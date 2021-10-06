Темрезов: в КЧР открылась первая модельная библиотека

ЧЕРКЕССК, 6 окт - РИА Новости. Библиотека нового поколения с конференц-залом и концертным залом открылась в ауле Псыж Карачаево-Черкесии, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.Библиотека в ауле была реконструирована в рамках нацпроекта "Культура".В учреждении организовано полноценное инновационное пространство с современной компьютерной техникой и интерактивными гаджетами – все, что нужно и детям и взрослым для полезного увлекательного времяпрепровождения, для научных проектов, дискуссий."Несмотря на то, что сегодня образовательные материалы доступны в интернете, мы все осознаем, что библиотеки не должны пустовать, поэтому их необходимо перестраивать с учетом веяний и современных требований к образовательному процессу. С этой задачей успешно справляются модельные библиотеки, которые из года в год появляются в разных уголках страны", - написал Темрезов.Он также сообщил, что в ближайшее время модельные библиотеки появятся в Малокарачаевском и Усть-Джегутинском районах республики.
В учреждении организовано полноценное инновационное пространство с современной компьютерной техникой и интерактивными гаджетами – все, что нужно и детям и взрослым для полезного увлекательного времяпрепровождения, для научных проектов, дискуссий.
"Несмотря на то, что сегодня образовательные материалы доступны в интернете, мы все осознаем, что библиотеки не должны пустовать, поэтому их необходимо перестраивать с учетом веяний и современных требований к образовательному процессу. С этой задачей успешно справляются модельные библиотеки, которые из года в год появляются в разных уголках страны", - написал Темрезов.
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