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В России выбрали учителя года
В России выбрали учителя года - РИА Новости, 05.10.2021
В России выбрали учителя года
Учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева стала победителем конкурса "Учитель года" в 2021 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:44
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общество
тюменская область
владимир путин
татьяна голикова
россия
сн_образование
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева стала победителем конкурса "Учитель года" в 2021 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2021" является Костылева Екатерина Сергеевна, Тюменская область, учитель физики, гимназия номер 16", - сказала Голикова, подводя итоги конкурса.Конкурс "Учитель года" в 2021 году стал 32-м по счету. В марте на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" президент РФ Владимир Путин призвал модернизировать состязания так, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми. Для этого глава государства предложил проводить "Учитель года" в формате реалити-шоу длиной в год.Отмечается, что в финал конкурса вышли 85 человек из всех регионов страны. Среди них 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка и 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики, семь учителей математики, шесть учителей биологии, пять учителей информатики, по два учителя химии и физической культуры, один учитель географии.
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тюменская область
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Вопрос Учителю года
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общество, тюменская область, владимир путин, татьяна голикова, россия, сн_образование, социальный навигатор
10:44 05.10.2021 (обновлено: 11:33 05.10.2021)
 
В России выбрали учителя года

"Учителем года — 2021" стала преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева

© РИА НовостиКостылева Екатерина Сергеевна, "Учитель года-2021"
Костылева Екатерина Сергеевна, Учитель года-2021 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева стала победителем конкурса "Учитель года" в 2021 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2021" является Костылева Екатерина Сергеевна, Тюменская область, учитель физики, гимназия номер 16", - сказала Голикова, подводя итоги конкурса.
Конкурс "Учитель года" в 2021 году стал 32-м по счету. В марте на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" президент РФ Владимир Путин призвал модернизировать состязания так, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми. Для этого глава государства предложил проводить "Учитель года" в формате реалити-шоу длиной в год.
Отмечается, что в финал конкурса вышли 85 человек из всех регионов страны. Среди них 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка и 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики, семь учителей математики, шесть учителей биологии, пять учителей информатики, по два учителя химии и физической культуры, один учитель географии.
Преподаватель и ученик на уроке - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
07:00Авторы
День учителя: праздник всей планеты
 
ОбществоТюменская областьВладимир ПутинТатьяна ГоликоваРоссияСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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