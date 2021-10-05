https://ria.ru/20211005/uchitelya-1753167968.html
Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Путин поздравил педагогов с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2021
Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что это благородный труд. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:04
2021-10-05T14:04
2021-10-05T14:23
общество
день учителя
образование - общество
владимир путин
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752028718_0:0:3029:1703_1920x0_80_0_0_cf3376d06d64853f6b0f89fc5827b1e3.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что это благородный труд."Поздравляю вас, всех педагогов России с этим замечательным праздником. Он всегда наполнен радостными положительными эмоциями, добрыми словами, улыбками ваших учеников, родителей и коллег. Искренними чувствами благодарности за ваш благородный труд. За вашу работу, за то, что вы делаете для страны, для ее будущего", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года России".Он отметил, что труд учителей невозможно переоценить."Вы не только передаете ученикам знания, но и, что чрезвычайно важно, формируете мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями, побуждаете ребят думать, пробуждаете в них интерес к отечественной истории, к нашей великой культуре, помогаете им разобраться в сложностях современного мира, понять себя, почувствовать, к чему лежит душа, определить свои способности и таланты", - сказал глава государства.Путин подчеркнул, что все это чрезвычайно важно для каждого ребенка, подростка, и тем более для старшеклассников, которые выбирают свой жизненный путь.
https://ria.ru/20211005/uchitel-1753050881.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752028718_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_d6b9bc643982c247ddb984a3b2526838.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, день учителя, образование - общество, владимир путин, сн_образование, социальный навигатор
14:04 05.10.2021 (обновлено: 14:23 05.10.2021)
Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что это благородный труд.
"Поздравляю вас, всех педагогов России
с этим замечательным праздником. Он всегда наполнен радостными положительными эмоциями, добрыми словами, улыбками ваших учеников, родителей и коллег. Искренними чувствами благодарности за ваш благородный труд. За вашу работу, за то, что вы делаете для страны, для ее будущего", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года России".
Он отметил, что труд учителей невозможно переоценить.
"Вы не только передаете ученикам знания, но и, что чрезвычайно важно, формируете мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями, побуждаете ребят думать, пробуждаете в них интерес к отечественной истории, к нашей великой культуре, помогаете им разобраться в сложностях современного мира, понять себя, почувствовать, к чему лежит душа, определить свои способности и таланты", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что все это чрезвычайно важно для каждого ребенка, подростка, и тем более для старшеклассников, которые выбирают свой жизненный путь.