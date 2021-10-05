Постпред России в Вене оценил намерения Ирана восстановить СВПД
Постпред России в Вене Ульянов оценил намерения Тегерана восстановить ядерную сделку
© РИА Новости / Александр НатрускинДиректор Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России Михаил Ульянов
ВЕНА, 5 окт - РИА Новости. У Москвы нет причин полагать, что Тегеран не хочет продолжать процесс по восстановлению ядерной сделки, возвращение за стол переговоров - это лишь вопрос времени, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Власти Ирана практически завершили формирование команды для переговоров по восстановлению ядерной сделки в Вене, они возобновятся в ближайшее время, заявил ранее глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан.
"Участие в венских переговорах добровольно. Оно отвечает интересам всех участников, включая Иран. У нас нет причин считать, что Тегеран не желает продолжать процесс. Возращение за стол переговоров - вопрос времени, не столь отдаленное будущее", - написал Ульянов в Twitter.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Шестой раунд переговоров в Вене по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана завершился 20 июня. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.
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