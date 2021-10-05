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Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Путин поздравил педагогов с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2021
Путин поздравил педагогов с Днем учителя
Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что это благородный труд. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:04
2021-10-05T14:23
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что это благородный труд."Поздравляю вас, всех педагогов России с этим замечательным праздником. Он всегда наполнен радостными положительными эмоциями, добрыми словами, улыбками ваших учеников, родителей и коллег. Искренними чувствами благодарности за ваш благородный труд. За вашу работу, за то, что вы делаете для страны, для ее будущего", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года России".Он отметил, что труд учителей невозможно переоценить."Вы не только передаете ученикам знания, но и, что чрезвычайно важно, формируете мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями, побуждаете ребят думать, пробуждаете в них интерес к отечественной истории, к нашей великой культуре, помогаете им разобраться в сложностях современного мира, понять себя, почувствовать, к чему лежит душа, определить свои способности и таланты", - сказал глава государства.Путин подчеркнул, что все это чрезвычайно важно для каждого ребенка, подростка, и тем более для старшеклассников, которые выбирают свой жизненный путь.
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общество, день учителя, образование - общество, владимир путин, сн_образование, социальный навигатор
14:04 05.10.2021 (обновлено: 14:23 05.10.2021)
 
Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что это благородный труд.
"Поздравляю вас, всех педагогов России с этим замечательным праздником. Он всегда наполнен радостными положительными эмоциями, добрыми словами, улыбками ваших учеников, родителей и коллег. Искренними чувствами благодарности за ваш благородный труд. За вашу работу, за то, что вы делаете для страны, для ее будущего", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года России".
Он отметил, что труд учителей невозможно переоценить.
"Вы не только передаете ученикам знания, но и, что чрезвычайно важно, формируете мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями, побуждаете ребят думать, пробуждаете в них интерес к отечественной истории, к нашей великой культуре, помогаете им разобраться в сложностях современного мира, понять себя, почувствовать, к чему лежит душа, определить свои способности и таланты", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что все это чрезвычайно важно для каждого ребенка, подростка, и тем более для старшеклассников, которые выбирают свой жизненный путь.
Учитель раскладывает тетради в классе во время подготовки к новому учебному году в московской школе - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 00:15
Всемирный день учителя
 
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