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В России завершились испытания ракеты "Циркон" с подлодки
В России завершились испытания ракеты "Циркон" с подлодки - РИА Новости, 05.10.2021
В России завершились испытания ракеты "Циркон" с подлодки
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки завершены, все ее характеристики подтверждены, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу командующий... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:29
2021-10-05T12:30
безопасность
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
циркон
россия
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки завершены, все ее характеристики подтверждены, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу командующий Северным флотом Александр Моисеев на селекторном совещании."Четвертого октября в рамках программы испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" выполнена испытательная ракетная стрельба с ракетоносителя - атомной подводной лодки крейсерской проекта 885/885М, а именно - с подводной лодки "Северодвинск". Стрельба выполнялась из подводного положения. Все системы - комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета - отработали в штатном режиме без замечаний. Цели испытаний достигнуты. Отработан и подтверждён подводный старт ракеты. На этом испытания ракеты с подводной лодки завершены", - сказал Моисеев.По его словам, "с учётом ранее проведённых испытаний и стрельб гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" подтвердила все свои характеристики".Министр обороны поздравил всех, кто был задействован в испытаниях. "Надеюсь, что мы в ближайшее время завершим все эти работы и поставим ракету на вооружение", - заявил Шойгу, выслушав доклад Моисеева.
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безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), циркон, россия
12:29 05.10.2021 (обновлено: 12:30 05.10.2021)
 
В России завершились испытания ракеты "Циркон" с подлодки

В России завершились испытания "Циркона" с подлодки, ракета подтвердила все характеристики

© Минобороны РФЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Кадр видео
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с атомной подводной лодки Северодвинск. Кадр видео
© Минобороны РФ
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки завершены, все ее характеристики подтверждены, доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу командующий Северным флотом Александр Моисеев на селекторном совещании.
"Четвертого октября в рамках программы испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" выполнена испытательная ракетная стрельба с ракетоносителя - атомной подводной лодки крейсерской проекта 885/885М, а именно - с подводной лодки "Северодвинск". Стрельба выполнялась из подводного положения. Все системы - комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета - отработали в штатном режиме без замечаний. Цели испытаний достигнуты. Отработан и подтверждён подводный старт ракеты. На этом испытания ракеты с подводной лодки завершены", - сказал Моисеев.
По его словам, "с учётом ранее проведённых испытаний и стрельб гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" подтвердила все свои характеристики".
Министр обороны поздравил всех, кто был задействован в испытаниях. "Надеюсь, что мы в ближайшее время завершим все эти работы и поставим ракету на вооружение", - заявил Шойгу, выслушав доклад Моисеева.
Запуск Циркона из подводного положения Северодвинска
Вчера, 20:32
Минобороны опубликовало видео пуска "Циркона" из-под воды с борта подлодки
 
БезопасностьСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЦирконРоссия
 
 
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