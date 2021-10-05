https://ria.ru/20211005/zapusk-1753101233.html

Государственная комиссия разрешила запуск ракеты с "киноэкипажем"

Государственная комиссия разрешила запуск ракеты с "киноэкипажем" - РИА Новости, 05.10.2021

Государственная комиссия разрешила запуск ракеты с "киноэкипажем"

Государственная комиссия на заседании на космодроме Байконур приняла решение о разрешении заправки и последующем пуске ракеты "Союз-2.1а" с космическим кораблем РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T07:30

2021-10-05T07:30

2021-10-05T09:37

байконур (город)

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

тома песке

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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Государственная комиссия на заседании на космодроме Байконур приняла решение о разрешении заправки и последующем пуске ракеты "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-19", в котором на орбиту отправятся члены "киноэкипажа" - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос"."Госкомиссия приняла решение на заправку ракеты-носителя "Союз-2.1а" компонентами топлива и последующий пуск", - сказали в пресс-службе.Согласно данным госкорпорации, пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19" с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите и возьмет курс на МКС.С момента взлета до стыковки со станцией пройдет ориентировочно 3 часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за 3 часа и 3 минуты. Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17.05.На МКС их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.Фильм "Вызов" станет первой картиной в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Тем самым "Роскосмос" обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос для съёмок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана. Российские космонавты на МКС будут помогать "киноэкипажу" в съемках фильма.Планируется, что на МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в степях Казахстана запланирована на 17 октября.

https://ria.ru/20211005/pesnya-1753096984.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211004/orbita-1752995061.html

байконур (город)

земля

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Киноэкипаж перед взлетом на МКС. Кадры с космодрома Байконур Первый в мире киноэкипаж отправится на МКС. Пуск запланирован на 11:55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите. С момента взлета до стыковки со станцией должно пройти три часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за три часа и три минуты. 2021-10-05T07:30 true PT1M08S

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байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке