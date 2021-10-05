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Руслан Юсупов: инициатором побега из ИВС в Истре оказался не Мавриди
Руслан Юсупов: инициатором побега из ИВС в Истре оказался не Мавриди - РИА Новости, 05.10.2021
Руслан Юсупов: инициатором побега из ИВС в Истре оказался не Мавриди
Шестого августа из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) в Истре произошел дерзкий массовый побег пяти заключенных. Особенно резонансным побег... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:00
2021-10-05T11:09
происшествия
интервью
красногорск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
владимир маругов
александр мавриди
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Шестого августа из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) в Истре произошел дерзкий массовый побег пяти заключенных. Особенно резонансным побег стал из-за Александра Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. За помощь в его поимке МВД РФ обещало аж 1,5 миллиона рублей. Но несмотря на то, что беглецам каким-то образом удалось беспрепятственно покинуть охраняемое учреждение, двоих заключенных силовики смогли задержать уже через пять дней – 11 августа, еще один на следующий день сам сдался полиции, а четвертого поймали 18 августа в Новгородской области. Однако Мавриди удавалось скрываться больше месяца – лишь 13 сентября его смогли задержать в московском районе "Митино". Подробнее о том, как удалось поймать самого опасного беглеца, его хитрости и попытках сыграть "невменяемого" у психиатра, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов. Беседовала Дарина Хануна. – Чуть больше двух недель назад стало известно о задержании последнего беглеца из истринского ИВС Александра Мавриди. Удалось ли следствию установить то, как произошел побег, кто был организатором, и откуда у сбежавших появился гаечный ключ?– Как произошел побег следователи установили еще в первый день. Побег, скажем так, планировался не самим Мавриди, а его четырьмя сообщниками – гражданами Молдавии. Побег они запланировали еще находясь в следственном изоляторе. При этом они не раз были в ИВС, поэтому прекрасно знали, как там все устроено, знали способ крепления замков на дверях. Как они сами утверждают, в следственном изоляторе они совершенно случайно нашли гаечный ключ и, воспользовавшись тем, что при доставлении в изолятор временного содержания их нормально не досмотрели, пронесли гаечный ключ в камеру.– А были ли они знакомы до побега?– Нет, Мавриди не был знаком с остальными, но те, в свою очередь, были знакомы друг с другом. Более того, они вчетвером были фигурантами одного уголовного дела, которое на тот момент рассматривалось в Истринском суде. Мавриди находился изначально в соседней камере. Но несмотря на особые условия содержания в ИВС, заключенные все равно как-то умудряются общаться. Так Мавриди и узнал, что его соседи готовят побег, и попросил переселить его к ним. То, по какой причине его все-таки перевели в другую камеру – было ли это благодаря уговорам или он что-то обещал сотруднику – в настоящее время устанавливается следствием.В итоге они, когда все вместе оказались в одной камере, попытались выкрутить гаечным ключом крепления "кормушки" – окно в камере для передачи питания заключенным. Однако ключ не подошел по размеру – он был гораздо меньше, поэтому на протяжении порядка двух дней они точили его куском кафельной плитки, пока он в итоге не подошел по размеру.– Известно, что у Мавриди, когда его задержали, была с собой достаточно крупная сумма денег. Установлено ли, откуда у него появилось столько денег?– Все довольно просто – он помнил наизусть номера своих знакомых. И когда оказался на свободе, сначала напросил у разнорабочих денег – у кого-то 50 рублей, у кого-то 100 рублей, так он собрал на самый дешевый телефон и сим-карту. После этого он позвонил своему знакомому, который живет за границей, и попросил денег. Но из-за того, что возможности законно получить деньги у него не было, Мавриди привлек другого неустановленного следствием знакомого, который получив деньги, сделал в лесу так называемую закладку, а затем отправил по смс Мавриди координаты и фотографии места. В итоге ему осталось только прийти туда и выкопать деньги.