https://ria.ru/20211006/allergiya-1753240390.html

Подтверждена связь между аллергией и психическими расстройствами

Подтверждена связь между аллергией и психическими расстройствами - РИА Новости, 06.10.2021

Подтверждена связь между аллергией и психическими расстройствами

Британские ученые, проанализировав данные из биобанка Великобритании, подтвердили существующее в науке мнение о том, что проявления аллергии часто... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T07:00

2021-10-06T07:00

2021-10-06T07:00

наука

великобритания

здоровье

аллергия

биология

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Британские ученые, проанализировав данные из биобанка Великобритании, подтвердили существующее в науке мнение о том, что проявления аллергии часто сопровождаются психическими расстройствами. Однако математическая обработка результатов генетических анализов, произведенная методом менделевской рандомизации, не выявила причинно-следственной связи между этими двумя группами заболеваний. Статья опубликована в журнале Британского общества аллергии и клинической иммунологии Clinical and Experimental Allergy.Результаты предыдущих исследований указывали на наличие наблюдаемой связи между психическим здоровьем и распространенными аллергическими заболеваниями, такими астма, атопический дерматит и сенная лихорадка, но характер этой связи оставался неясным. Кроме того, некоторые ученые отмечали, что люди с аллергическими заболеваниями в целом более склонны к депрессиям, беспокойствам, биполярному расстройству и невротизму, однако это не значит, что психические расстройства возникают в результате аллергии, или наоборот.Для независимого анализа проявлений двух групп заболеваний исследователи из Бристольского и Эдинбургского университетов использовали метод менделевской рандомизации для обработки данных пациентов из британского биобанка UK Biobank. Это позволило им идентифицировать генетические варианты, определяющие конкретные аллергические заболевания, а затем проверить наличие связей с нарушениями психического здоровья.Оказалось, что устойчивые ассоциации между аллергическими заболеваниями и особенностями психического здоровья действительно существуют, но они не прослеживаются при специальном причинно-следственном анализе, то есть ни одна из групп не играет существенной роли в возникновении другой."Мы нашли убедительные доказательства наблюдательной связи между фенотипом аллергических заболеваний и депрессией, тревожностью, биполярным расстройством и невротизмом. Аналогичные ассоциации были обнаружены между астмой, атопическим дерматитом, сенной лихорадкой и фенотипами психического здоровья. Но мало доказательств причинно-следственной связи в любом из двух направлений", — пишут авторы статьи."Распространенные расстройства психического здоровья, такие как тревога и депрессия — один из самых значительных факторов глобального бремени болезней, — приводятся в пресс-релизе издательства слова ведущего автора исследования доктора Эшли Буду-Аггрей (Ashley Budu-Aggrey) из Бристольской медицинской школы. — Разоблачение взаимосвязи между аллергическим заболеванием и психическим здоровьем предполагает, что аллергические заболевания не вызывают проявления психического нездоровья, и наоборот"."Однако это не исключает потенциального причинного воздействия на прогрессирование заболевания, которое еще предстоит исследовать. Возможно, это поможет создать новые стратегии лечения аллергических заболеваний или психических расстройств", — заключает ученый.

https://ria.ru/20211004/gipertoniya-1752962226.html

https://ria.ru/20211004/virus-1753048361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, здоровье, аллергия, биология