https://ria.ru/20211005/uchitelya-1753175213.html

Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником

Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 05.10.2021

Мишустин поздравил учителей с профессиональным праздником

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских педагогов с Днем учителя, назвав их труд благородным и интересным. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:34

2021-10-05T14:34

2021-10-05T16:05

общество

михаил мишустин

всемирный день учителя

российская академия наук

иван дедов

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поздравил российских педагогов с Днем учителя, назвав их труд благородным и интересным."Ваш труд благородный и интересный, а еще очень непростой и ответственный. Профессия учителя во все времена была одной из самых уважаемых", - сказал Мишустин во вторник на церемонии вручения правительственных премий в области образования. Глава кабмина добавил, что педагоги передают детям не только знания, но и жизненный опыт, помогают раскрыть способности и таланты.На церемонии вручения премий присутствовали 34 специалиста в области образования. В частности, награды был удостоен президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, академик РАН Иван Дедов, написавший учебник "Эндокринология".

https://ria.ru/20211005/uchitel-1753050881.html

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2021

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общество, михаил мишустин, всемирный день учителя, российская академия наук, иван дедов, россия