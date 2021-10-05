https://ria.ru/20211005/shkola-1753178116.html

Путин поддержал идею о должности советника директора школы по воспитанию

Путин поддержал идею о должности советника директора школы по воспитанию - РИА Новости, 05.10.2021

Путин поддержал идею о должности советника директора школы по воспитанию

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками конкурса "Учитель года - 2021" поддержал идею введения в школах должности советника директора по... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:45

2021-10-05T14:45

2021-10-05T15:02

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владимир путин

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками конкурса "Учитель года - 2021" поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию.Одна из участниц встречи, учитель русского языка и литературы Лицея №14 в Ставрополе Анастасия Шрамко рассказала, что Ставропольский край участвует в проекте "Навигаторы детства", и в этом году в школы проекта вошли советники директоров по воспитанию. По ее словам, "это реальное плечо, поддержка как для классного руководителя". Шрамко отметила, что проект "Навигаторы детства" есть еще не во всех регионах России, но выразила уверенность, что "советник директора по воспитанию должен быть в каждой школе нашей страны"."Что касается "навигаторов" для школьников и советников по воспитанию - полностью с вами согласен. Конечно, люди должны заниматься этим профессионально, это должны быть, наверное, прежде всего, психологи, которые знают, что такое детская психология, умеют работать с этим предметом, умеют работать с детьми, совершенствуют свои знания и навыки. В современном мире, таком бурном, таком напряженном и требующем такой эмоциональной отдачи от любого, в том числе от маленького человека, конечно, очень важна помощь таких людей, профессиональных людей, о которых вы сейчас сказали. Решение принято, мы будем это развивать дальше, надеюсь, что эти люди появятся в каждой школе", - ответил Путин.

https://ria.ru/20210825/shkoly-1747231973.html

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общество, ставропольский край, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор