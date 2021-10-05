https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753133154.html

"Вызов" в космос: первый в истории "киноэкипаж" улетел на МКС

"Вызов" в космос: первый в истории "киноэкипаж" улетел на МКС - РИА Новости, 05.10.2021

"Вызов" в космос: первый в истории "киноэкипаж" улетел на МКС

Российские кинематографисты — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд — первыми в мире отправились в космос, где будут снимать художественный фильм... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:45

2021-10-05T12:45

2021-10-05T12:47

фото

союз (космический корабль)

байконур (космодром)

юлия пересильд

космос

клим шипенко

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753131545_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_21e3da9722788b9fbfa2990f5470736d.jpg

Российские кинематографисты — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд — первыми в мире отправились в космос, где будут снимать художественный фильм "Вызов". Проводы экипажа и старт корабля — в фотоленте Ria.ru.

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, союз (космический корабль), байконур (космодром), юлия пересильд, космос, клим шипенко, кино и сериалы, новости - туризм