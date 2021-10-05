https://ria.ru/20211005/vstrecha-1753237019.html
Путин обсудил с Жириновским итоги выборов в Госдуму
Путин обсудил с Жириновским итоги выборов в Госдуму - РИА Новости, 05.10.2021
Путин обсудил с Жириновским итоги выборов в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:58
2021-10-05T18:58
2021-10-05T19:48
политика
владимир жириновский
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
лдпр
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753244919_0:102:3103:1847_1920x0_80_0_0_9844362a87e5f05f93e60ae08129d238.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."На встрече обсуждались итоги состоявшихся в сентябре парламентских выборов в России, а также планы работы фракции ЛДПР на предстоящий период", - сказал Песков.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
https://ria.ru/20210927/yarlyk-1752029147.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753244919_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bd4f8656e17cfb6ab5cd0e1268b2cd6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир жириновский, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, лдпр, выборы в государственную думу, россия
18:58 05.10.2021 (обновлено: 19:48 05.10.2021)
Путин обсудил с Жириновским итоги выборов в Госдуму
Путин обсудил с Жириновским итоги выборов в Госдуму и планы работы фракции ЛДПР