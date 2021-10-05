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В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 05.10.2021
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой
Клиенты Сбербанка могут испытывать трудности со входом в мобильное приложение банка, сообщили в колл-центре кредитной организации. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:44
2021-10-05T14:44
2021-10-05T15:01
технологии
краснодар
москва
сбербанк россии
россия
глобальный сбой в работе соцсетей
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Клиенты Сбербанка могут испытывать трудности со входом в мобильное приложение банка, сообщили в колл-центре кредитной организации.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, зафиксировано 6 062 жалобы по состоянию на 14.12 мск. По данным портала, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах РФ.Корреспондент РИА Новости не смог зайти в личный кабинет в мобильном приложении банка: при попытке входа высветилось сообщение, что "операция временно не доступна". В колл-центре робот не смог связать с оператором, сообщив, что не может обслужить звонок и попросили позвонить позднее."Сейчас могут возникать трудности со входом в "Сбербанк онлайн", пожалуйста, попробуйте осуществить вход через 10 минут. Приносим извинения за доставленные неудобства", - позже сообщили в колл-центре.
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технологии, краснодар, москва, сбербанк россии, россия, глобальный сбой в работе соцсетей
14:44 05.10.2021 (обновлено: 15:01 05.10.2021)
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой
Некоторые клиенты Сбербанка испытывают трудности со входом в мобильное приложение банка