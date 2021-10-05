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"Вызов" в космос: первый в истории "киноэкипаж" улетел на МКС
"Вызов" в космос: первый в истории "киноэкипаж" улетел на МКС - РИА Новости, 05.10.2021
"Вызов" в космос: первый в истории "киноэкипаж" улетел на МКС
Российские кинематографисты — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд — первыми в мире отправились в космос, где будут снимать художественный фильм... РИА Новости, 05.10.2021
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Российские кинематографисты — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд — первыми в мире отправились в космос, где будут снимать художественный фильм "Вызов". Проводы экипажа и старт корабля — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, союз (космический корабль), байконур (космодром), юлия пересильд, космос, клим шипенко, кино и сериалы, новости - туризм
12:45 05.10.2021 (обновлено: 12:47 05.10.2021)
 

"Вызов" в космос: первый в истории "киноэкипаж" улетел на МКС

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Российские кинематографисты — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд — первыми в мире отправились в космос, где будут снимать художественный фильм "Вызов". Проводы экипажа и старт корабля — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая отправила корабль "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" к МКС, стартовала с Байконура в 11.55 по московскому времени.

Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур
1 из 13

Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая отправила корабль "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов" к МКС, стартовала с Байконура в 11.55 по московскому времени.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Pool / Перейти в фотобанк

Через несколько минут корабль вышел на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19
2 из 13

Через несколько минут корабль вышел на околоземную орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

© РИА Новости / Pool
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Впервые в истории космических полетов "Союз" пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.

Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Союз МС-19 со стартового комплекса Восток No31 космодрома Байконур
3 из 13

Впервые в истории космических полетов "Союз" пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Pool / Перейти в фотобанк

Экипаж корабля тоже уникален: в его составе, кроме профессионального космонавта Антона Шкаплерова, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко доставлены автобусом к космическому кораблю Союз МС-19
4 из 13

Экипаж корабля тоже уникален: в его составе, кроме профессионального космонавта Антона Шкаплерова, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

© РИА Новости / Pool
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

С момента взлета до стыковки со станцией пройдет немногим более трех часов. Корабль за это время совершит два витка вокруг Земли.

Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур
5 из 13

С момента взлета до стыковки со станцией пройдет немногим более трех часов. Корабль за это время совершит два витка вокруг Земли.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

После трех часов дня по Москве "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. На борт станции команда должна подняться примерно в 17.05.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию режиссер Клим Шипенко (справа) и космонавт Антон Шкаплеров во время облачения в скафандры
6 из 13

После трех часов дня по Москве "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. На борт станции команда должна подняться примерно в 17.05.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Командир "киноэкипажа" Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие отправившихся к МКС актрисы и режиссера хорошее, все работает штатно.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко во время облачения в скафандры перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур
7 из 13

Командир "киноэкипажа" Антон Шкаплеров доложил, что самочувствие отправившихся к МКС актрисы и режиссера хорошее, все работает штатно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Юлия Пересильд и Клим Шипенко проведут на МКС почти две недели.

Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд во время облачения в скафандр перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур
8 из 13

Юлия Пересильд и Клим Шипенко проведут на МКС почти две недели.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Здесь они будут работать над фильмом "Вызов" — первой на свете кинокартиной, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19
9 из 13

Здесь они будут работать над фильмом "Вызов" — первой на свете кинокартиной, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Российские космонавты будут помогать "киноэкипажу" в съемках.

Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Антон Шкаплеров перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур
10 из 13

Российские космонавты будут помогать "киноэкипажу" в съемках.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Детали сюжета держат в секрете. Известно лишь, что это будет фильм о девушке-враче, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.

Член основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд прощается из автобуса с провожающими перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур
11 из 13

Детали сюжета держат в секрете. Известно лишь, что это будет фильм о девушке-враче, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Кинематографисты вернутся на Землю 17 октября.

Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19
12 из 13

Кинематографисты вернутся на Землю 17 октября.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Юлия Пересильд перед стартом космического корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур.

Член основного экипажа 66-й экспедиции на МКС актриса Юлия Пересильд перед стартом космического корабля Союз МС-19 на космодроме Байконур
13 из 13

Юлия Пересильд перед стартом космического корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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