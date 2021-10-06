Глава СК поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве Талькова
Глава СК поручил предоставить доклад о результатах расследования дела об убийстве Талькова
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено СК РФ
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о результатах расследования дела об убийстве певца Игоря Талькова, сообщается на сайте ведомства.
В ходе следствия установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге проходил концерт известных отечественных исполнителей. На концерте в закулисных помещениях между представителями Игоря Талькова и певицы Азизы – Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступления. Все закончилось потасовкой, в которой Малахов был избит, а Шляфман, завладев его револьвером, выстрелил, в результате чего Тальков скончался на месте.
"СК РФ уделяет особое внимание раскрытию преступлений прошлых лет, в том числе активные следственные действия продолжаются в рамках расследования уголовного дела по факту убийства певца Игоря Талькова... председатель СК РФ поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М.Г. представить подробный доклад обо всех обстоятельствах произошедшего и результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
24 ноября 2020, 05:50КультураМуромов назвал свою версию убийства Игоря Талькова
В среду, 6 октября, исполнилось 30 лет со дня убийства музыканта. В Щекино, где родился и вырос Тальков, установлен бронзовый памятник в его честь.
Игорь Тальков - советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер. Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, учился в щекинской средней школе №11, которой впоследствии присвоили имя музыканта. В Туле началась его творческая деятельность. Впервые стал известен широкой публике после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды". Тальков был убит во время концерта в октябре 1991 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.