– Почему Мавриди решил скрываться в Москве? Не предполагает ли следствие, что он готовил или совершил еще какое-то преступление пока был в бегах?– Во-первых, этот район Москвы он достаточно хорошо знает, он там ранее был, поэтому хорошо ориентировался. При этом Мавриди не сразу скрывался в Митино. Он был одно время под Лобней, потом прятался на территории Красногорска, еще некоторое время на заброшенной заправочной станции на трассе. То есть он постоянно перемещался, меняя место дислокации. А на момент задержания он временно скрывался на территории заброшенной церкви, расположенной в том районе. Кроме того, он предпринял меры конспирации: побрил голову, переоделся, надел бейсболку, отрастил бороду и, естественно, носил медицинскую маску. При этом он достаточно сильно исхудал за время пребывания в ИВС.Что касается каких-либо предположений, то нет, на сегодняшний день известно, что за то время, пока Мавриди был в бегах, новых преступлений, совершенных им, не было.– Как же конкретно удалось его найти и задержать?– Его удалось задержать благодаря внимательности граждан и грамотно проведенным оперативно-розыскным мероприятим сотрудниками правоохранительных органов. Сначала от граждан поступила информация, что видели похожего на Мавриди, в связи с этим на место сразу выехал следователь и сотрудники розыска. И в месте, о котором говорил заявитель, обнаружили камеру видеонаблюдения, наш следователь осмотрел запись и подтвердил, что гражданин действительно похож на Мавриди. Несмотря на то, что он сильно изменился, его удалось индифицировать по походке и по чертам лица в момент, когда он снимал бейсболку. В тот же день сотрудники по записям с камер видеонаблюдения смогли отследить маршрут Мавриди и уже вечером того же дня задержать его.– А много ли вообще поступало звонков?– Много, конечно. Люди проявляют бдительность, и это замечательно. Несмотря на то, что звонков поступает много, и на это требуется много сил и средств, они в любом случае все отрабатываются. Поэтому, конечно, спасибо гражданам за их внимательность и не безучастность.– Как бы вы могли охарактеризовать Мавриди?– Его нельзя назвать глупым, он весьма изворотливый, хитрый, при этом он обладает аналитическим складом ума. Так, в ходе расследования, когда в отношении него проводилась психологическая экспертиза, Мавриди, понимая, что отбывание срока в местах лишения свободы и в психбольнице – это разные вещи, попытался прикинуться психически больным. Для этого ему была передана соответствующая литература, где были описаны симптомы шизофрении и иных психических заболеваний. Конечно, эту всю литературу изъяли, но на первичной экспертизе, когда психиатр общается с человеком некоторое время, врачи не смогли сделать точный вывод о его психическом состоянии здоровья, поэтому было принято решение о проведении комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы. Там на протяжении минимум 30 суток за ним наблюдали специалисты, которых, конечно, таким образом обмануть не удалось. Поэтому они пришли к однозначному выводу, что Мавриди психически абсолютно здоров, вменяем, и более того, они установили то, что он пытался симулировать.– А удалось ли установить мотив убийства бизнесмена Владимира Маругова?– Следствием, конечно, отрабатывалось несколько версий – было ли это заказное убийство или иные какие-то версии, но основная на сегодняшний день – личные неприязненные отношения с убитым.– Они были знакомы с Маруговым?– Нет, но Мавриди был знаком с бывшей супругой бизнесмена. У них сложились довольно тесные взаимоотношения, и Мавриди переживал за ее судьбу, потому что в тот период у нее шел судебный процесс по разделу совместного имущества, и в случае проигрыша она могла потерять всю недвижимость.– После убийства бизнесмена, когда был задержан Мавриди, в ходе обыска у него в квартире был обнаружен заложник, которым оказался адвокат Алексей Завгородний. Обращался ли он или гражданская супруга убитого Маругова за госзащитой?– Несмотря на то, что в ходе телевизионной передачи гражданская супруга Маругова высказывала опасения за свою жизнь, когда мы с ней связались и обсуждали этот вопрос, она отказалась от госзащиты. С Завгородним мы также общались, но и он отказался.– А как Мавриди вообще "вышел" на адвоката?