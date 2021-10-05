https://ria.ru/20211005/vzaimodeystvie-1753241476.html

Генсек НАТО призвал поддерживать взаимодействие с Россией

Генсек НАТО призвал поддерживать взаимодействие с Россией - РИА Новости, 05.10.2021

Генсек НАТО призвал поддерживать взаимодействие с Россией

Страны НАТО должны поддерживать взаимодействие с Россией во избежание начала новой холодной войны или гонки вооружений, заявил генеральный секретарь альянса... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T19:22

2021-10-05T19:22

2021-10-05T19:31

нато

россия

в мире

йенс столтенберг

джорджтаунский университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156192/40/1561924083_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abbecbfefce1ee4bbeb98ac4a9b5b50e.jpg

ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Страны НАТО должны поддерживать взаимодействие с Россией во избежание начала новой холодной войны или гонки вооружений, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг."Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений", - сказал Столтенберг, выступая в Джорджтаунском университете.Вместе с тем, он констатировал, что отношения НАТО и России сегодня находятся на низшей точке со времен холодной войны.

https://ria.ru/20211005/frantsiya-1753235954.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, россия, в мире, йенс столтенберг, джорджтаунский университет