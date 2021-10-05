https://ria.ru/20211005/velikobritaniya-1753051922.html

Великобритания готовится к немыслимому

Великобритания готовится к немыслимому - РИА Новости, 05.10.2021

Великобритания готовится к немыслимому

На фоне беспрецедентного энергетического кризиса, накрывшего Великобританию, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительство планирует перевести страну... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T08:00

2021-10-05T08:00

2021-10-05T11:31

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лондон

великобритания

huawei technologies

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На фоне беспрецедентного энергетического кризиса, накрывшего Великобританию, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительство планирует перевести страну на производство электроэнергии исключительно из возобновляемых источников к 2035 году.Правда, пока в королевстве приостановлена программа ликвидации угольных ТЭС. Более того, дефицит электроэнергии достиг такого уровня, что от властей открыто требуют возродить атомную программу и срочно начать строительство новых АЭС. В противном случае, угрожают специалисты, всякий раз, когда англичанин захочет вскипятить чайник, ему придется спрашивать разрешение у Путина.Королевство Великобритания в сфере энергетики давно известно своей яростной борьбой за экологию, нелюбовью к углю и полной победой альтернативных источников генерации. В реальности же все это не более чем старательно созданный и не имеющий ничего общего с реальностью миф, и во многом это связано с тем, что в погоне за новомодными трендами Лондон задвинул на второй план именно энергию мирного атома. Впрочем, обо всем по порядку.Как это часто бывает в истории человечества, двигателем прогресса стала война. В то время, когда на Курской дуге лоб в лоб насмерть бились танковые группировки Красной армии и вермахта, в канадском Квебеке американцы и британцы заключили секретное соглашение о начале работ по проекту "Манхэттен". Тому самому, в рамках которого были разработаны первые атомные бомбы, позднее упавшие на японские города Хиросима и Нагасаки. Англичане принимали в проекте сверхактивное участие, при этом на фоне "Манхэттена" их собственная программа, получившая название Tube Alloys ("трубные сплавы"), практически неизвестна. В 1946 году американцы решили единолично владеть самым мощным оружием в истории и приняли так называемый закон МакМахона, который запрещал передачу научных данных и наработок по расщеплению атома любым третьим лицам. Но британцы к тому моменту и сами продвинулись вперед, и уже в 1952 году возле островов Монтебелло была взорвана первая британская атомная бомба.Сегодня уже не секрет, что наши вчерашние союзники по антигитлеровской коалиции всерьез собирались нанести массовые бомбовые удары по территории СССР, стерев с лица земли десяток крупнейших городов, и только появление у Союза собственной ядерной дубинки уберегло нас от полного уничтожения.При этом советские ученые очень быстро поняли, что расщепленный атом — это не только смерть, но и безграничные возможности в плане энергетики. Первый советский промышленный атомный реактор заработал в городе Обнинске уже в 1954 году. Британцы к аналогичному выводу пришли гораздо позже — два первых энергоблока станции Hunterston были введены в строй только в 1976-м.Семидесятые и восьмидесятые стали золотым периодом британского атома. Шесть из семи действующих сегодня АЭС — Hunterston, Torness, Hartlepool, Heysham, Hinkey Point и Dungeness — были приняты в эксплуатацию именно в этот период. Последняя АЭС Sizewell выдала первый ток в 1995 году, то есть на сегодняшний день ее возраст составляет 25 лет, а ее коллеги либо приближаются, либо уже отпраздновали сорокалетний юбилей. Сердцем всех станций являются реакторы типа GCR (gas-cooled reactor) средней установленной мощностью 550-600 мегаватт, и на текущий момент они глубоко устарели. На Sizewell уже используется реактор PWR (pressurised water reactor), соответствующий российскому аналогу ВВЭР, однако он так и остался единственным в своем роде.Было бы ошибкой думать, что Лондон не понимал перспективность данного направления, но уже в начале нулевых годов в мире начался бум сланцевого газа, стремительно росло производство СПГ — и Британия, сделавшая дополнительную ставку на ВИЭ, до определенного момента вполне обеспечивала свои потребности.