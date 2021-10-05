https://ria.ru/20211005/sboy-1753177701.html

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 05.10.2021

В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

Клиенты Сбербанка могут испытывать трудности со входом в мобильное приложение банка, сообщили в колл-центре кредитной организации. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:44

2021-10-05T14:44

2021-10-05T15:01

технологии

краснодар

москва

сбербанк россии

россия

глобальный сбой в работе соцсетей

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Клиенты Сбербанка могут испытывать трудности со входом в мобильное приложение банка, сообщили в колл-центре кредитной организации.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, зафиксировано 6 062 жалобы по состоянию на 14.12 мск. По данным портала, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах РФ.Корреспондент РИА Новости не смог зайти в личный кабинет в мобильном приложении банка: при попытке входа высветилось сообщение, что "операция временно не доступна". В колл-центре робот не смог связать с оператором, сообщив, что не может обслужить звонок и попросили позвонить позднее."Сейчас могут возникать трудности со входом в "Сбербанк онлайн", пожалуйста, попробуйте осуществить вход через 10 минут. Приносим извинения за доставленные неудобства", - позже сообщили в колл-центре.

https://ria.ru/20211005/posledstviya-1753176559.html

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2021

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