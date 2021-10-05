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Психолог рассказал, как сбои в работе соцсетей могут помочь людям
Психолог рассказал, как сбои в работе соцсетей могут помочь людям - РИА Новости, 05.10.2021
Психолог рассказал, как сбои в работе соцсетей могут помочь людям
Сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp могут помочь осознать зависимость от интернета, а это первый шаг для решения проблемы, при этом люди, склонные к... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T01:14
2021-10-05T01:14
общество
технологии
twitter
whatsapp inc.
telegram (приложение)
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp могут помочь осознать зависимость от интернета, а это первый шаг для решения проблемы, при этом люди, склонные к гиперопеке, могут почувствовать повышенную тревожность, так как не смогут дозвониться до близких, заявил РИА Новости психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс.В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok."У зависимых от просмотра ленты будет состояние, как будто им нечем себя занять, как будто какая-то пустота образовалась, но для них это не будет настолько травмирующе", - сказал Хорс.Он пояснил, что такое чувство пустоты может оказаться даже полезным, так как приведет к осознанию того, что есть зависимость от социальных сетей. А это уже шаг в сторону решения проблемы, так как большинство зависимых людей отрицает у себя зависимость, уточнил Хорс.При этом, по его словам, повышение тревожности возможно у людей, склонных к гиперопеке, так как они не смогут оперативно связаться со своими близкими. Однако данную проблему нужно решать заранее - готовиться и понимать, что такая ситуация со сбоями в социальных сетях может случиться в любой момент, подчеркнул Хорс.
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общество, технологии, twitter, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
01:14 05.10.2021
 
Психолог рассказал, как сбои в работе соцсетей могут помочь людям

Психолог Хорс заявил, что сбои в соцсетях помогут людям осознать зависимость от интернета

© Depositphotos / VitalikRadkoЗависимость от смартфона
Зависимость от смартфона - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp могут помочь осознать зависимость от интернета, а это первый шаг для решения проблемы, при этом люди, склонные к гиперопеке, могут почувствовать повышенную тревожность, так как не смогут дозвониться до близких, заявил РИА Новости психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс.
В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.
"У зависимых от просмотра ленты будет состояние, как будто им нечем себя занять, как будто какая-то пустота образовалась, но для них это не будет настолько травмирующе", - сказал Хорс.
Он пояснил, что такое чувство пустоты может оказаться даже полезным, так как приведет к осознанию того, что есть зависимость от социальных сетей. А это уже шаг в сторону решения проблемы, так как большинство зависимых людей отрицает у себя зависимость, уточнил Хорс.
При этом, по его словам, повышение тревожности возможно у людей, склонных к гиперопеке, так как они не смогут оперативно связаться со своими близкими. Однако данную проблему нужно решать заранее - готовиться и понимать, что такая ситуация со сбоями в социальных сетях может случиться в любой момент, подчеркнул Хорс.
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
00:59
Вслед за Facebook возникли сбои в работе других сервисов
 
ОбществоТехнологииTwitterWhatsApp Inc.Telegram (приложение)FacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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