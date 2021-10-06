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Наука
https://ria.ru/20211006/allergiya-1753240390.html
Подтверждена связь между аллергией и психическими расстройствами
Подтверждена связь между аллергией и психическими расстройствами - РИА Новости, 06.10.2021
Подтверждена связь между аллергией и психическими расстройствами
Британские ученые, проанализировав данные из биобанка Великобритании, подтвердили существующее в науке мнение о том, что проявления аллергии часто... РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T07:00
2021-10-06T07:00
наука
великобритания
здоровье
аллергия
биология
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Британские ученые, проанализировав данные из биобанка Великобритании, подтвердили существующее в науке мнение о том, что проявления аллергии часто сопровождаются психическими расстройствами. Однако математическая обработка результатов генетических анализов, произведенная методом менделевской рандомизации, не выявила причинно-следственной связи между этими двумя группами заболеваний. Статья опубликована в журнале Британского общества аллергии и клинической иммунологии Clinical and Experimental Allergy.Результаты предыдущих исследований указывали на наличие наблюдаемой связи между психическим здоровьем и распространенными аллергическими заболеваниями, такими астма, атопический дерматит и сенная лихорадка, но характер этой связи оставался неясным. Кроме того, некоторые ученые отмечали, что люди с аллергическими заболеваниями в целом более склонны к депрессиям, беспокойствам, биполярному расстройству и невротизму, однако это не значит, что психические расстройства возникают в результате аллергии, или наоборот.Для независимого анализа проявлений двух групп заболеваний исследователи из Бристольского и Эдинбургского университетов использовали метод менделевской рандомизации для обработки данных пациентов из британского биобанка UK Biobank. Это позволило им идентифицировать генетические варианты, определяющие конкретные аллергические заболевания, а затем проверить наличие связей с нарушениями психического здоровья.Оказалось, что устойчивые ассоциации между аллергическими заболеваниями и особенностями психического здоровья действительно существуют, но они не прослеживаются при специальном причинно-следственном анализе, то есть ни одна из групп не играет существенной роли в возникновении другой."Мы нашли убедительные доказательства наблюдательной связи между фенотипом аллергических заболеваний и депрессией, тревожностью, биполярным расстройством и невротизмом. Аналогичные ассоциации были обнаружены между астмой, атопическим дерматитом, сенной лихорадкой и фенотипами психического здоровья. Но мало доказательств причинно-следственной связи в любом из двух направлений", — пишут авторы статьи."Распространенные расстройства психического здоровья, такие как тревога и депрессия — один из самых значительных факторов глобального бремени болезней, — приводятся в пресс-релизе издательства слова ведущего автора исследования доктора Эшли Буду-Аггрей (Ashley Budu-Aggrey) из Бристольской медицинской школы. — Разоблачение взаимосвязи между аллергическим заболеванием и психическим здоровьем предполагает, что аллергические заболевания не вызывают проявления психического нездоровья, и наоборот"."Однако это не исключает потенциального причинного воздействия на прогрессирование заболевания, которое еще предстоит исследовать. Возможно, это поможет создать новые стратегии лечения аллергических заболеваний или психических расстройств", — заключает ученый.
https://ria.ru/20211004/gipertoniya-1752962226.html
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великобритания, здоровье, аллергия, биология
07:00 06.10.2021
 

Подтверждена связь между аллергией и психическими расстройствами

© РИА Новости / Иван МакеевЦветы, коты и немного арахиса: интервью с главным аллергологом Москвы
Цветы, коты и немного арахиса: интервью с главным аллергологом Москвы - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
© РИА Новости / Иван Макеев
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Британские ученые, проанализировав данные из биобанка Великобритании, подтвердили существующее в науке мнение о том, что проявления аллергии часто сопровождаются психическими расстройствами. Однако математическая обработка результатов генетических анализов, произведенная методом менделевской рандомизации, не выявила причинно-следственной связи между этими двумя группами заболеваний. Статья опубликована в журнале Британского общества аллергии и клинической иммунологии Clinical and Experimental Allergy.
Результаты предыдущих исследований указывали на наличие наблюдаемой связи между психическим здоровьем и распространенными аллергическими заболеваниями, такими астма, атопический дерматит и сенная лихорадка, но характер этой связи оставался неясным. Кроме того, некоторые ученые отмечали, что люди с аллергическими заболеваниями в целом более склонны к депрессиям, беспокойствам, биполярному расстройству и невротизму, однако это не значит, что психические расстройства возникают в результате аллергии, или наоборот.
Для независимого анализа проявлений двух групп заболеваний исследователи из Бристольского и Эдинбургского университетов использовали метод менделевской рандомизации для обработки данных пациентов из британского биобанка UK Biobank. Это позволило им идентифицировать генетические варианты, определяющие конкретные аллергические заболевания, а затем проверить наличие связей с нарушениями психического здоровья.
Оказалось, что устойчивые ассоциации между аллергическими заболеваниями и особенностями психического здоровья действительно существуют, но они не прослеживаются при специальном причинно-следственном анализе, то есть ни одна из групп не играет существенной роли в возникновении другой.
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"Мы нашли убедительные доказательства наблюдательной связи между фенотипом аллергических заболеваний и депрессией, тревожностью, биполярным расстройством и невротизмом. Аналогичные ассоциации были обнаружены между астмой, атопическим дерматитом, сенной лихорадкой и фенотипами психического здоровья. Но мало доказательств причинно-следственной связи в любом из двух направлений", — пишут авторы статьи.
"Распространенные расстройства психического здоровья, такие как тревога и депрессия — один из самых значительных факторов глобального бремени болезней, — приводятся в пресс-релизе издательства слова ведущего автора исследования доктора Эшли Буду-Аггрей (Ashley Budu-Aggrey) из Бристольской медицинской школы. — Разоблачение взаимосвязи между аллергическим заболеванием и психическим здоровьем предполагает, что аллергические заболевания не вызывают проявления психического нездоровья, и наоборот".
"Однако это не исключает потенциального причинного воздействия на прогрессирование заболевания, которое еще предстоит исследовать. Возможно, это поможет создать новые стратегии лечения аллергических заболеваний или психических расстройств", — заключает ученый.
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