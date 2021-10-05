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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20211005/vybory-1753217035.html
ЕР прошла проверку на прочность на выборах, заявил Медведев
ЕР прошла проверку на прочность на выборах, заявил Медведев - РИА Новости, 05.10.2021
ЕР прошла проверку на прочность на выборах, заявил Медведев
"Единая Россия" прошла проверку на прочность на прошедших выборах, но головокружения от успеха быть не должно, расслабляться нельзя, считает председатель партии РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:16
2021-10-05T17:39
выборы в государственную думу
политика
единая россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. "Единая Россия" прошла проверку на прочность на прошедших выборах, но головокружения от успеха быть не должно, расслабляться нельзя, считает председатель партии Дмитрий Медведев."Мне кажется, что вот эту проверку на прочность наша партия в этот раз прошла. Хотя здесь никакого головокружения от успехов, конечно, тоже быть не должно", - сказал он на совместном заседании бюро высшего и генсовета партии "Единая Россия"Медведев отметил, что партия доказала, что ее поддерживают миллионы людей, и получила "очень убедительный результат". Он поблагодарил избирателей за доверие и высказал слова признательности тем, кто обеспечивал открытость избирательного процесса, подчеркнув, что "во многом благодаря их работе наши выборы действительно состоялись и являются легитимными"."Самое главное, что мы смогли доказать, что действительно нас по-прежнему поддерживают миллионы людей. Цифры говорят сами за себя. У партии 324 мандата в Госдуме. Из которых 198 - это одномандатные округа и 126 – это партийный список. Это, безусловно, очень убедительный результат. Хочу также обратиться ко всем нашим избирателям, которые голосовали за нашу партию и поблагодарить за доверие. Сейчас это доверие особо дорого", - подчеркнул Медведев."Единая Россия", безусловно, прошла трудную избирательную кампанию", - сказал Медведев.Партия, в отличие от оппонентов, не пыталась уйти от реальных проблем и действовала в интересах людей, отметил он."Сегодня обеспечив безусловную поддержку избирателей, "Единая Россия" не должна расслабляться, отдыхать, вы это сами прекрасно понимаете, впереди у партии самое трудное. А самое трудное, естественно. заключается в том, чтобы оправдать доверие избирателей", - подчеркнул он.Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября. По их итогам "Единая Россия" сохранила конституционное большинство. Также парламентские фракции в ГД сформировали КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди".
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политика, единая россия, дмитрий медведев
17:16 05.10.2021 (обновлено: 17:39 05.10.2021)
 
ЕР прошла проверку на прочность на выборах, заявил Медведев

Медведев заявил, что "Единая Россия" прошла проверку на прочность на выборах

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. "Единая Россия" прошла проверку на прочность на прошедших выборах, но головокружения от успеха быть не должно, расслабляться нельзя, считает председатель партии Дмитрий Медведев.
"Мне кажется, что вот эту проверку на прочность наша партия в этот раз прошла. Хотя здесь никакого головокружения от успехов, конечно, тоже быть не должно", - сказал он на совместном заседании бюро высшего и генсовета партии "Единая Россия"
Медведев отметил, что партия доказала, что ее поддерживают миллионы людей, и получила "очень убедительный результат". Он поблагодарил избирателей за доверие и высказал слова признательности тем, кто обеспечивал открытость избирательного процесса, подчеркнув, что "во многом благодаря их работе наши выборы действительно состоялись и являются легитимными".
"Самое главное, что мы смогли доказать, что действительно нас по-прежнему поддерживают миллионы людей. Цифры говорят сами за себя. У партии 324 мандата в Госдуме. Из которых 198 - это одномандатные округа и 126 – это партийный список. Это, безусловно, очень убедительный результат. Хочу также обратиться ко всем нашим избирателям, которые голосовали за нашу партию и поблагодарить за доверие. Сейчас это доверие особо дорого", - подчеркнул Медведев.
"Единая Россия", безусловно, прошла трудную избирательную кампанию", - сказал Медведев.
Партия, в отличие от оппонентов, не пыталась уйти от реальных проблем и действовала в интересах людей, отметил он.
"Сегодня обеспечив безусловную поддержку избирателей, "Единая Россия" не должна расслабляться, отдыхать, вы это сами прекрасно понимаете, впереди у партии самое трудное. А самое трудное, естественно. заключается в том, чтобы оправдать доверие избирателей", - подчеркнул он.
Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября. По их итогам "Единая Россия" сохранила конституционное большинство. Также парламентские фракции в ГД сформировали КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди".
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 12:28Выборы в Государственную думу
Более пяти тысяч жителей ЛНР захотели вступить в "Единую Россию"
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕдиная РоссияДмитрий Медведев
 
 
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