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В СК рассказали, как сбежавший из ИВС Мавриди держал адвоката в заложниках
В СК рассказали, как сбежавший из ИВС Мавриди держал адвоката в заложниках - РИА Новости, 05.10.2021
В СК рассказали, как сбежавший из ИВС Мавриди держал адвоката в заложниках
Обвиняемый в побеге из истринского ИВС и убийстве бизнесмена в 2020 году Александр Мавриди почти два года удерживал в заложниках адвоката Алексея Завгороднего,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:42
2021-10-05T10:42
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
владимир маругов
побег подсудимых из ивс в истре
александр мавриди
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Обвиняемый в побеге из истринского ИВС и убийстве бизнесмена в 2020 году Александр Мавриди почти два года удерживал в заложниках адвоката Алексея Завгороднего, рассказал РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов."Мавриди похитил его (Завгороднего - ред.) и порядка двух лет удерживал у себя в квартире. При этом злоумышленники поступали очень хитро: родственникам и друзьям заложника время от времени они писали смс или редко подконтрольно давали самому Завгороднему позвонить и сказать, что у него все хорошо", - сказал он в интервью РИА Новости.При этом следователь рассказал, что изначально Мавриди пошел к Завгороднему работать якобы помощником адвоката. Так ему удалось выяснить о недвижимости, которой владел адвокат, и то, что он одинок. Юсупов также рассказал, что сейчас с Завгородним все хорошо - он прошел лечение и реабилитацию.Прикованного наручниками к кровати адвоката Завгороднего в квартире у Мавриди правоохранители обнаружили в ноябре 2020 года при обыске, который происходил по делу об убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова.Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Побег из изолятора в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди и еще четверо его сообщников, которые уже осуждены за кражу. Все сбежавшие были уроженцами Молдавии.Шестого августа 2021 года произошел побег из изолятора в Истре, среди сбежавших был Мавриди и еще четверо его сообщников, которые уже осуждены за кражу. Все сбежавшие были уроженцами Молдавии.Мавриди был задержан 13 сентября. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210914/mavridi-1750003002.html
https://ria.ru/20210901/vina-1748210252.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди
10:42 05.10.2021
 
В СК рассказали, как сбежавший из ИВС Мавриди держал адвоката в заложниках

Сбежавший из ИВС в Истре Мавриди два года держал адвоката в заложниках

© Фото : СК РоссииАлександр Мавриди во время допроса сотрудниками Следственного Комитета
Александр Мавриди во время допроса сотрудниками Следственного Комитета - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : СК России
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Обвиняемый в побеге из истринского ИВС и убийстве бизнесмена в 2020 году Александр Мавриди почти два года удерживал в заложниках адвоката Алексея Завгороднего, рассказал РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов.
"Мавриди похитил его (Завгороднего - ред.) и порядка двух лет удерживал у себя в квартире. При этом злоумышленники поступали очень хитро: родственникам и друзьям заложника время от времени они писали смс или редко подконтрольно давали самому Завгороднему позвонить и сказать, что у него все хорошо", - сказал он в интервью РИА Новости.
При этом следователь рассказал, что изначально Мавриди пошел к Завгороднему работать якобы помощником адвоката. Так ему удалось выяснить о недвижимости, которой владел адвокат, и то, что он одинок. Юсупов также рассказал, что сейчас с Завгородним все хорошо - он прошел лечение и реабилитацию.
Прикованного наручниками к кровати адвоката Завгороднего в квартире у Мавриди правоохранители обнаружили в ноябре 2020 года при обыске, который происходил по делу об убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова.
Первые кадры Мавриди после задержания - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 13:32
Появилось видео задержания сбежавшего из изолятора Мавриди
Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Побег из изолятора в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди и еще четверо его сообщников, которые уже осуждены за кражу. Все сбежавшие были уроженцами Молдавии.
Шестого августа 2021 года произошел побег из изолятора в Истре, среди сбежавших был Мавриди и еще четверо его сообщников, которые уже осуждены за кражу. Все сбежавшие были уроженцами Молдавии.
Мавриди был задержан 13 сентября. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.
Изолятор временного содержания в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро заключенных - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 18:00
Врио начальника ИВС в Истре признал вину по делу о превышении полномочий
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Владимир МаруговПобег подсудимых из ИВС в ИстреАлександр Мавриди
 
 
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