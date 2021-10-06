В "Интер РАО" сравнили рост цен на электроэнергию в Европе и в России
"Интер РАО": цены на электроэнергию в Европе за восемь месяцев выросли на тысячу процентов
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП в сибирской тайге в горах Кузнецкого Алатау в Аскизском районе Республики Хакасия
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рост цен в Европе на электроэнергию за восемь месяцев составил практически 1000%, в России - порядка 4%, российская энергетика надежна и конкурентоспособна, сообщил гендиректор компании Борис Ковальчук.
"Общий рост цен в Европе на сегодняшний день на электроэнергию составил практически 1000%. В России - 4%", - сказал Ковальчук на совещании по энергетике у президента России Владимира Путина.
В частности он указал, что на 7 октября средняя цена в Германии составила 302,5 евро за МВт.ч, во Франции – 298,3 евро за МВтч, в Великобритании – 320,1 евро за МВтч. При этом в России цена составляет порядка 20 евро за МВт.ч.
Ковальчук отметил также, что зарубежные рынки практически имеют в 10 раз более высокое ценообразование, чем рынок РФ.
"Российская энергетика, благодаря работе правительства, действительно обеспечивает надежное и конкурентноспособное производство электроэнергии", - заключил Ковальчук.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,8 ГВт. "Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
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