– У Мавриди появилась информация, что есть такой адвокат. И изначально он пошел к Завгороднему работать якобы его помощником. Работая с ним, он выяснил подробнее о недвижимости, которой владел адвокат, и то, что он одинок. В конечном счете Мавриди похитил его и порядка двух лет удерживал у себя в квартире. При этом злоумышленники поступали очень хитро: родственникам и друзьям заложника время от времени они писали смс или редко подконтрольно давали самому Завгороднему позвонить и сказать, что у него все хорошо.– Что сейчас с Завгородним? Было известно, что он находится в больнице.– За это время, почти год, потерпевший прошел лечение и реабилитацию, поэтому сейчас у него все в порядке.– А Паша Ахмедов участвовал в похищении Завгороднего?– Конкретно в похищении нет, он был привлечен позднее, чтобы присматривать за заложником. Также сейчас в следственном изоляторе находится еще один знакомый Мавриди, ранее судимый гражданин Казахстана, которого следователи обнаружили в квартире вместе с заложником. Он, как и Ахмедов, присматривал за Завгородним.– А Мавриди признал вину?– Да. Хотя до побега он частично признал вину в совершенных преступлениях, но после задержания он был дополнительно допрошен, и в ходе этого допроса он полностью признал вину во всех предъявленных ему обвинениях.– Подводя итоги, расскажите, на какой стадии сейчас находится расследование уголовного дела в отношении Мавриди?– Все три уголовных дела – об убийстве, похищении, вымогательстве и побеге – объединены в одно, и находится оно на завершающей стадии. Основная часть следственных действий уже выполнена, все необходимые экспертизы проведены, поэтому в ближайшее время следствие намерено предъявить всем фигурантам обвинение в окончательной редакции, ознакомить с материалами дела и направить его для утверждения в органы прокуратуры.
https://ria.ru/20210914/mavridi-1750004330.html
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происшествия, интервью, красногорск, следственный комитет россии (ск рф), россия, владимир маругов, александр мавриди
11:00 05.10.2021 (обновлено: 11:09 05.10.2021)
 

Руслан Юсупов: инициатором побега из ИВС в Истре оказался не Мавриди

© РИА НовостиЗаместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов
Заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости
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Шестого августа из подмосковного изолятора временного содержания (ИВС) в Истре произошел дерзкий массовый побег пяти заключенных. Особенно резонансным побег стал из-за Александра Мавриди, который обвиняется в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката. За помощь в его поимке МВД РФ обещало аж 1,5 миллиона рублей. Но несмотря на то, что беглецам каким-то образом удалось беспрепятственно покинуть охраняемое учреждение, двоих заключенных силовики смогли задержать уже через пять дней – 11 августа, еще один на следующий день сам сдался полиции, а четвертого поймали 18 августа в Новгородской области. Однако Мавриди удавалось скрываться больше месяца – лишь 13 сентября его смогли задержать в московском районе "Митино". Подробнее о том, как удалось поймать самого опасного беглеца, его хитрости и попытках сыграть "невменяемого" у психиатра, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов. Беседовала Дарина Хануна.
– Чуть больше двух недель назад стало известно о задержании последнего беглеца из истринского ИВС Александра Мавриди. Удалось ли следствию установить то, как произошел побег, кто был организатором, и откуда у сбежавших появился гаечный ключ?
– Как произошел побег следователи установили еще в первый день. Побег, скажем так, планировался не самим Мавриди, а его четырьмя сообщниками – гражданами Молдавии. Побег они запланировали еще находясь в следственном изоляторе. При этом они не раз были в ИВС, поэтому прекрасно знали, как там все устроено, знали способ крепления замков на дверях. Как они сами утверждают, в следственном изоляторе они совершенно случайно нашли гаечный ключ и, воспользовавшись тем, что при доставлении в изолятор временного содержания их нормально не досмотрели, пронесли гаечный ключ в камеру.
Задержанный Александр Мавриди
14 сентября, 13:37
В СК рассказали, как удалось поймать сбежавшего из изолятора Мавриди
– А были ли они знакомы до побега?
