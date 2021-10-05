https://ria.ru/20211005/tatuirovki-1752961533.html
Что делать, если моя дочь захотела черное платье и татуировки?
Что делать, если моя дочь захотела черное платье и татуировки? - РИА Новости, 05.10.2021
Что делать, если моя дочь захотела черное платье и татуировки?
В жизни многих родителей наступает момент, когда их дети заявляют, что хотят сделать татуировку, покрасить волосы (в синий, зеленый или красный) или сделать пирсинг... а иногда сразу приходят с проколотой бровью или септумом. Что делать в таких ситуациях? Как правильно реагировать? И нужно ли помогать ребенку найти свой собственный стиль?
2021-10-05T11:00
2021-10-05T11:00
2021-10-05T11:08
это надолго
общество
школа
дети
психология
отцы и дети
воспитание детей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752959886_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_3b13159e17ee07b7080c52095ac803bb.jpg
Что делать, если моя дочь захотела черное платье и татуировки?
В жизни многих родителей наступает момент, когда их дети заявляют, что хотят сделать татуировку, покрасить волосы (в синий, зеленый или красный) или сделать пирсинг... а иногда сразу приходят с проколотой бровью или септумом. Что делать в таких ситуациях? Как правильно реагировать? И нужно ли помогать ребенку найти свой собственный стиль?
audio/mpeg
Что делать, если моя дочь захотела черное платье и татуировки?
В жизни многих родителей наступает момент, когда их дети заявляют, что хотят сделать татуировку, покрасить волосы (в синий, зеленый или красный) или сделать пирсинг... а иногда сразу приходят с проколотой бровью или септумом. Что делать в таких ситуациях? Как правильно реагировать? И нужно ли помогать ребенку найти свой собственный стиль?
audio/mpeg
О том, как развить чувство стиля, сохранив свободу самовыражения говорим с художником по костюмам Екатериной Заславской и клиническим психологом, когнитивно-поведенческий психотерапевтом, коучем, основателем психологического центра Григорием Мисютиным.01:20 Что такое чувство стиля?03:30 Можно ли его развить?05:50 "Если к 30 годам вы не научились быть красивой, значит у вас нет мозгов"06:00 "Чувство стиля – это не то, что нравится. Это то, чем ты умеешь пользоваться"06:50 "Важно выбрать для себя то самое, чем ты являешься на самом деле"07:30 "Не надо делать ребенка образчиком себя. Это главная ошибка многих родителей"10:50 "Знакомиться с ребенком в 12 лет – это поздно"13:40 "Нужно наращивать контакт, а не раздавать эмоциональные подзатыльники"16:10 "Если ребенок пришел к вам с уже проколотым ухом, не кричите на него, а спросите – у тебя не болит?"45:07 Как найти свой собственный стиль?Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752959886_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_60564de5ee9b159a49fccd3d321ef7b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, школа, дети, психология, отцы и дети, воспитание детей, аудио, мода, стиль, детские вопросы, социальный навигатор
11:00 05.10.2021 (обновлено: 11:08 05.10.2021)
Что делать, если моя дочь захотела черное платье и татуировки?
В жизни многих родителей наступает момент, когда их дети заявляют, что хотят сделать татуировку, покрасить волосы (в синий, зеленый или красный) или сделать пирсинг... а иногда сразу приходят с проколотой бровью или септумом. Что делать в таких ситуациях? Как правильно реагировать? И нужно ли помогать ребенку найти свой собственный стиль?
О том, как развить чувство стиля, сохранив свободу самовыражения говорим с художником по костюмам Екатериной Заславской и клиническим психологом, когнитивно-поведенческий психотерапевтом, коучем, основателем психологического центра Григорием Мисютиным.
01:20 Что такое чувство стиля?
03:30 Можно ли его развить?
05:50 "Если к 30 годам вы не научились быть красивой, значит у вас нет мозгов"
06:00 "Чувство стиля – это не то, что нравится. Это то, чем ты умеешь пользоваться"
06:50 "Важно выбрать для себя то самое, чем ты являешься на самом деле"
07:30 "Не надо делать ребенка образчиком себя. Это главная ошибка многих родителей"
10:50 "Знакомиться с ребенком в 12 лет – это поздно"
13:40 "Нужно наращивать контакт, а не раздавать эмоциональные подзатыльники"
16:10 "Если ребенок пришел к вам с уже проколотым ухом, не кричите на него, а спросите – у тебя не болит?"
45:07 Как найти свой собственный стиль?
Партнер подкаста — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во
"ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.