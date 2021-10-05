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Сноуден прокомментировал масштабный сбой в работе соцсетей
Сноуден прокомментировал масштабный сбой в работе соцсетей - РИА Новости, 05.10.2021
Сноуден прокомментировал масштабный сбой в работе соцсетей
Мир становится более здоровым местом в результате масштабных сбоев в работе Facebook, выразил мнение экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T00:06
2021-10-05T00:06
2021-10-05T10:29
в мире
технологии
twitter
марк цукерберг
эдвард сноуден
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Мир становится более здоровым местом в результате масштабных сбоев в работе Facebook, выразил мнение экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.В понедельник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах сообщили о масштабных сбоях в работе сервисов. Затем на этом фоне появились сообщения о проблемах в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе из России, жалуются на масштабные сбои в работе сервисов. Первые сообщения о неполадках появились после 18:34 мск. В основном на сбои жалуются пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии, Франции и других стран.Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.
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в мире, технологии, twitter, марк цукерберг, эдвард сноуден, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
00:06 05.10.2021 (обновлено: 10:29 05.10.2021)
Сноуден прокомментировал масштабный сбой в работе соцсетей
Сноуден заявил, что мир становится более здоровым местом на фоне сбоя в работе соцсетей