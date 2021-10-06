https://ria.ru/20211006/biblioteka-1753307606.html

Темрезов: в КЧР открылась первая модельная библиотека

Темрезов: в КЧР открылась первая модельная библиотека - РИА Новости, 06.10.2021

Темрезов: в КЧР открылась первая модельная библиотека

Библиотека нового поколения с конференц-залом и концертным залом открылась в ауле Псыж Карачаево-Черкесии, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T12:13

2021-10-06T12:13

2021-10-06T12:13

карачаево-черкесская республика

усть-джегутинский район

рашид темрезов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753307936_0:303:1080:911_1920x0_80_0_0_b8fdafd344274f98319d13bf26b7abbd.jpg

ЧЕРКЕССК, 6 окт - РИА Новости. Библиотека нового поколения с конференц-залом и концертным залом открылась в ауле Псыж Карачаево-Черкесии, сообщил в социальных сетях глава региона Рашид Темрезов.Библиотека в ауле была реконструирована в рамках нацпроекта "Культура".В учреждении организовано полноценное инновационное пространство с современной компьютерной техникой и интерактивными гаджетами – все, что нужно и детям и взрослым для полезного увлекательного времяпрепровождения, для научных проектов, дискуссий."Несмотря на то, что сегодня образовательные материалы доступны в интернете, мы все осознаем, что библиотеки не должны пустовать, поэтому их необходимо перестраивать с учетом веяний и современных требований к образовательному процессу. С этой задачей успешно справляются модельные библиотеки, которые из года в год появляются в разных уголках страны", - написал Темрезов.Он также сообщил, что в ближайшее время модельные библиотеки появятся в Малокарачаевском и Усть-Джегутинском районах республики.

https://ria.ru/20210930/gospodderzhka-1752508255.html

усть-джегутинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

усть-джегутинский район, рашид темрезов