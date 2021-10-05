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Государственная комиссия разрешила запуск ракеты с "киноэкипажем"
Государственная комиссия разрешила запуск ракеты с "киноэкипажем" - РИА Новости, 05.10.2021
Государственная комиссия разрешила запуск ракеты с "киноэкипажем"
Государственная комиссия на заседании на космодроме Байконур приняла решение о разрешении заправки и последующем пуске ракеты "Союз-2.1а" с космическим кораблем РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T07:30
2021-10-05T09:37
байконур (город)
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
тома песке
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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Государственная комиссия на заседании на космодроме Байконур приняла решение о разрешении заправки и последующем пуске ракеты "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-19", в котором на орбиту отправятся члены "киноэкипажа" - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос"."Госкомиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" компонентами топлива и последующий пуск", - сказали в пресс-службе.Согласно данным госкорпорации, пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите и возьмет курс на МКС.С момента взлета до стыковки со станцией пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты. Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17.05.На МКС их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.Фильм "Вызов" станет первой картиной в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Тем самым "Роскосмос" обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос для съёмок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана. Российские космонавты на МКС будут помогать "киноэкипажу" в съемках фильма.Планируется, что на МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в степях Казахстана запланирована на 17 октября.
https://ria.ru/20211005/pesnya-1753096984.html
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Киноэкипаж перед взлетом на МКС. Кадры с космодрома Байконур
Первый в мире киноэкипаж отправится на МКС. Пуск запланирован на 11:55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите. С момента взлета до стыковки со станцией должно пройти три часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за три часа и три минуты.
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байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке
07:30 05.10.2021 (обновлено: 09:37 05.10.2021)
 
Государственная комиссия разрешила запуск ракеты с "киноэкипажем"

Государственная комиссия разрешила заправку и запуск ракеты с "киноэкипажем"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодготовка к старту ТПК "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов"
Подготовка к старту ТПК Союз МС-19 со съемочной группой фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Государственная комиссия на заседании на космодроме Байконур приняла решение о разрешении заправки и последующем пуске ракеты "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-19", в котором на орбиту отправятся члены "киноэкипажа" - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".
"Госкомиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" компонентами топлива и последующий пуск", - сказали в пресс-службе.
Согласно данным госкорпорации, пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите и возьмет курс на МКС.
С момента взлета до стыковки со станцией пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты. Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17.05.
Киноэкипаж перед взлетом на МКС. Кадры с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
04:50
"Киноэкипаж" отправился под песню "Трава у дома" на космодром Байконур
На МКС их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
Фильм "Вызов" станет первой картиной в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Тем самым "Роскосмос" обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос для съёмок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана. Российские космонавты на МКС будут помогать "киноэкипажу" в съемках фильма.
Планируется, что на МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в степях Казахстана запланирована на 17 октября.
Юлия Пересильд, Антон Шкаплеров и Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 14:06В мире
Космонавт рассказал, что ждет киноэкипаж во время пребывания на орбите
 
Байконур (город)Антон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляТома Песке
 
 
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