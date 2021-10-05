https://ria.ru/20211005/whatsapp-1753097170.html

Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили

Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили - РИА Новости, 05.10.2021

Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили

Работа мессенджера WhatsApp полностью восстановлена после масштабного сбоя, сообщил гендиректор компании Уилл Каткарт. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T04:54

2021-10-05T04:54

2021-10-05T04:59

в мире

технологии

twitter

марк цукерберг

whatsapp inc.

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Работа мессенджера WhatsApp полностью восстановлена после масштабного сбоя, сообщил гендиректор компании Уилл Каткарт.Ранее удалось возобновить работу Facebook и Instagram, глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения за инцидент.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, в понедельник оказались почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.Для Facebook, по данным Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю. На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.

https://ria.ru/20211005/instagram-1753093938.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, twitter, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей