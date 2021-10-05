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Генсек НАТО призвал поддерживать взаимодействие с Россией
Генсек НАТО призвал поддерживать взаимодействие с Россией - РИА Новости, 05.10.2021
Генсек НАТО призвал поддерживать взаимодействие с Россией
Страны НАТО должны поддерживать взаимодействие с Россией во избежание начала новой холодной войны или гонки вооружений, заявил генеральный секретарь альянса... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T19:22
2021-10-05T19:31
нато
россия
в мире
йенс столтенберг
джорджтаунский университет
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Страны НАТО должны поддерживать взаимодействие с Россией во избежание начала новой холодной войны или гонки вооружений, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений", - сказал Столтенберг, выступая в Джорджтаунском университете.Вместе с тем, он констатировал, что отношения НАТО и России сегодня находятся на низшей точке со времен холодной войны.
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нато, россия, в мире, йенс столтенберг, джорджтаунский университет
19:22 05.10.2021 (обновлено: 19:31 05.10.2021)
 
Генсек НАТО призвал поддерживать взаимодействие с Россией

Столтенберг: Страны НАТО должны поддерживать взаимодействие с Россией

© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Страны НАТО должны поддерживать взаимодействие с Россией во избежание начала новой холодной войны или гонки вооружений, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений", - сказал Столтенберг, выступая в Джорджтаунском университете.
Вместе с тем, он констатировал, что отношения НАТО и России сегодня находятся на низшей точке со времен холодной войны.
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 18:56
Во Франции предложили выйти из НАТО, чтобы не ссориться с Россией
 
НАТОРоссияВ миреЙенс СтолтенбергДжорджтаунский университет
 
 
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