https://ria.ru/20211005/uchitelya-1753167968.html

Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Путин поздравил педагогов с Днем учителя - РИА Новости, 05.10.2021

Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что это благородный труд. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:04

2021-10-05T14:04

2021-10-05T14:23

общество

день учителя

образование - общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, подчеркнув, что это благородный труд."Поздравляю вас, всех педагогов России с этим замечательным праздником. Он всегда наполнен радостными положительными эмоциями, добрыми словами, улыбками ваших учеников, родителей и коллег. Искренними чувствами благодарности за ваш благородный труд. За вашу работу, за то, что вы делаете для страны, для ее будущего", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года России".Он отметил, что труд учителей невозможно переоценить."Вы не только передаете ученикам знания, но и, что чрезвычайно важно, формируете мировоззрение, систему ценностей, в буквальном смысле устанавливаете связь между поколениями, побуждаете ребят думать, пробуждаете в них интерес к отечественной истории, к нашей великой культуре, помогаете им разобраться в сложностях современного мира, понять себя, почувствовать, к чему лежит душа, определить свои способности и таланты", - сказал глава государства.Путин подчеркнул, что все это чрезвычайно важно для каждого ребенка, подростка, и тем более для старшеклассников, которые выбирают свой жизненный путь.

https://ria.ru/20211005/uchitel-1753050881.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, день учителя, образование - общество, владимир путин, сн_образование, социальный навигатор