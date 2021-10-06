12:26 06.10.2021 (обновлено: 12:51 06.10.2021)
ЦИК зарегистрировал всех депутатов Госдумы
Глава ЦИК Памфилова: все 450 депутатов Госдумы восьмого созыва зарегистрированы
© РИА Новости / Евгений БиятовЭкран в Центральной избирательной комиссии РФ с результатами выборов в Государственную Думу
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Все 450 депутатов Государственной Думы восьмого созыва зарегистрированы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
ЦИК на заседании 29 сентября зарегистрировал депутатов Госдумы, избранных по федеральному избирательному округу, в количестве 153 человек. На заседании 4 октября Центризбирком зарегистрировал еще 60 избранных депутатов. На заседании 6 октября ЦИК зарегистрировал еще суммарно 12 депутатов.
Последний вакантный депутатский мандат "Единой России" получила руководитель Московского регионального отделения Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина.
В соответствии с действующим законодательством ряд избранных депутатов отказались от принятия мандатов, напомнила Памфилова. По ее словам, таких было 88 человек, 82 из них от ЕР, три - от КПРФ, от "Новых людей" - два, от ЛДПР - один. Эти мандаты были переданы следующим кандидатам из соответствующих федеральных списков.
"По состоянию на 6 октября ЦИК зарегистрировала всех 225 депутатов Госдумы. Таким образом, все 450 депутатов Государственной Думы восьмого созыва зарегистрированы", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она пожелала новому составу Госдумы "максимально успешной работы во благо избирателей, которые доверили им это право и в целом во благо России".
"Надеюсь, они очень чутко будут реагировать на все, что происходит, будет полноценная обратная связь, и этот состав будет работать максимально четко", - отметила председатель ЦИК.
Зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами Госдумы, ЦИК исключил из федеральных списков кандидатов, выдвинутых партиями и допущенных к распределению мандатов.
Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" по итогам выборов в ГД получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" – 13, "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" - по одному, самовыдвиженцы - пять.
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