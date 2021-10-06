https://ria.ru/20211006/evropa-1753375823.html

Глава Еврокомиссии: ЕС никогда не станет военным блоком

Глава Еврокомиссии: ЕС никогда не станет военным блоком - РИА Новости, 06.10.2021

Глава Еврокомиссии: ЕС никогда не станет военным блоком

ЕС никогда не станет военным блоком по образцу НАТО, но в некоторых случаях может иметь возможность действовать там, где не может вмешаться альянс, заявила... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:24

2021-10-06T17:24

2021-10-06T17:24

в мире

сша

нато

еврокомиссия

жан-ив ле дриан

урсула фон дер ляйен

шарль мишель

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. ЕС никогда не станет военным блоком по образцу НАТО, но в некоторых случаях может иметь возможность действовать там, где не может вмешаться альянс, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Ранее глава Евросовета Шарль Мишель по итогам европейской встречи в верхах сообщил, что для ЕС не стоит выбор между НАТО и стратегической автономией союза, одно дополняет другое.Накануне Мишель заявил, что лидеры стран ЕС в Словении, в числе прочего, обсудят ситуацию в Афганистане, Индо-Тихоокеанском регионе и способность Евросоюза действовать "более автономно". По его словам, важно добиться того, чтобы ЕС играл большую роль на международной арене для защиты европейских интересов и продвижения ценностей. Глава Евросовета отметил, что многие члены ЕС входят в НАТО, альянс является "одним из столпов безопасности, на который полагаются европейцы", в то же время Евросоюз должен иметь возможность действовать "несколько более автономно".На фоне обострения кризиса в Афганистане и критики поспешного вывода американских военных в ЕС вновь стали обсуждать вопрос "стратегической автономии" союза, в том числе создание европейских сил быстрого реагирования. Решение по формированию таких сил может быть одобрено уже в марте 2022 года, когда планируется утвердить "Стратегический компас ЕС". После сделки AUKUS многие европейские политики также заговорили о необходимости большей солидарности между европейскими странами и большей автономии ЕС в вопросах обороны и безопасности.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, объём которого составлял 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину". Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в разговоре с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн выразил сожаление, что новое партнерство AUKUS исключает страны ЕС.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753373661.html

https://ria.ru/20211004/katastrofa-1752985096.html

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в мире, сша, нато, еврокомиссия, жан-ив ле дриан, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, евросовет