https://ria.ru/20211005/vosstanovlenie-1753093183.html

Facebook восстановила работу своих сервисов

Facebook восстановила работу своих сервисов - РИА Новости, 05.10.2021

Facebook восстановила работу своих сервисов

Facebook объявил, что крупнейшая в мире социальная сеть вновь доступна для пользователей после многочасового сбоя в работе ее и сопутствующих приложений. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T01:47

2021-10-05T01:47

2021-10-05T02:10

в мире

технологии

twitter

whatsapp inc.

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Facebook объявил, что крупнейшая в мире социальная сеть вновь доступна для пользователей после многочасового сбоя в работе ее и сопутствующих приложений."Мы напряженно работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и сервисам. Мы счастливы доложить, что они возвращаются онлайн", - говорится в сообщении компании, опубликованном в Twitter.Технологический директор Facebook Майк Шрепфер предупредил, что восстановление "до 100%" может занять "какое-то время". "Всему малому и большому бизнесу, семьям и отдельным лицам, которые зависят от нас, я приношу извинения", - написал он в Twitter.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.

https://ria.ru/20211005/prichina-1753092964.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, twitter, whatsapp inc., facebook, глобальный сбой в работе соцсетей