские атомные субмарины. Более того, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового союза AUKUS в сфере обороны и безопасности — Францию не только не позвали, но и не предупредили. А ведь Париж считал себя важным игроком в Тихоокеанском регионе — наравне с Вашингтоном. Срыв контракта на сумму 56 миллиардов евро стал для Франции тяжелым ударом. В стране уверены: "нож в спину" и "пощечина" от США ставят под вопрос связи Парижа с англосаксонскими союзниками и "приведут к тяжелым последствиям".Франция отозвала послов из Австралии и США. Министр обороны Флоранс Парли заявил, что Вашингтон уже давно не считают надежным партнером. А Эммануэль Макрон отменил совместное с американцами празднование 240-летия Чесапикского морского сражения и отказался участвовать в форуме демократий, который Штаты проведут в декабре. Президент не скрывает: произошедшее он воспринял как личную обиду, поэтому намерен обсудить, имеет ли смысл дальнейшее пребывание в НАТО.История Франции знает подобный пример. В 1966-м Шарль де Голль, требуя от американцев большего уважения, вывел страну из военных структур альянса, оставив ее только в политических. Вернулась она туда лишь в 2009-м при Николя Саркози. Кстати, тогда против выступили социалисты: они направили в Национальное собрание представителей, тем самым предупредив, что членство в НАТО "приведет к зависимости от Соединенных Штатов".Единым фронтом против СШАВ скандале Евросоюз встал на сторону Франции. В Брюсселе дали ясно понять: разрыв контракта с Парижем — вызов всему блоку. Усилия Байдена по примирению с европейскими союзниками, отношения с которыми изрядно подпортил его предшественник, пошли прахом.Но оказалось, что после истории с подлодками Дональд Трамп для европейцев был даже более приемлемым собеседником — во всяком случае, намерений своих он не скрывал. И сейчас глава Евросовета Шарль Мишель отмечает, что Вашингтон — недостаточно надежный партнер, надо меньше на него полагаться и укреплять собственный оборонный потенциал.В Брюсселе давно мечтают создать суверенные вооруженные силы. Но дальше планов дело не идет: Польша, Британия и страны Балтии обычно выступают против. Сами США тоже не поддерживают идею по понятным причинам: это бы ослабило американское влияние в Европе.Но сейчас, возможно, самое подходящее время для прорыва, уверена британская газета The Telegraph, а Макрон — лучший кандидат на роль лидера. Уход Ангелы Меркель с поста немецкого канцлера дает французскому президенту шанс стать номером один в объединенной Европе, а значит, продвигать идею военной интеграции.С 1 января Франция займет место председателя Евросоюза. В будущем году состоится саммит по вопросам обороны, где планируют определиться с силами быстрого реагирования.Предвыборная подготовкаВ самой Франции тем временем уже началась президентская кампания. Выборы пройдут через семь месяцев. Пока вероятными кандидатами считают Макрона, Меланшона и Ле Пен, а также журналиста и политолога Эрика Земмура. Он уже участвовал в теледебатах, но пока не подтвердил, присоединится ли к гонке."Нынешние внешнеполитические шаги Макрона не добавили ему популярности. Но пока он все же лидирует по опросам общественного мнения. В стране много внутренних проблем: большинство реформ не пошло. И президент постарается разыграть внешние козыри по максимуму", — пояснил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.С ним согласен генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов: "Во внутренних делах почти ничего не получается. Хочется компенсировать эти проблемы внешнеполитическими успехами, статус великой державы — не пустой звук для французского избирателя".Сейчас обстоятельства сложились благоприятно для Парижа. "После выхода Британии Франция осталась единственной ядерной державой Евросоюза и единственным членом Совбеза ООН из стран ЕС. Это питает французские амбиции. Макрон не случайно говорил, что при определенных обстоятельствах может обеспечить защиту партнерам по Евросоюзу французским ядерным арсеналом", — пояснил эксперт.Однако при этом Кортунов уверен: несмотря на обострение отношений, ситуация 50-летней давности не повторится и Франция все же не покинет НАТО. В Париж уже прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен, а в Вашингтон отправился французский посол Филипп Этьен. А пока в республике ждут компенсаций за понесенные убытки, в том числе — моральные.
https://radiosputnik.ria.ru/20211005/makron-1753192958.html
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в мире, сша, франция, евросоюз
08:00 06.10.2021 (обновлено: 11:01 06.10.2021)
 

Обиделась. Блок НАТО может лишиться одной из сильнейших военных держав мира

© AFP 2021 / Christophe Ena / POOLФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© AFP 2021 / Christophe Ena / POOL
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Ксения Мельникова. После бурного выяснения отношений с Вашингтоном в Париже задумались о выходе из НАТО. Ситуацию немного исправил звонок Джозефа Байдена. Но Эммануэль Макрон хочет стать лидером ЕС после Ангелы Меркель и потому активно продвигает тему стратегической самостоятельности. Французы твердо намерены добиться уважения собственных интересов, но помешать этому могут другие союзники — уже в самой Европе.

