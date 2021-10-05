https://ria.ru/20211005/tsirkon-1753148566.html

В России завершились испытания ракеты "Циркон" с подлодки

В России завершились испытания ракеты "Циркон" с подлодки - РИА Новости, 05.10.2021

В России завершились испытания ракеты "Циркон" с подлодки

Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки завершены, все ее характеристики подтверждены, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу командующий... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:29

2021-10-05T12:29

2021-10-05T12:30

безопасность

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

циркон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752931471_0:152:3008:1844_1920x0_80_0_0_aeff881bfe0e477f031fb6747449e349.jpg

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки завершены, все ее характеристики подтверждены, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу командующий Северным флотом Александр Моисеев на селекторном совещании."Четвертого октября в рамках программы испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" выполнена испытательная ракетная стрельба с ракетоносителя - атомной подводной лодки крейсерской проекта 885/885М, а именно - с подводной лодки "Северодвинск". Стрельба выполнялась из подводного положения. Все системы - комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета - отработали в штатном режиме без замечаний. Цели испытаний достигнуты. Отработан и подтверждён подводный старт ракеты. На этом испытания ракеты с подводной лодки завершены", - сказал Моисеев.По его словам, "с учётом ранее проведённых испытаний и стрельб гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" подтвердила все свои характеристики".Министр обороны поздравил всех, кто был задействован в испытаниях. "Надеюсь, что мы в ближайшее время завершим все эти работы и поставим ракету на вооружение", - заявил Шойгу, выслушав доклад Моисеева.

https://ria.ru/20211004/tsirkon-1753071086.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), циркон, россия