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Мишустина и Матвиенко пригласили на первое заседание Госдумы
Мишустина и Матвиенко пригласили на первое заседание Госдумы - РИА Новости, 05.10.2021
Мишустина и Матвиенко пригласили на первое заседание Госдумы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава ЦИК Элла Памфилова и еще несколько десятков высших должностных лиц, РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:35
2021-10-05T15:35
2021-10-05T15:35
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава ЦИК Элла Памфилова и еще несколько десятков высших должностных лиц, представителей экспертных кругов и делового сообщества приглашены на первое заседание Госдумы VIII созыва 12 октября, сообщил во вторник РИА Новости информированный источник в нижней палате."Приглашены Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, вице-премьеры, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители экспертного сообщества, деловых кругов", - сказал собеседник агентства.В числе приглашенных он также назвал главу ЦБ Эльвиру Набиуллину, президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева, уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, главу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, бывших председателей Госдумы Сергея Нарышкина и Бориса Грызлова и других.Также ожидаются руководители и представители Общественной палаты РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, общественной организации "Деловая Россия", члены президиума Совета законодателей РФ.Как пояснил собеседник в ГД, речь идет о тех организациях, в формировании которых так или иначе участвует Государственная Дума.
https://ria.ru/20211005/tereshkova-1753132491.html
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госдума рф, валентина матвиенко, михаил мишустин, россия
Мишустина и Матвиенко пригласили на первое заседание Госдумы
Источник сообщил о приглашении Мишустина и Матвиенко на первое заседание Госдумы