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Макрон и Блинкен впервые встретились после кризиса из-за сделки AUKUS
Макрон и Блинкен впервые встретились после кризиса из-за сделки AUKUS - РИА Новости, 05.10.2021
Макрон и Блинкен впервые встретились после кризиса из-за сделки AUKUS
Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном в Париже впервые после кризиса, возникшего во франко-американских отношениях... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:24
2021-10-05T14:24
в мире
париж
сша
вашингтон (город)
джо байден
мид франции‎
эммануэль макрон
джейк салливан
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном в Париже впервые после кризиса, возникшего во франко-американских отношениях из-за ситуации с выходом Австралии из соглашения по подлодкам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на госдепартамент.Как передает агентство, американский представитель госдепа заявил журналистам, что на встрече возникла "обоюдная договоренность о возможности углубить и усилить&nbsp; координацию" между двумя странами, но "предстоит еще проделать большую трудную работу для определения конкретных решений".Ранее сообщалось, что Блинкен посетит Париж с 4 по 6 октября. Целью предстоящего контакта и в США, и во Франции называют определение шагов, которые позволят восстановить доверие между странами. В госдепе ранее допустили, что глава ведомства может встретиться и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками.После объявления о партнерстве AUKUS, которое вызвало критику Парижа, президент Франции Эммануэль Макрон провел разговоры с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры двух стран договорились о запуске консультаций, направленных на создание условий, обеспечивающих доверие, и встрече в Европе в конце октября.Отозванный из Вашингтона посол Франции на прошлой неделе вернулся в американскую столицу, где с ними провели встречи советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, а после и Блинкен.
https://ria.ru/20210925/udar-1751767901.html
https://ria.ru/20210917/parizh-1750564780.html
париж
сша
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в мире, париж, сша, вашингтон (город), джо байден, мид франции‎, эммануэль макрон, джейк салливан, aukus
14:24 05.10.2021
 
Макрон и Блинкен впервые встретились после кризиса из-за сделки AUKUS

Президент Франции Макрон и госсекретарь Блинкен встретились после кризиса из-за AUKUS

© REUTERS / Daniel Cole/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© REUTERS / Daniel Cole/Pool
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном в Париже впервые после кризиса, возникшего во франко-американских отношениях из-за ситуации с выходом Австралии из соглашения по подлодкам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на госдепартамент.
Как передает агентство, американский представитель госдепа заявил журналистам, что на встрече возникла "обоюдная договоренность о возможности углубить и усилить  координацию" между двумя странами, но "предстоит еще проделать большую трудную работу для определения конкретных решений".
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Ранее сообщалось, что Блинкен посетит Париж с 4 по 6 октября. Целью предстоящего контакта и в США, и во Франции называют определение шагов, которые позволят восстановить доверие между странами. В госдепе ранее допустили, что глава ведомства может встретиться и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками.
После объявления о партнерстве AUKUS, которое вызвало критику Парижа, президент Франции Эммануэль Макрон провел разговоры с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры двух стран договорились о запуске консультаций, направленных на создание условий, обеспечивающих доверие, и встрече в Европе в конце октября.
Отозванный из Вашингтона посол Франции на прошлой неделе вернулся в американскую столицу, где с ними провели встречи советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, а после и Блинкен.
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В миреПарижСШАВашингтон (город)Джо БайденМИД Франции‎Эммануэль МакронДжейк СалливанAUKUS
 
 
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