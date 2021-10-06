https://ria.ru/20211006/deputity-1753310315.html

ЦИК зарегистрировал всех депутатов Госдумы

ЦИК зарегистрировал всех депутатов Госдумы - РИА Новости, 06.10.2021

ЦИК зарегистрировал всех депутатов Госдумы

Все 450 депутатов Государственной Думы восьмого созыва зарегистрированы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:26

2021-10-06T12:26

2021-10-06T12:51

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Все 450 депутатов Государственной Думы восьмого созыва зарегистрированы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.ЦИК на заседании 29 сентября зарегистрировал депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 153 человек. На заседании 4 октября Центризбирком зарегистрировал еще 60 избранных депутатов. На заседании 6 октября ЦИК зарегистрировал еще суммарно 12 депутатов.Последний вакантный депутатский мандат "Единой России" получила руководитель Московского регионального отделения Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина.В соответствии с действующим законодательством ряд избранных депутатов отказались от принятия мандатов, напомнила Памфилова. По ее словам, таких было 88 человек, 82 из них от ЕР, три - от КПРФ, от "Новых людей" - два, от ЛДПР - один. Эти мандаты были переданы следующим кандидатам из соответствующих федеральных списков."По состоянию на 6 октября ЦИК зарегистрировала всех 225 депутатов Госдумы. Таким образом, все 450 депутатов Государственной Думы восьмого созыва зарегистрированы", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она пожелала новому составу Госдумы "максимально успешной работы во благо избирателей, которые доверили им это право и в целом во благо России"."Надеюсь, они очень чутко будут реагировать на все, что происходит, будет полноценная обратная связь, и этот состав будет работать максимально четко", - отметила председатель ЦИК.Зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами Госдумы, ЦИК исключил из федеральных списков кандидатов, выдвинутых партиями и допущенных к распределению мандатов.Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в ГД получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по одному, самовыдвиженцы - пять.

https://ria.ru/20211006/tsik-1753292545.html

https://ria.ru/20211004/komitety-1753058299.html

https://ria.ru/20210919/vybory-1750844845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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