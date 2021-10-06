https://ria.ru/20211006/dagestan-1753361132.html
В Дагестане разрушилась часть исторической крепости, рядом были туристы
В Дагестане разрушилась часть исторической крепости, рядом были туристы - РИА Новости, 06.10.2021
В Дагестане разрушилась часть исторической крепости, рядом были туристы
Часть крепостной стены возле ворот имама Шамиля из-за дождей разрушилась в Гунибском районе Дагестана, когда рядом находилась группа туристов, сообщил РИА... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T16:58
2021-10-06T16:58
2021-10-06T16:58
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МАХАЧКАЛА, 6 окт – РИА Новости. Часть крепостной стены возле ворот имама Шамиля из-за дождей разрушилась в Гунибском районе Дагестана, когда рядом находилась группа туристов, сообщил РИА Новости представитель администрации района."Сегодня где-то в час дня рухнула часть Гунибской крепостной стены, возле ворот имама Шамиля. В этот момент рядом находилась группа туристов, никто не пострадал. Это произошло вследствие переувлажнения почвы после недельных дождей....Мы ожидаем, что могут произойти оползни, селевые потоки или камнепады. Просим всех быть внимательными", – сказал собеседник агентства.По информации властей, крепость входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. Она имеет большое познавательное значение как образец русского военного искусства XIX века. На данный момент крепость сильно разрушена, утрачены башни крепостной стены, сама стена сохранилась не полностью.
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гунибский район, республика дагестан, новости - туризм, туристы, туризм, россия
В Дагестане разрушилась часть исторической крепости, рядом были туристы
Часть крепостной стены разрушилась в Гунибском районе Дагестана, когда рядом были туристы
МАХАЧКАЛА, 6 окт – РИА Новости. Часть крепостной стены возле ворот имама Шамиля из-за дождей разрушилась в Гунибском районе Дагестана, когда рядом находилась группа туристов, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
"Сегодня где-то в час дня рухнула часть Гунибской крепостной стены, возле ворот имама Шамиля. В этот момент рядом находилась группа туристов, никто не пострадал. Это произошло вследствие переувлажнения почвы после недельных дождей....Мы ожидаем, что могут произойти оползни, селевые потоки или камнепады. Просим всех быть внимательными", – сказал собеседник агентства.
По информации властей, крепость входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. Она имеет большое познавательное значение как образец русского военного искусства XIX века.
На данный момент крепость сильно разрушена, утрачены башни крепостной стены, сама стена сохранилась не полностью.