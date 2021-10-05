https://ria.ru/20211005/samoizolyatsiya-1753128200.html

Силуанов ушел на самоизоляцию

Силуанов ушел на самоизоляцию - РИА Новости, 05.10.2021

Силуанов ушел на самоизоляцию

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала министру финансов Антону Силуанову как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:08

2021-10-05T11:08

2021-10-05T11:19

антон силуанов

распространение коронавируса

политика

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала министру финансов Антону Силуанову как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции.В слушаниях по бюджету в Совете Федерации Силуанов участвует по видеоконференцсвязи."Благодарим вас за участие, желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции", - сказала спикер Силуанову.

https://ria.ru/20210929/putin-1752288583.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, политика, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии