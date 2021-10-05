https://ria.ru/20211005/whatsapp-1753097170.html
Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили - РИА Новости, 05.10.2021
Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
Работа мессенджера WhatsApp полностью восстановлена после масштабного сбоя, сообщил гендиректор компании Уилл Каткарт. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T04:54
2021-10-05T04:54
2021-10-05T04:59
в мире
технологии
twitter
марк цукерберг
whatsapp inc.
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Работа мессенджера WhatsApp полностью восстановлена после масштабного сбоя, сообщил гендиректор компании Уилл Каткарт.Ранее удалось возобновить работу Facebook и Instagram, глава Facebook Марк Цукерберг принес извинения за инцидент.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, в понедельник оказались почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.Для Facebook, по данным Downdetector, это был крупнейший сбой за всю его историю. На фоне происходящего акции социальной сети просели почти на пять процентов, а ее основатель Марк Цукерберг потерял почти семь миллиардов долларов.
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в мире, технологии, twitter, марк цукерберг, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
04:54 05.10.2021 (обновлено: 04:59 05.10.2021)
Работу мессенджера WhatsApp полностью восстановили
Мессенджер WhatsApp после масштабного сбоя полностью восстановил работу