https://ria.ru/20211005/uchitel-1753123154.html

В России выбрали учителя года

В России выбрали учителя года - РИА Новости, 05.10.2021

В России выбрали учителя года

Учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева стала победителем конкурса "Учитель года" в 2021 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:44

2021-10-05T10:44

2021-10-05T11:33

общество

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владимир путин

татьяна голикова

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева стала победителем конкурса "Учитель года" в 2021 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2021" является Костылева Екатерина Сергеевна, Тюменская область, учитель физики, гимназия номер 16", - сказала Голикова, подводя итоги конкурса.Конкурс "Учитель года" в 2021 году стал 32-м по счету. В марте на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" президент РФ Владимир Путин призвал модернизировать состязания так, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми. Для этого глава государства предложил проводить "Учитель года" в формате реалити-шоу длиной в год.Отмечается, что в финал конкурса вышли 85 человек из всех регионов страны. Среди них 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка и 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики, семь учителей математики, шесть учителей биологии, пять учителей информатики, по два учителя химии и физической культуры, один учитель географии.

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/uchitel-1751432190.html

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общество, тюменская область, владимир путин, татьяна голикова, россия, сн_образование, социальный навигатор