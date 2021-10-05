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Часть съемок фильма "Вызов" пройдет в американском сегменте МКС

Часть съемок фильма "Вызов" пройдет в американском сегменте МКС - РИА Новости, 05.10.2021

Часть съемок фильма "Вызов" пройдет в американском сегменте МКС

НАСА и "Роскосмос" договорились, что часть съемок художественного фильма "Вызов" на борту Международной космической станции (МКС) пройдет в обзорном модуле... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:20

2021-10-05T16:20

2021-10-05T16:20

байконур (город)

антон шкаплеров

наса

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

юлия пересильд

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. НАСА и "Роскосмос" договорились, что часть съемок художественного фильма "Вызов" на борту Международной космической станции (МКС) пройдет в обзорном модуле Cupola американского сегмента станции, сообщил комментатор телевидения НАСА Роб Навиас."Большая часть съемки фильма пройдет в российском сегменте МКС. Также съемка будет в Cupola американского сегмента станции", - сказал он в ходе трансляции."Пересильд и Шипенко считаются участниками космического полета, а не членами экспедиции на МКС, поэтому они будут сопровождены, когда понадобится, в американский сегмент по договору между "Роскосмосом" и НАСА", - добавил Навиас.Во вторник с Байконура ракетой-носителем "Союз-2.1а" был запущен корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. Через 3,5 часа он прибыл на МКС, из-за отказа автоматической системы сближения "Курс" на станции стыковка корабля была выполнена вручную Шкаплеровым.Ожидается, что в течение 12 дней "киноэкипаж" будет проводить съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов", а 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.

байконур (город)

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