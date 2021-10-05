https://ria.ru/20211005/zavisimost-1753091992.html

Психолог рассказал, как сбои в работе соцсетей могут помочь людям

Психолог рассказал, как сбои в работе соцсетей могут помочь людям - РИА Новости, 05.10.2021

Психолог рассказал, как сбои в работе соцсетей могут помочь людям

Сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp могут помочь осознать зависимость от интернета, а это первый шаг для решения проблемы, при этом люди, склонные к... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T01:14

2021-10-05T01:14

2021-10-05T01:14

общество

технологии

twitter

whatsapp inc.

telegram (приложение)

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp могут помочь осознать зависимость от интернета, а это первый шаг для решения проблемы, при этом люди, склонные к гиперопеке, могут почувствовать повышенную тревожность, так как не смогут дозвониться до близких, заявил РИА Новости психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс.В понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok."У зависимых от просмотра ленты будет состояние, как будто им нечем себя занять, как будто какая-то пустота образовалась, но для них это не будет настолько травмирующе", - сказал Хорс.Он пояснил, что такое чувство пустоты может оказаться даже полезным, так как приведет к осознанию того, что есть зависимость от социальных сетей. А это уже шаг в сторону решения проблемы, так как большинство зависимых людей отрицает у себя зависимость, уточнил Хорс.При этом, по его словам, повышение тревожности возможно у людей, склонных к гиперопеке, так как они не смогут оперативно связаться со своими близкими. Однако данную проблему нужно решать заранее - готовиться и понимать, что такая ситуация со сбоями в социальных сетях может случиться в любой момент, подчеркнул Хорс.

https://ria.ru/20211005/servisy-1753091084.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, twitter, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей