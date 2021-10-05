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Макрон и Блинкен впервые встретились после кризиса из-за сделки AUKUS

Макрон и Блинкен впервые встретились после кризиса из-за сделки AUKUS - РИА Новости, 05.10.2021

Макрон и Блинкен впервые встретились после кризиса из-за сделки AUKUS

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном в Париже впервые после кризиса, возникшего во франко-американских отношениях... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:24

2021-10-05T14:24

2021-10-05T14:24

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном в Париже впервые после кризиса, возникшего во франко-американских отношениях из-за ситуации с выходом Австралии из соглашения по подлодкам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на госдепартамент.Как передает агентство, американский представитель госдепа заявил журналистам, что на встрече возникла "обоюдная договоренность о возможности углубить и усилить координацию" между двумя странами, но "предстоит еще проделать большую трудную работу для определения конкретных решений".Ранее сообщалось, что Блинкен посетит Париж с 4 по 6 октября. Целью предстоящего контакта и в США, и во Франции называют определение шагов, которые позволят восстановить доверие между странами. В госдепе ранее допустили, что глава ведомства может встретиться и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.В середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и "подрывом доверия" между союзниками.После объявления о партнерстве AUKUS, которое вызвало критику Парижа, президент Франции Эммануэль Макрон провел разговоры с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры двух стран договорились о запуске консультаций, направленных на создание условий, обеспечивающих доверие, и встрече в Европе в конце октября.Отозванный из Вашингтона посол Франции на прошлой неделе вернулся в американскую столицу, где с ними провели встречи советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, а после и Блинкен.

https://ria.ru/20210925/udar-1751767901.html

https://ria.ru/20210917/parizh-1750564780.html

париж

сша

вашингтон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, сша, вашингтон (город), джо байден, мид франции‎, эммануэль макрон, джейк салливан, aukus