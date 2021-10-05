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https://ria.ru/20211005/telegram-1753248184.html
Дуров заявил о 70 миллионах "беглецов" в Telegram после сбоя в Facebook
Дуров заявил о 70 миллионах "беглецов" в Telegram после сбоя в Facebook - РИА Новости, 05.10.2021
Дуров заявил о 70 миллионах "беглецов" в Telegram после сбоя в Facebook
2021-10-05T20:18
2021-10-05T20:18
общество
технологии
павел дуров
whatsapp inc.
telegram (приложение)
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 70 миллионов новых пользователей зарегистрировались за день в мессенджере Telegram на фоне масштабного сбоя в сервисах Facebook, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров."Вчера в Telegram произошло рекордное увеличение показателей регистрации пользователей и пользовательской активности. … Мы тепло встретили более 70 миллионов беглецов с других платформ за один день", - написал Дуров в своем Telegram-канале.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.
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общество, технологии, павел дуров, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
20:18 05.10.2021
 
Дуров заявил о 70 миллионах "беглецов" в Telegram после сбоя в Facebook

Telegram зарегистрировал на фоне сбоя в Facebook более 70 миллионов новых пользователей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 70 миллионов новых пользователей зарегистрировались за день в мессенджере Telegram на фоне масштабного сбоя в сервисах Facebook, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"Вчера в Telegram произошло рекордное увеличение показателей регистрации пользователей и пользовательской активности. … Мы тепло встретили более 70 миллионов беглецов с других платформ за один день", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 18:14
Brand Analytics: после сбоя в Facebook россияне ушли в Twitter и Telegram
 
ОбществоТехнологииПавел ДуровWhatsApp Inc.Telegram (приложение)FacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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