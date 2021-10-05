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Facebook восстановила работу своих сервисов
Facebook восстановила работу своих сервисов - РИА Новости, 05.10.2021
Facebook восстановила работу своих сервисов
Facebook объявил, что крупнейшая в мире социальная сеть вновь доступна для пользователей после многочасового сбоя в работе ее и сопутствующих приложений. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T01:47
2021-10-05T02:10
в мире
технологии
twitter
whatsapp inc.
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Facebook объявил, что крупнейшая в мире социальная сеть вновь доступна для пользователей после многочасового сбоя в работе ее и сопутствующих приложений."Мы напряженно работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и сервисам. Мы счастливы доложить, что они возвращаются онлайн", - говорится в сообщении компании, опубликованном в Twitter.Технологический директор Facebook Майк Шрепфер предупредил, что восстановление "до 100%" может занять "какое-то время". "Всему малому и большому бизнесу, семьям и отдельным лицам, которые зависят от нас, я приношу извинения", - написал он в Twitter.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.
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в мире, технологии, twitter, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
01:47 05.10.2021 (обновлено: 02:10 05.10.2021)
 
Facebook восстановила работу своих сервисов

Facebook объявила, что вновь доступна для пользователей после шестичасового сбоя

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Facebook объявил, что крупнейшая в мире социальная сеть вновь доступна для пользователей после многочасового сбоя в работе ее и сопутствующих приложений.
"Мы напряженно работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и сервисам. Мы счастливы доложить, что они возвращаются онлайн", - говорится в сообщении компании, опубликованном в Twitter.
Технологический директор Facebook Майк Шрепфер предупредил, что восстановление "до 100%" может занять "какое-то время". "Всему малому и большому бизнесу, семьям и отдельным лицам, которые зависят от нас, я приношу извинения", - написал он в Twitter.
Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.
Социальная сеть Фейсбук - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
01:38
NYT назвала возможную причину сбоя в работе Facebook
 
В миреТехнологииTwitterWhatsApp Inc.FacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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