В парламенте, правда, велись разговоры о необходимости строительства отдельной АЭС для обеспечения нужд Лондона, а также станций Wylfa Newydd, Oldbury, Bradwell и второго энергоблока на уже упомянутой Sizewell. Но дальше бумажных проектов и вялых дебатов дело не пошло. И этому есть множество причин.Начать, пожалуй, нужно с того, что британцы сегодня просто не могут самостоятельно построить атомную электростанцию. Говоря о потере научной базы и деградации наукоемких отраслей, мы обычно в качестве примера приводим соседнюю Украину. Самая бедная на текущий момент страна Европы, которая тридцать лет назад начинала как индустриальный лидер. Однако Великобритания — пример того, что даже наличие огромного количества денег не гарантирует сохранения научно-технической базы. Одно дело заниматься финансами и судебной практикой, и совсем другое — вести постоянную научную работу. Все технические наработки британцев по собственным АЭС сегодня устарели, а команда, вводившая в строй последнюю станцию Sizewell, большей частью уже ушла на пенсию.Осознавая свою немощь, в 2015 году тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон на встрече с Си Цзиньпином попросил помочь возродить британский атомный проект. Пекин согласился, и стороны заключили предварительное соглашение, согласно которому государственная компания China General Nuclear (CGN) должна была достроить многострадальный энергоблок С на АЭС Sizewell и поставить еще два реактора собственной разработки на станции Bradwell-on-Sea. Также китайцы выкупили миноритарную долю акций станции Hinkley Point.А дальше началось самое интересное.Уайтхолл вначале согласился выделить на строительство одного энергоблока Sizewell 20 миллиардов фунтов, но в дело тут же вступили всевозможные экологические организации, утверждавшие, что Пекин пришел на британские острова не для того, чтобы строить новое, а чтобы складировать тут собственные ядерные отходы.China General Nuclear все обвинения отрицала, но проволочки привели к тому, что строительство так и не началось. А уже в прошлом году Лондон, верный союзническому долгу, с началом американо-китайской торговой войны в одностороннем порядке расторг все соглашения с китайскими атомщиками. Пекин, который попутно обвинили в подавлении демократии в Гонконге и господдержке корпорации Huawei, громко хлопнул дверью, и с тех пор межгосударственные отношения далеки от дружеских.Еще одна проблема в том, что все существующие британские АЭС сегодня находятся в частных руках, что крайне затрудняет с точки зрения законодательства любые попытки их бюджетного финансирования или поддержки. Более того, у Лондона просто физически отсутствует план развития атомной отрасли, что вкупе с утраченными производственно-кооперационными цепочками делает любое прогнозирование сугубо умозрительным.Забавно, но авторы инициативы прямо пишут, что если Британия все-таки сможет возобновить атомное строительство, то ему нужно быть заранее готовым к войне с организациями вроде Greenpeace. То есть теми, кого они нежно пестовали и спонсировали все прошедшие годы.Озабоченность Лондона понятна и объяснима. Обратимся к официальной статистике, опубликованной на сайте британского правительства.Для обеспечения своих нужд королевству нужно порядка 330 тераватт-часов электроэнергии в год, десятая часть которой импортируется из Франции. По состоянию на 2020 год все атомные станции совокупной установленной мощностью 8,1 гигаватта занимали в энергобалансе 20 процентов, в то время как возобновляемые источники почти в пять раз больше — 47,8 гигаватта. Год текущий показал, что ВИЭ — это, конечно, очень хорошо и современно, однако обеспечить надежные поставки электроэнергии и тепла в дома могут только традиционные объекты.Но что делать, если природный газ каждый день берет новые ценовые высоты, да и уголь не сильно от него отстает?Остается единственный выход — энергия атома, надежная, проверенная и позволяющая строить горизонт планирования глубиной в полвека. Проблема британцев, помимо уже перечисленных, еще и в том, что все без исключения АЭС там строились с грандиозными срывами сроков. Например, Dungeness возводилась восемнадцать (1965-1983), а Heysham четырнадцать (1970-1984) лет.Электроэнергия и тепло нужны британцам еще вчера — и как Лондон будет выходить из создавшейся ситуации, пока решительно непонятно.

https://ria.ru/20210927/alternativa-1752088339.html

https://ria.ru/20210726/britaniya-1742960047.html

https://ria.ru/20210920/kholod-1750805003.html

https://ria.ru/20211004/krizis-1753018501.html

лондон

великобритания

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg

авторы, лондон, великобритания, huawei technologies, greenpeace, борис джонсон