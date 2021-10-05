https://ria.ru/20211005/zalozhnik-1753122880.html

В СК рассказали, как сбежавший из ИВС Мавриди держал адвоката в заложниках

В СК рассказали, как сбежавший из ИВС Мавриди держал адвоката в заложниках - РИА Новости, 05.10.2021

В СК рассказали, как сбежавший из ИВС Мавриди держал адвоката в заложниках

Обвиняемый в побеге из истринского ИВС и убийстве бизнесмена в 2020 году Александр Мавриди почти два года удерживал в заложниках адвоката Алексея Завгороднего,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:42

2021-10-05T10:42

2021-10-05T10:42

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

владимир маругов

побег подсудимых из ивс в истре

александр мавриди

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Обвиняемый в побеге из истринского ИВС и убийстве бизнесмена в 2020 году Александр Мавриди почти два года удерживал в заложниках адвоката Алексея Завгороднего, рассказал РИА Новости замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов."Мавриди похитил его (Завгороднего - ред.) и порядка двух лет удерживал у себя в квартире. При этом злоумышленники поступали очень хитро: родственникам и друзьям заложника время от времени они писали смс или редко подконтрольно давали самому Завгороднему позвонить и сказать, что у него все хорошо", - сказал он в интервью РИА Новости.При этом следователь рассказал, что изначально Мавриди пошел к Завгороднему работать якобы помощником адвоката. Так ему удалось выяснить о недвижимости, которой владел адвокат, и то, что он одинок. Юсупов также рассказал, что сейчас с Завгородним все хорошо - он прошел лечение и реабилитацию.Прикованного наручниками к кровати адвоката Завгороднего в квартире у Мавриди правоохранители обнаружили в ноябре 2020 года при обыске, который происходил по делу об убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова.Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Побег из изолятора в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди и еще четверо его сообщников, которые уже осуждены за кражу. Все сбежавшие были уроженцами Молдавии.Шестого августа 2021 года произошел побег из изолятора в Истре, среди сбежавших был Мавриди и еще четверо его сообщников, которые уже осуждены за кражу. Все сбежавшие были уроженцами Молдавии.Мавриди был задержан 13 сентября. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. В его рюкзаке нашли 3 тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210914/mavridi-1750003002.html

https://ria.ru/20210901/vina-1748210252.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), владимир маругов, побег подсудимых из ивс в истре, александр мавриди