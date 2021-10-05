https://ria.ru/20211005/zasedanie-1753191467.html

Мишустина и Матвиенко пригласили на первое заседание Госдумы

Мишустина и Матвиенко пригласили на первое заседание Госдумы - РИА Новости, 05.10.2021

Мишустина и Матвиенко пригласили на первое заседание Госдумы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава ЦИК Элла Памфилова и еще несколько десятков высших должностных лиц, РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:35

2021-10-05T15:35

2021-10-05T15:35

выборы в государственную думу

госдума рф

валентина матвиенко

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава ЦИК Элла Памфилова и еще несколько десятков высших должностных лиц, представителей экспертных кругов и делового сообщества приглашены на первое заседание Госдумы VIII созыва 12 октября, сообщил во вторник РИА Новости информированный источник в нижней палате."Приглашены Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, вице-премьеры, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители экспертного сообщества, деловых кругов", - сказал собеседник агентства.В числе приглашенных он также назвал главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, главу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, бывших председателей Госдумы Сергея Нарышкина и Бориса Грызлова и других.Также ожидаются руководители и представители Общественной палаты РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, общественной организации "Деловая Россия", члены президиума Совета законодателей РФ.Как пояснил собеседник в ГД, речь идет о тех организациях, в формировании которых так или иначе участвует Государственная Дума.

https://ria.ru/20211005/tereshkova-1753132491.html

https://ria.ru/20211004/komitety-1753058299.html

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госдума рф, валентина матвиенко, михаил мишустин, россия