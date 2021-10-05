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Силуанов ушел на самоизоляцию
Силуанов ушел на самоизоляцию - РИА Новости, 05.10.2021
Силуанов ушел на самоизоляцию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала министру финансов Антону Силуанову как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:08
2021-10-05T11:19
антон силуанов
распространение коронавируса
политика
совет федерации рф
валентина матвиенко
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала министру финансов Антону Силуанову как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции.В слушаниях по бюджету в Совете Федерации Силуанов участвует по видеоконференцсвязи."Благодарим вас за участие, желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции", - сказала спикер Силуанову.
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антон силуанов, политика, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:08 05.10.2021 (обновлено: 11:19 05.10.2021)
 
Силуанов ушел на самоизоляцию

Матвиенко: министр финансов Силуанов находится на самоизоляции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию"
Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала министру финансов Антону Силуанову как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции.
В слушаниях по бюджету в Совете Федерации Силуанов участвует по видеоконференцсвязи.
"Благодарим вас за участие, желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции", - сказала спикер Силуанову.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-подхода по итогам российско-турецких переговоров - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 12:34Распространение коронавируса
Песков: Путин встречей с Эрдоганом де-факто выходит из режима самоизоляции
 
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