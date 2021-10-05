Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/sboy-1753177701.html
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой - РИА Новости, 05.10.2021
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой
Клиенты Сбербанка могут испытывать трудности со входом в мобильное приложение банка, сообщили в колл-центре кредитной организации. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:44
2021-10-05T15:01
технологии
краснодар
москва
сбербанк россии
россия
глобальный сбой в работе соцсетей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3809fe7145830a15c7455a4c5780b5e8.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Клиенты Сбербанка могут испытывать трудности со входом в мобильное приложение банка, сообщили в колл-центре кредитной организации.По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, зафиксировано 6 062 жалобы по состоянию на 14.12 мск. По данным портала, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах РФ.Корреспондент РИА Новости не смог зайти в личный кабинет в мобильном приложении банка: при попытке входа высветилось сообщение, что "операция временно не доступна". В колл-центре робот не смог связать с оператором, сообщив, что не может обслужить звонок и попросили позвонить позднее."Сейчас могут возникать трудности со входом в "Сбербанк онлайн", пожалуйста, попробуйте осуществить вход через 10 минут. Приносим извинения за доставленные неудобства", - позже сообщили в колл-центре.
https://ria.ru/20211005/posledstviya-1753176559.html
краснодар
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0cede3d8217e14d721035d53ed19d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, краснодар, москва, сбербанк россии, россия, глобальный сбой в работе соцсетей
14:44 05.10.2021 (обновлено: 15:01 05.10.2021)
 
В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

Некоторые клиенты Сбербанка испытывают трудности со входом в мобильное приложение банка

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Клиенты Сбербанка могут испытывать трудности со входом в мобильное приложение банка, сообщили в колл-центре кредитной организации.
По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, зафиксировано 6 062 жалобы по состоянию на 14.12 мск. По данным портала, сбои наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и других городах РФ.
Корреспондент РИА Новости не смог зайти в личный кабинет в мобильном приложении банка: при попытке входа высветилось сообщение, что "операция временно не доступна". В колл-центре робот не смог связать с оператором, сообщив, что не может обслужить звонок и попросили позвонить позднее.
"Сейчас могут возникать трудности со входом в "Сбербанк онлайн", пожалуйста, попробуйте осуществить вход через 10 минут. Приносим извинения за доставленные неудобства", - позже сообщили в колл-центре.
Социальная сеть Фейсбук - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 14:40
Эксперт рассказал о последствиях от сбоя в Facebook
 
ТехнологииКраснодарМоскваСбербанк РоссииРоссияГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния