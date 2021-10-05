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СК попросил продлить арест Галявиеву, устроившему стрельбу в школе в Казани

СК попросил продлить арест Галявиеву, устроившему стрельбу в школе в Казани - РИА Новости, 05.10.2021

СК попросил продлить арест Галявиеву, устроившему стрельбу в школе в Казани

Следствие просит до следующего года оставить под арестом Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:39

2021-10-05T10:39

2021-10-05T10:39

происшествия

казань

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стрельба в школе в казани

ильназ галявиев

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Следствие просит до следующего года оставить под арестом Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская."Рассмотрение постановления следователя о возбуждении перед судом ходатайства о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в отношении Ильназа Галявиева состоится в Басманном районном суде города Москвы 7 октября в 14 часов", - сказала она.Галявиева в июне перевели в Москву в НИИ им. В.П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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