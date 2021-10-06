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Глава СК поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве Талькова
Глава СК поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве Талькова - РИА Новости, 06.10.2021
Глава СК поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве Талькова
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о результатах расследования дела об убийстве певца Игоря... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T21:41
2021-10-06T21:41
происшествия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
игорь тальков
россия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о результатах расследования дела об убийстве певца Игоря Талькова, сообщается на сайте ведомства.Следственный комитет возобновил расследование в 2018 году. Еще в 2013 году СК РФ заявлял, что Израиль не выдает обвиняемого Шляфмана. Следствие несмотря на отсутствие правового договора между Россией и Израилем о выдаче преступников, предпринимало попытки заполучить фигуранта уголовного дела.В ходе следствия установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге проходил концерт известных отечественных исполнителей. На концерте в закулисных помещениях между представителями Игоря Талькова и певицы Азизы – Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступления. Все закончилось потасовкой, в которой Малахов был избит, а Шляфман, завладев его револьвером, выстрелил, в результате чего Тальков скончался на месте."СК РФ уделяет особое внимание раскрытию преступлений прошлых лет, в том числе активные следственные действия продолжаются в рамках расследования уголовного дела по факту убийства певца Игоря Талькова... председатель СК РФ поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М.Г. представить подробный доклад обо всех обстоятельствах произошедшего и результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.В среду, 6 октября, исполнилось 30 лет со дня убийства музыканта. В Щекино, где родился и вырос Тальков, установлен бронзовый памятник в его честь.Игорь Тальков - советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер. Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, учился в щекинской средней школе №11, которой впоследствии присвоили имя музыканта. В Туле началась его творческая деятельность. Впервые стал известен широкой публике после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды". Тальков был убит во время концерта в октябре 1991 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
https://ria.ru/20211006/talkov-1753178503.html
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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), игорь тальков, россия
21:41 06.10.2021
 
Глава СК поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве Талькова

Глава СК поручил предоставить доклад о результатах расследования дела об убийстве Талькова

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о результатах расследования дела об убийстве певца Игоря Талькова, сообщается на сайте ведомства.
Следственный комитет возобновил расследование в 2018 году. Еще в 2013 году СК РФ заявлял, что Израиль не выдает обвиняемого Шляфмана. Следствие несмотря на отсутствие правового договора между Россией и Израилем о выдаче преступников, предпринимало попытки заполучить фигуранта уголовного дела.
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В ходе следствия установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге проходил концерт известных отечественных исполнителей. На концерте в закулисных помещениях между представителями Игоря Талькова и певицы Азизы – Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступления. Все закончилось потасовкой, в которой Малахов был избит, а Шляфман, завладев его револьвером, выстрелил, в результате чего Тальков скончался на месте.
"СК РФ уделяет особое внимание раскрытию преступлений прошлых лет, в том числе активные следственные действия продолжаются в рамках расследования уголовного дела по факту убийства певца Игоря Талькова... председатель СК РФ поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М.Г. представить подробный доклад обо всех обстоятельствах произошедшего и результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.
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В среду, 6 октября, исполнилось 30 лет со дня убийства музыканта. В Щекино, где родился и вырос Тальков, установлен бронзовый памятник в его честь.
Игорь Тальков - советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер. Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, учился в щекинской средней школе №11, которой впоследствии присвоили имя музыканта. В Туле началась его творческая деятельность. Впервые стал известен широкой публике после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды". Тальков был убит во время концерта в октябре 1991 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
 
ПроисшествияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Игорь ТальковРоссия
 
 
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