https://ria.ru/20211005/uchitel-1753123154.html
В России выбрали учителя года
В России выбрали учителя года - РИА Новости, 05.10.2021
В России выбрали учителя года
Учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева стала победителем конкурса "Учитель года" в 2021 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:44
2021-10-05T10:44
2021-10-05T11:33
общество
тюменская область
владимир путин
татьяна голикова
россия
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753129664_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c37e4008cfde676d892d465a782cb4c9.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева стала победителем конкурса "Учитель года" в 2021 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2021" является Костылева Екатерина Сергеевна, Тюменская область, учитель физики, гимназия номер 16", - сказала Голикова, подводя итоги конкурса.Конкурс "Учитель года" в 2021 году стал 32-м по счету. В марте на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" президент РФ Владимир Путин призвал модернизировать состязания так, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми. Для этого глава государства предложил проводить "Учитель года" в формате реалити-шоу длиной в год.Отмечается, что в финал конкурса вышли 85 человек из всех регионов страны. Среди них 15 преподавателей русского языка и литературы, 14 учителей английского языка и 14 учителей начальных классов, 11 преподавателей истории и обществознания, восемь учителей физики, семь учителей математики, шесть учителей биологии, пять учителей информатики, по два учителя химии и физической культуры, один учитель географии.
https://radiosputnik.ria.ru/20211005/uchitel-1751432190.html
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753129664_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_146a90ee829cb52474d36b4a1fd503eb.jpg
Вопрос Учителю года
Вопрос Учителю года
2021-10-05T10:44
true
PT80M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тюменская область, владимир путин, татьяна голикова, россия, сн_образование, социальный навигатор
10:44 05.10.2021 (обновлено: 11:33 05.10.2021)
В России выбрали учителя года
"Учителем года — 2021" стала преподаватель физики из Тюмени Екатерина Костылева