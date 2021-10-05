https://ria.ru/20211005/telegram-1753248184.html

Дуров заявил о 70 миллионах "беглецов" в Telegram после сбоя в Facebook

Дуров заявил о 70 миллионах "беглецов" в Telegram после сбоя в Facebook - РИА Новости, 05.10.2021

Дуров заявил о 70 миллионах "беглецов" в Telegram после сбоя в Facebook

2021-10-05T20:18

2021-10-05T20:18

2021-10-05T20:18

общество

технологии

павел дуров

whatsapp inc.

telegram (приложение)

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 70 миллионов новых пользователей зарегистрировались за день в мессенджере Telegram на фоне масштабного сбоя в сервисах Facebook, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров."Вчера в Telegram произошло рекордное увеличение показателей регистрации пользователей и пользовательской активности. … Мы тепло встретили более 70 миллионов беглецов с других платформ за один день", - написал Дуров в своем Telegram-канале.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении.

https://ria.ru/20211005/facebook-1753228604.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, павел дуров, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей