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Путин обсудил с Жириновским итоги выборов в Госдуму
Путин обсудил с Жириновским итоги выборов в Госдуму - РИА Новости, 05.10.2021
Путин обсудил с Жириновским итоги выборов в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:58
2021-10-05T19:48
политика
владимир жириновский
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
лдпр
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."На встрече обсуждались итоги состоявшихся в сентябре парламентских выборов в России, а также планы работы фракции ЛДПР на предстоящий период", - сказал Песков.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
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политика, владимир жириновский, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, лдпр, выборы в государственную думу, россия
18:58 05.10.2021 (обновлено: 19:48 05.10.2021)
 
Путин обсудил с Жириновским итоги выборов в Госдуму

Путин обсудил с Жириновским итоги выборов в Госдуму и планы работы фракции ЛДПР

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеосвязи встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеосвязи встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"На встрече обсуждались итоги состоявшихся в сентябре парламентских выборов в России, а также планы работы фракции ЛДПР на предстоящий период", - сказал Песков.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
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ПолитикаВладимир ЖириновскийВладимир ПутинДмитрий ПесковГосдума РФЛДПРВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
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