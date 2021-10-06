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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211006/dagestan-1753361132.html
В Дагестане разрушилась часть исторической крепости, рядом были туристы
В Дагестане разрушилась часть исторической крепости, рядом были туристы - РИА Новости, 06.10.2021
В Дагестане разрушилась часть исторической крепости, рядом были туристы
Часть крепостной стены возле ворот имама Шамиля из-за дождей разрушилась в Гунибском районе Дагестана, когда рядом находилась группа туристов, сообщил РИА... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:58
2021-10-06T16:58
туризм
гунибский район
республика дагестан
новости - туризм
туристы
туризм
россия
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МАХАЧКАЛА, 6 окт – РИА Новости. Часть крепостной стены возле ворот имама Шамиля из-за дождей разрушилась в Гунибском районе Дагестана, когда рядом находилась группа туристов, сообщил РИА Новости представитель администрации района."Сегодня где-то в час дня рухнула часть Гунибской крепостной стены, возле ворот имама Шамиля. В этот момент рядом находилась группа туристов, никто не пострадал. Это произошло вследствие переувлажнения почвы после недельных дождей....Мы ожидаем, что могут произойти оползни, селевые потоки или камнепады. Просим всех быть внимательными", – сказал собеседник агентства.По информации властей, крепость входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. Она имеет большое познавательное значение как образец русского военного искусства XIX века. На данный момент крепость сильно разрушена, утрачены башни крепостной стены, сама стена сохранилась не полностью.
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гунибский район, республика дагестан, новости - туризм, туристы, туризм, россия
16:58 06.10.2021
 
В Дагестане разрушилась часть исторической крепости, рядом были туристы

Часть крепостной стены разрушилась в Гунибском районе Дагестана, когда рядом были туристы

© Фото : Антон АгарковГунибская крепость на рассвете
Гунибская крепость на рассвете - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : Антон Агарков
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 6 окт – РИА Новости. Часть крепостной стены возле ворот имама Шамиля из-за дождей разрушилась в Гунибском районе Дагестана, когда рядом находилась группа туристов, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
"Сегодня где-то в час дня рухнула часть Гунибской крепостной стены, возле ворот имама Шамиля. В этот момент рядом находилась группа туристов, никто не пострадал. Это произошло вследствие переувлажнения почвы после недельных дождей....Мы ожидаем, что могут произойти оползни, селевые потоки или камнепады. Просим всех быть внимательными", – сказал собеседник агентства.
По информации властей, крепость входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. Она имеет большое познавательное значение как образец русского военного искусства XIX века.
На данный момент крепость сильно разрушена, утрачены башни крепостной стены, сама стена сохранилась не полностью.
Гунибская крепость на рассвете - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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