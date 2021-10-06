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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20211006/biblioteka-1753307606.html
Темрезов: в КЧР открылась первая модельная библиотека
Темрезов: в КЧР открылась первая модельная библиотека - РИА Новости, 06.10.2021
Темрезов: в КЧР открылась первая модельная библиотека
Библиотека нового поколения с конференц-залом и концертным залом открылась в ауле Псыж Карачаево-Черкесии, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T12:13
2021-10-06T12:13
карачаево-черкесская республика
усть-джегутинский район
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 6 окт - РИА Новости. Библиотека нового поколения с конференц-залом и концертным залом открылась в ауле Псыж Карачаево-Черкесии, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.Библиотека в ауле была реконструирована в рамках нацпроекта "Культура".В учреждении организовано полноценное инновационное пространство с современной компьютерной техникой и интерактивными гаджетами – все, что нужно и детям и взрослым для полезного увлекательного времяпрепровождения, для научных проектов, дискуссий."Несмотря на то, что сегодня образовательные материалы доступны в интернете, мы все осознаем, что библиотеки не должны пустовать, поэтому их необходимо перестраивать с учетом веяний и современных требований к образовательному процессу. С этой задачей успешно справляются модельные библиотеки, которые из года в год появляются в разных уголках страны", - написал Темрезов.Он также сообщил, что в ближайшее время модельные библиотеки появятся в Малокарачаевском и Усть-Джегутинском районах республики.
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усть-джегутинский район, рашид темрезов
12:13 06.10.2021
 

Темрезов: в КЧР открылась первая модельная библиотека

© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР открылась первая модельная библиотека
В КЧР открылась первая модельная библиотека - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 6 окт - РИА Новости. Библиотека нового поколения с конференц-залом и концертным залом открылась в ауле Псыж Карачаево-Черкесии, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.
Библиотека в ауле была реконструирована в рамках нацпроекта "Культура".
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В учреждении организовано полноценное инновационное пространство с современной компьютерной техникой и интерактивными гаджетами – все, что нужно и детям и взрослым для полезного увлекательного времяпрепровождения, для научных проектов, дискуссий.
"Несмотря на то, что сегодня образовательные материалы доступны в интернете, мы все осознаем, что библиотеки не должны пустовать, поэтому их необходимо перестраивать с учетом веяний и современных требований к образовательному процессу. С этой задачей успешно справляются модельные библиотеки, которые из года в год появляются в разных уголках страны", - написал Темрезов.
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР открылась первая модельная библиотека
В КЧР открылась первая модельная библиотека
1 из 2
В КЧР открылась первая модельная библиотека
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРВ КЧР открылась первая модельная библиотека
В КЧР открылась первая модельная библиотека
2 из 2
В КЧР открылась первая модельная библиотека
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
1 из 2
В КЧР открылась первая модельная библиотека
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
2 из 2
В КЧР открылась первая модельная библиотека
© Фото : Предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Он также сообщил, что в ближайшее время модельные библиотеки появятся в Малокарачаевском и Усть-Джегутинском районах республики.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаУсть-Джегутинский районРашид Темрезов
 
 
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