https://ria.ru/20211005/tinder-1753088892.html

Пользователи Tinder пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи Tinder пожаловались на сбои в работе сервиса - РИА Новости, 05.10.2021

Пользователи Tinder пожаловались на сбои в работе сервиса

Пользователи Tinder жалуются на сбои в работе сервиса, сообщает портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T00:14

2021-10-05T00:14

2021-10-05T00:14

в мире

технологии

twitter

испания

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whatsapp inc.

telegram (приложение)

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Пользователи Tinder жалуются на сбои в работе сервиса, сообщает портал Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов."Отчеты пользователей указывают на проблемы у Tinder", - говорится в сообщении.Количество жалоб резко возросло в последнее время, час назад приложение находилось в желтой зоне мониторинг-сервиса, но сейчас оказалось в красной.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.

https://ria.ru/20211005/snouden-1753088185.html

испания

сша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, технологии, twitter, испания, сша, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, россия, глобальный сбой в работе соцсетей