https://ria.ru/20211005/sanktsii-1753259856.html

Зеленский ввел санкции против сотрудников ФСБ

Зеленский ввел санкции против сотрудников ФСБ - РИА Новости, 05.10.2021

Зеленский ввел санкции против сотрудников ФСБ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных бессрочных санкциях против ряда... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T22:34

2021-10-05T22:34

2021-10-05T22:52

украина

франция

москва

владимир зеленский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

совет национальной безопасности и обороны украины

алексей навальный

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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных бессрочных санкциях против ряда сотрудников ФСБ РФ, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 "О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.Под бессрочные санкции попали Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков, Алексей Седов. Все они в приложении к указу названы действующими или бывшими сотрудниками института криминалистики ФСБ РФ, а также сотрудниками подразделений ФСБ.Санкции включают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие.Агентство "РБК-Украина" сообщило, что причиной введения санкций против перечисленных лиц является якобы отравление Алексея Навального.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что он был спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела. Страны НАТО, подчеркнули в МИД, подхватывают вбросы команды Навального для вмешательства в дела РФ, в том числе выборы в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября.

https://ria.ru/20211005/sanktsii-1753223541.html

https://ria.ru/20210907/zelenskiy-1749080895.html

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украина, франция, москва, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей навальный, россия