https://ria.ru/20211006/bastrykin-1753427156.html

Глава СК поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве Талькова

Глава СК поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве Талькова - РИА Новости, 06.10.2021

Глава СК поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве Талькова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о результатах расследования дела об убийстве певца Игоря... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T21:41

2021-10-06T21:41

2021-10-06T21:41

происшествия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

игорь тальков

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад о результатах расследования дела об убийстве певца Игоря Талькова, сообщается на сайте ведомства.Следственный комитет возобновил расследование в 2018 году. Еще в 2013 году СК РФ заявлял, что Израиль не выдает обвиняемого Шляфмана. Следствие несмотря на отсутствие правового договора между Россией и Израилем о выдаче преступников, предпринимало попытки заполучить фигуранта уголовного дела.В ходе следствия установлено, что 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге проходил концерт известных отечественных исполнителей. На концерте в закулисных помещениях между представителями Игоря Талькова и певицы Азизы – Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступления. Все закончилось потасовкой, в которой Малахов был избит, а Шляфман, завладев его револьвером, выстрелил, в результате чего Тальков скончался на месте."СК РФ уделяет особое внимание раскрытию преступлений прошлых лет, в том числе активные следственные действия продолжаются в рамках расследования уголовного дела по факту убийства певца Игоря Талькова... председатель СК РФ поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М.Г. представить подробный доклад обо всех обстоятельствах произошедшего и результатах расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.В среду, 6 октября, исполнилось 30 лет со дня убийства музыканта. В Щекино, где родился и вырос Тальков, установлен бронзовый памятник в его честь.Игорь Тальков - советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер. Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, учился в щекинской средней школе №11, которой впоследствии присвоили имя музыканта. В Туле началась его творческая деятельность. Впервые стал известен широкой публике после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды". Тальков был убит во время концерта в октябре 1991 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

https://ria.ru/20211006/talkov-1753178503.html

https://ria.ru/20201124/talkov-1586013719.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), игорь тальков, россия