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https://ria.ru/20211006/elektroenergiya-1753433508.html
В "Интер РАО" сравнили рост цен на электроэнергию в Европе и в России
В "Интер РАО" сравнили рост цен на электроэнергию в Европе и в России - РИА Новости, 06.10.2021
В "Интер РАО" сравнили рост цен на электроэнергию в Европе и в России
Рост цен в Европе на электроэнергию за восемь месяцев составил практически 1000%, в России - порядка 4%, российская энергетика надежна и конкурентоспособна,... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T23:12
2021-10-06T23:12
экономика
европа
владимир путин
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рост цен в Европе на электроэнергию за восемь месяцев составил практически 1000%, в России - порядка 4%, российская энергетика надежна и конкурентоспособна, сообщил гендиректор компании Борис Ковальчук."Общий рост цен в Европе на сегодняшний день на электроэнергию составил практически 1000%. В России - 4%", - сказал Ковальчук на совещании по энергетике у президента России Владимира Путина.В частности он указал, что на 7 октября средняя цена в Германии составила 302,5 евро за МВт.ч, во Франции – 298,3 евро за МВтч, в Великобритании – 320,1 евро за МВтч. При этом в России цена составляет порядка 20 евро за МВт.ч.Ковальчук отметил также, что зарубежные рынки практически имеют в 10 раз более высокое ценообразование, чем рынок РФ."Российская энергетика, благодаря работе правительства, действительно обеспечивает надежное и конкурентноспособное производство электроэнергии", - заключил Ковальчук."Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,8 ГВт. "Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
https://ria.ru/20211006/elektroenergiya-1753360326.html
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экономика, европа, владимир путин, россия
23:12 06.10.2021
 
В "Интер РАО" сравнили рост цен на электроэнергию в Европе и в России

"Интер РАО": цены на электроэнергию в Европе за восемь месяцев выросли на тысячу процентов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП в сибирской тайге в горах Кузнецкого Алатау в Аскизском районе Республики Хакасия
Высоковольтная ЛЭП в сибирской тайге в горах Кузнецкого Алатау в Аскизском районе Республики Хакасия - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Рост цен в Европе на электроэнергию за восемь месяцев составил практически 1000%, в России - порядка 4%, российская энергетика надежна и конкурентоспособна, сообщил гендиректор компании Борис Ковальчук.
"Общий рост цен в Европе на сегодняшний день на электроэнергию составил практически 1000%. В России - 4%", - сказал Ковальчук на совещании по энергетике у президента России Владимира Путина.
ЛЭП в Слоке, недалеко от Риги - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 16:12
"Интер РАО" объяснила, почему в Балтии не увеличат импорт энергии из России
В частности он указал, что на 7 октября средняя цена в Германии составила 302,5 евро за МВт.ч, во Франции – 298,3 евро за МВтч, в Великобритании – 320,1 евро за МВтч. При этом в России цена составляет порядка 20 евро за МВт.ч.
Ковальчук отметил также, что зарубежные рынки практически имеют в 10 раз более высокое ценообразование, чем рынок РФ.
"Российская энергетика, благодаря работе правительства, действительно обеспечивает надежное и конкурентноспособное производство электроэнергии", - заключил Ковальчук.
"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,8 ГВт. "Интер РАО" - единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ.
Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
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