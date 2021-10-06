Умер бывший замминистра МВД СССР Демидов
Умер бывший замминистра МВД СССР Демидов на 89-м году жизни
КАЗАНЬ, 6 окт – РИА Новости. Бывший заместитель министра внутренних дел СССР и министр внутренних дел Татарской АССР Николай Демидов скончался на 89-м году жизни, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Общественность Республики Татарстан понесла тяжелую утрату. 6 октября на 89-м году жизни скончался Демидов Николай Иванович, генерал-лейтенант внутренней службы, бывший заместитель министра внутренних дел СССР и министр внутренних дел Татарской АССР", - говорится в некрологе, подписанном президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и другими представителями руководства республики.
"Жизненный путь Николая Ивановича Демидова достоин большого уважения. Высочайший профессионализм и мудрость, патриотизм и преданность делу отличали его на всех участках, где ему довелось решать сложные и масштабные задачи… Светлая память о талантливом руководителе и организаторе, внесшем огромный вклад в обеспечение безопасности всей страны, навсегда сохранится в наших сердцах", - отмечается в некрологе.
Демидов возглавил министерство внутренних дел Татарской АССР в 1978 году. В 1983 году Демидов был переведен в министерство внутренних дел СССР на должность заместителя министра - начальника главного управления БХСС. При его активном участии были раскрыты и ликвидированы многие организованные преступные группы в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодарском крае, Средней Азии и других регионах. Через два года Демидову было поручено курирование всего блока оперативных служб: он стал руководителем научно-технического совета МВД СССР. В мае-июне 1986 года он возглавлял оперативный штаб МВД СССР по ликвидации последствий аварии в Чернобыле.