– Нет, Мавриди не был знаком с остальными, но те, в свою очередь, были знакомы друг с другом. Более того, они вчетвером были фигурантами одного уголовного дела, которое на тот момент рассматривалось в Истринском суде. Мавриди находился изначально в соседней камере. Но несмотря на особые условия содержания в ИВС, заключенные все равно как-то умудряются общаться. Так Мавриди и узнал, что его соседи готовят побег, и попросил переселить его к ним. То, по какой причине его все-таки перевели в другую камеру – было ли это благодаря уговорам или он что-то обещал сотруднику – в настоящее время устанавливается следствием.
В итоге они, когда все вместе оказались в одной камере, попытались выкрутить гаечным ключом крепления "кормушки" – окно в камере для передачи питания заключенным. Однако ключ не подошел по размеру – он был гораздо меньше, поэтому на протяжении порядка двух дней они точили его куском кафельной плитки, пока он в итоге не подошел по размеру.
– Известно, что у Мавриди, когда его задержали, была с собой достаточно крупная сумма денег. Установлено ли, откуда у него появилось столько денег?
– Все довольно просто – он помнил наизусть номера своих знакомых. И когда оказался на свободе, сначала напросил у разнорабочих денег – у кого-то 50 рублей, у кого-то 100 рублей, так он собрал на самый дешевый телефон и сим-карту. После этого он позвонил своему знакомому, который живет за границей, и попросил денег. Но из-за того, что возможности законно получить деньги у него не было, Мавриди привлек другого неустановленного следствием знакомого, который получив деньги, сделал в лесу так называемую закладку, а затем отправил по смс Мавриди координаты и фотографии места. В итоге ему осталось только прийти туда и выкопать деньги.
Сбежавший из истринского ИВС Александр Мавриди - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 22:41
В МВД рассказали, под какими именами скрывается сбежавший из ИВС Мавриди
– Почему Мавриди решил скрываться в Москве? Не предполагает ли следствие, что он готовил или совершил еще какое-то преступление пока был в бегах?
– Во-первых, этот район Москвы он достаточно хорошо знает, он там ранее был, поэтому хорошо ориентировался. При этом Мавриди не сразу скрывался в Митино. Он был одно время под Лобней, потом прятался на территории Красногорска, еще некоторое время на заброшенной заправочной станции на трассе. То есть он постоянно перемещался, меняя место дислокации. А на момент задержания он временно скрывался на территории заброшенной церкви, расположенной в том районе. Кроме того, он предпринял меры конспирации: побрил голову, переоделся, надел бейсболку, отрастил бороду и, естественно, носил медицинскую маску. При этом он достаточно сильно исхудал за время пребывания в ИВС.
Что касается каких-либо предположений, то нет, на сегодняшний день известно, что за то время, пока Мавриди был в бегах, новых преступлений, совершенных им, не было.
– Как же конкретно удалось его найти и задержать?
– Его удалось задержать благодаря внимательности граждан и грамотно проведенным оперативно-розыскным мероприятим сотрудниками правоохранительных органов. Сначала от граждан поступила информация, что видели похожего на Мавриди, в связи с этим на место сразу выехал следователь и сотрудники розыска. И в месте, о котором говорил заявитель, обнаружили камеру видеонаблюдения, наш следователь осмотрел запись и подтвердил, что гражданин действительно похож на Мавриди. Несмотря на то, что он сильно изменился, его удалось индифицировать по походке и по чертам лица в момент, когда он снимал бейсболку. В тот же день сотрудники по записям с камер видеонаблюдения смогли отследить маршрут Мавриди и уже вечером того же дня задержать его.
– А много ли вообще поступало звонков?
– Много, конечно. Люди проявляют бдительность, и это замечательно. Несмотря на то, что звонков поступает много, и на это требуется много сил и средств, они в любом случае все отрабатываются. Поэтому, конечно, спасибо гражданам за их внимательность и не безучастность.
Допрос Александра Мавриди после побега. Кадры СК РФ
14 сентября, 09:12
Сбежавший из изолятора Мавриди рассказал, где скрывался после побега
– Как бы вы могли охарактеризовать Мавриди?
