https://ria.ru/20211005/tinder-1753088892.html
Пользователи Tinder пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Tinder пожаловались на сбои в работе сервиса - РИА Новости, 05.10.2021
Пользователи Tinder пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Tinder жалуются на сбои в работе сервиса, сообщает портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:14
2021-10-05T00:14
2021-10-05T00:14
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испания
сша
whatsapp inc.
telegram (приложение)
facebook
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Пользователи Tinder жалуются на сбои в работе сервиса, сообщает портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов."Отчеты пользователей указывают на проблемы у Tinder", - говорится в сообщении.Количество жалоб резко возросло в последнее время, час назад приложение находилось в желтой зоне мониторинг-сервиса, но сейчас оказалось в красной.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.
https://ria.ru/20211005/snouden-1753088185.html
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в мире, технологии, twitter, испания, сша, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, россия, глобальный сбой в работе соцсетей
Пользователи Tinder пожаловались на сбои в работе сервиса
Пользователи Tinder пожаловались на проблемы в работе сервиса