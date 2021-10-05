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Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2021
Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских педагогов с Днем учителя, назвав их труд благородным и интересным. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:34
2021-10-05T16:05
общество
михаил мишустин
всемирный день учителя
российская академия наук
иван дедов
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских педагогов с Днем учителя, назвав их труд благородным и интересным."Ваш труд благородный и интересный, а еще очень непростой и ответственный. Профессия учителя во все времена была одной из самых уважаемых", - сказал Мишустин во вторник на церемонии вручения правительственных премий в области образования. Глава кабмина добавил, что педагоги передают детям не только знания, но и жизненный опыт, помогают раскрыть способности и таланты.На церемонии вручения премий присутствовали 34 специалиста в области образования. В частности, награды был удостоен президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академик РАН Иван Дедов, написавший учебник "Эндокринология".
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общество, михаил мишустин, всемирный день учителя, российская академия наук, иван дедов, россия
14:34 05.10.2021 (обновлено: 16:05 05.10.2021)
 
Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником

Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником, назвав их труд благородным

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства РФ 2021 года в области образования и почётных грамот правительства РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства РФ 2021 года в области образования и почётных грамот правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских педагогов с Днем учителя, назвав их труд благородным и интересным.
"Ваш труд благородный и интересный, а еще очень непростой и ответственный. Профессия учителя во все времена была одной из самых уважаемых", - сказал Мишустин во вторник на церемонии вручения правительственных премий в области образования. Глава кабмина добавил, что педагоги передают детям не только знания, но и жизненный опыт, помогают раскрыть способности и таланты.
На церемонии вручения премий присутствовали 34 специалиста в области образования. В частности, награды был удостоен президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академик РАН Иван Дедов, написавший учебник "Эндокринология".
Учитель раскладывает тетради в классе во время подготовки к новому учебному году в московской школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 00:15
Всемирный день учителя
 
ОбществоМихаил МишустинВсемирный день учителяРоссийская академия наукИван ДедовРоссия
 
 
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