Пора на выход

Франции нужно "перестать тешить себя иллюзиями" и выйти из НАТО. А заодно свернуть создание центра "передового опыта" Североатлантического альянса в области космической безопасности, который Вашингтон планировал разместить в Тулузе. В этом уверен депутат Национального собрания, глава левой "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон. Его поддерживает лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен. Неприязнь к Америке объединила политических соперников.
Их резкие высказывания вполне понятны: дипломатический скандал между Францией и Соединенными Штатами в самом разгаре. Пятая республика обиделась, когда Австралия разорвала крупный контракт на строительство 12 подводных лодок с французской компанией Naval Group и предпочла американские атомные субмарины. Более того, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового союза AUKUS в сфере обороны и безопасности — Францию не только не позвали, но и не предупредили. А ведь Париж считал себя важным игроком в Тихоокеанском регионе — наравне с Вашингтоном.
Срыв контракта на сумму 56 миллиардов евро стал для Франции тяжелым ударом. В стране уверены: "нож в спину" и "пощечина" от США ставят под вопрос связи Парижа с англосаксонскими союзниками и "приведут к тяжелым последствиям".
© REUTERS / Pool / Bertrand GuayПрезидент Франции Эммануэль Макрон в Национальной библиотеке в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон в Национальной библиотеке в Париже - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / Pool / Bertrand Guay
Президент Франции Эммануэль Макрон в Национальной библиотеке в Париже
Франция отозвала послов из Австралии и США. Министр обороны Флоранс Парли заявил, что Вашингтон уже давно не считают надежным партнером. А Эммануэль Макрон отменил совместное с американцами празднование 240-летия Чесапикского морского сражения и отказался участвовать в форуме демократий, который Штаты проведут в декабре. Президент не скрывает: произошедшее он воспринял как личную обиду, поэтому намерен обсудить, имеет ли смысл дальнейшее пребывание в НАТО.
История Франции знает подобный пример. В 1966-м Шарль де Голль, требуя от американцев большего уважения, вывел страну из военных структур альянса, оставив ее только в политических. Вернулась она туда лишь в 2009-м при Николя Саркози. Кстати, тогда против выступили социалисты: они направили в Национальное собрание представителей, тем самым предупредив, что членство в НАТО "приведет к зависимости от Соединенных Штатов".

Единым фронтом против США

В скандале Евросоюз встал на сторону Франции. В Брюсселе дали ясно понять: разрыв контракта с Парижем — вызов всему блоку. Усилия Байдена по примирению с европейскими союзниками, отношения с которыми изрядно подпортил его предшественник, пошли прахом.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 15:43В мире
Макрон и Блинкен провели первую встречу после ситуации с AUKUS
Но оказалось, что после истории с подлодками Дональд Трамп для европейцев был даже более приемлемым собеседником — во всяком случае, намерений своих он не скрывал. И сейчас глава Евросовета Шарль Мишель отмечает, что Вашингтон — недостаточно надежный партнер, надо меньше на него полагаться и укреплять собственный оборонный потенциал.
В Брюсселе давно мечтают создать суверенные вооруженные силы. Но дальше планов дело не идет: Польша, Британия и страны Балтии обычно выступают против. Сами США тоже не поддерживают идею по понятным причинам: это бы ослабило американское влияние в Европе.
Но сейчас, возможно, самое подходящее время для прорыва, уверена британская газета The Telegraph, а Макрон — лучший кандидат на роль лидера. Уход Ангелы Меркель с поста немецкого канцлера дает французскому президенту шанс стать номером один в объединенной Европе, а значит, продвигать идею военной интеграции.
С 1 января Франция займет место председателя Евросоюза. В будущем году состоится саммит по вопросам обороны, где планируют определиться с силами быстрого реагирования.

Предвыборная подготовка

В самой Франции тем временем уже началась президентская кампания. Выборы пройдут через семь месяцев. Пока вероятными кандидатами считают Макрона, Меланшона и Ле Пен, а также журналиста и политолога Эрика Земмура. Он уже участвовал в теледебатах, но пока не подтвердил, присоединится ли к гонке.
"Нынешние внешнеполитические шаги Макрона не добавили ему популярности. Но пока он все же лидирует по опросам общественного мнения. В стране много внутренних проблем: большинство реформ не пошло. И президент постарается разыграть внешние козыри по максимуму", — пояснил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
С ним согласен генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов: "Во внутренних делах почти ничего не получается. Хочется компенсировать эти проблемы внешнеполитическими успехами, статус великой державы — не пустой звук для французского избирателя".
© REUTERS / Stephane MaheВерфь по производству подводных лодок компании Naval Group в Шербуре
Верфь по производству подводных лодок компании Naval Group в Шербуре - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / Stephane Mahe
Верфь по производству подводных лодок компании Naval Group в Шербуре
Сейчас обстоятельства сложились благоприятно для Парижа. "После выхода Британии Франция осталась единственной ядерной державой Евросоюза и единственным членом Совбеза ООН из стран ЕС. Это питает французские амбиции. Макрон не случайно говорил, что при определенных обстоятельствах может обеспечить защиту партнерам по Евросоюзу французским ядерным арсеналом", — пояснил эксперт.
Однако при этом Кортунов уверен: несмотря на обострение отношений, ситуация 50-летней давности не повторится и Франция все же не покинет НАТО. В Париж уже прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен, а в Вашингтон отправился французский посол Филипп Этьен. А пока в республике ждут компенсаций за понесенные убытки, в том числе — моральные.
 
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