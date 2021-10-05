https://ria.ru/20211005/tatuirovki-1752961533.html

Что делать, если моя дочь захотела черное платье и татуировки?

Что делать, если моя дочь захотела черное платье и татуировки? - РИА Новости, 05.10.2021

Что делать, если моя дочь захотела черное платье и татуировки?

В жизни многих родителей наступает момент, когда их дети заявляют, что хотят сделать татуировку, покрасить волосы (в синий, зеленый или красный) или сделать пирсинг... а иногда сразу приходят с проколотой бровью или септумом. Что делать в таких ситуациях? Как правильно реагировать? И нужно ли помогать ребенку найти свой собственный стиль?

2021-10-05T11:00

2021-10-05T11:00

2021-10-05T11:08

это надолго

общество

школа

дети

психология

отцы и дети

воспитание детей

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Что делать, если моя дочь захотела черное платье и татуировки? В жизни многих родителей наступает момент, когда их дети заявляют, что хотят сделать татуировку, покрасить волосы (в синий, зеленый или красный) или сделать пирсинг... а иногда сразу приходят с проколотой бровью или септумом. Что делать в таких ситуациях? Как правильно реагировать? И нужно ли помогать ребенку найти свой собственный стиль? audio/mpeg

Что делать, если моя дочь захотела черное платье и татуировки? В жизни многих родителей наступает момент, когда их дети заявляют, что хотят сделать татуировку, покрасить волосы (в синий, зеленый или красный) или сделать пирсинг... а иногда сразу приходят с проколотой бровью или септумом. Что делать в таких ситуациях? Как правильно реагировать? И нужно ли помогать ребенку найти свой собственный стиль? audio/mpeg

О том, как развить чувство стиля, сохранив свободу самовыражения говорим с художником по костюмам Екатериной Заславской и клиническим психологом, когнитивно-поведенческий психотерапевтом, коучем, основателем психологического центра Григорием Мисютиным.01:20 Что такое чувство стиля?03:30 Можно ли его развить?05:50 "Если к 30 годам вы не научились быть красивой, значит у вас нет мозгов"06:00 "Чувство стиля – это не то, что нравится. Это то, чем ты умеешь пользоваться"06:50 "Важно выбрать для себя то самое, чем ты являешься на самом деле"07:30 "Не надо делать ребенка образчиком себя. Это главная ошибка многих родителей"10:50 "Знакомиться с ребенком в 12 лет – это поздно"13:40 "Нужно наращивать контакт, а не раздавать эмоциональные подзатыльники"16:10 "Если ребенок пришел к вам с уже проколотым ухом, не кричите на него, а спросите – у тебя не болит?"45:07 Как найти свой собственный стиль?Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, дети, психология, отцы и дети, воспитание детей, аудио, мода, стиль, детские вопросы, социальный навигатор