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Сотовые операторы зафиксировали рост числа sms во время сбоя в Facebook
Сотовые операторы зафиксировали рост числа sms во время сбоя в Facebook - РИА Новости, 05.10.2021
Сотовые операторы зафиксировали рост числа sms во время сбоя в Facebook
Российские операторы связи на фоне масштабного сбоя в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp в понедельник зафиксировали кратный... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T19:43
2021-10-05T19:43
2021-10-05T19:43
общество
технологии
мегафон
whatsapp inc.
одноклассники
глобальный сбой в работе соцсетей
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские операторы связи на фоне масштабного сбоя в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp в понедельник зафиксировали кратный рост числа исходящих sms и звонков среди абонентов, сообщили РИА Новости представители компаний.Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений, которыми владеет компания, оказались в понедельник почти на семь часов недоступны для пользователей. Причиной, по предварительным данным, стали ошибки в программном обновлении."Из-за недоступности этих популярных сервисов абоненты МТС стали активно использовать традиционные каналы коммуникаций, в результате чего в течение нескольких часов количество исходящих sms увеличилось в 4,6 раза, а продолжительность звонков – в 2,5 раза по сравнению с аналогичными часами в предыдущие дни", - сообщили агентству в пресс-службе МТС.Некорректная работа Facebook и WhatsApp, как отметила компания, привела к тому, что их среднесуточный трафик в сети оператора сократился на 30%, трафик Instagram – на 23%. В то же время, как указали в МТС, "трафик "Одноклассников" и Twitter вырос на 5,5% и 6% соответственно, а трафик "ВКонтакте" и TikTok почти не изменился".Российский мобильный оператор Tele2, как сообщили агентству в его пресс-службе, фиксировал в понедельник после 18 часов рост голосового трафика и сокращение объемов передачи данных. "Так, с 18 по 19 часов по московскому времени голосовой трафик в нашей сети вырос по сравнению с прошлым понедельником на 3%, достигнув пика плюс 21% между 22 и 23 часами. К 3 утра по московскому времени прирост сошел на нет", - добавили в компании.В сети "Мегафона" количество звонков в период с 19 часов понедельника до 2 часов ночи вторника по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели выросло на 20%, а их длительность - на 19%, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора. "Количество sms увеличилось более чем в 2 раза. Наша сеть обладает достаточной ёмкостью, поэтому мы не заметили увеличения нагрузки", - отметили в компании.
https://ria.ru/20211005/facebook-1753228604.html
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общество, технологии, мегафон, whatsapp inc., одноклассники, глобальный сбой в работе соцсетей
Сотовые операторы зафиксировали рост числа sms во время сбоя в Facebook
Российские сотовые операторы отметили рост числа sms и звонков во время сбоя в Facebook