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Путин обсудил с Жириновским итоги выборов в Госдуму

Путин обсудил с Жириновским итоги выборов в Госдуму - РИА Новости, 05.10.2021

Путин обсудил с Жириновским итоги выборов в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:58

2021-10-05T18:58

2021-10-05T19:48

политика

владимир жириновский

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

лдпр

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."На встрече обсуждались итоги состоявшихся в сентябре парламентских выборов в России, а также планы работы фракции ЛДПР на предстоящий период", - сказал Песков.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

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2021

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политика, владимир жириновский, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, лдпр, выборы в государственную думу, россия