– Его нельзя назвать глупым, он весьма изворотливый, хитрый, при этом он обладает аналитическим складом ума. Так, в ходе расследования, когда в отношении него проводилась психологическая экспертиза, Мавриди, понимая, что отбывание срока в местах лишения свободы и в психбольнице – это разные вещи, попытался прикинуться психически больным. Для этого ему была передана соответствующая литература, где были описаны симптомы шизофрении и иных психических заболеваний. Конечно, эту всю литературу изъяли, но на первичной экспертизе, когда психиатр общается с человеком некоторое время, врачи не смогли сделать точный вывод о его психическом состоянии здоровья, поэтому было принято решение о проведении комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы. Там на протяжении минимум 30 суток за ним наблюдали специалисты, которых, конечно, таким образом обмануть не удалось. Поэтому они пришли к однозначному выводу, что Мавриди психически абсолютно здоров, вменяем, и более того, они установили то, что он пытался симулировать.
– А удалось ли установить мотив убийства бизнесмена Владимира Маругова?
– Следствием, конечно, отрабатывалось несколько версий – было ли это заказное убийство или иные какие-то версии, но основная на сегодняшний день – личные неприязненные отношения с убитым.
– Они были знакомы с Маруговым?
– Нет, но Мавриди был знаком с бывшей супругой бизнесмена. У них сложились довольно тесные взаимоотношения, и Мавриди переживал за ее судьбу, потому что в тот период у нее шел судебный процесс по разделу совместного имущества, и в случае проигрыша она могла потерять всю недвижимость.
– После убийства бизнесмена, когда был задержан Мавриди, в ходе обыска у него в квартире был обнаружен заложник, которым оказался адвокат Алексей Завгородний. Обращался ли он или гражданская супруга убитого Маругова за госзащитой?
– Несмотря на то, что в ходе телевизионной передачи гражданская супруга Маругова высказывала опасения за свою жизнь, когда мы с ней связались и обсуждали этот вопрос, она отказалась от госзащиты. С Завгородним мы также общались, но и он отказался.
Задержанный Александр Мавриди. Кадр видео
14 сентября, 11:36В России
Вдова "колбасного короля" рассказала об эмоциях после поимки Мавриди
– А как Мавриди вообще "вышел" на адвоката?
– У Мавриди появилась информация, что есть такой адвокат. И изначально он пошел к Завгороднему работать якобы его помощником. Работая с ним, он выяснил подробнее о недвижимости, которой владел адвокат, и то, что он одинок. В конечном счете Мавриди похитил его и порядка двух лет удерживал у себя в квартире. При этом злоумышленники поступали очень хитро: родственникам и друзьям заложника время от времени они писали смс или редко подконтрольно давали самому Завгороднему позвонить и сказать, что у него все хорошо.
– Что сейчас с Завгородним? Было известно, что он находится в больнице.
– За это время, почти год, потерпевший прошел лечение и реабилитацию, поэтому сейчас у него все в порядке.
– А Паша Ахмедов участвовал в похищении Завгороднего?
– Конкретно в похищении нет, он был привлечен позднее, чтобы присматривать за заложником. Также сейчас в следственном изоляторе находится еще один знакомый Мавриди, ранее судимый гражданин Казахстана, которого следователи обнаружили в квартире вместе с заложником. Он, как и Ахмедов, присматривал за Завгородним.
– А Мавриди признал вину?
– Да. Хотя до побега он частично признал вину в совершенных преступлениях, но после задержания он был дополнительно допрошен, и в ходе этого допроса он полностью признал вину во всех предъявленных ему обвинениях.
– Подводя итоги, расскажите, на какой стадии сейчас находится расследование уголовного дела в отношении Мавриди?
– Все три уголовных дела – об убийстве, похищении, вымогательстве и побеге – объединены в одно, и находится оно на завершающей стадии. Основная часть следственных действий уже выполнена, все необходимые экспертизы проведены, поэтому в ближайшее время следствие намерено предъявить всем фигурантам обвинение в окончательной редакции, ознакомить с материалами дела и направить его для утверждения в органы прокуратуры.
 
ПроисшествияИнтервьюКрасногорскСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВладимир МаруговАлександр Мавриди
 
 
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