https://ria.ru/20211005/samoizolyatsiya-1753128200.html
Силуанов ушел на самоизоляцию
Силуанов ушел на самоизоляцию - РИА Новости, 05.10.2021
Силуанов ушел на самоизоляцию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала министру финансов Антону Силуанову как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:08
2021-10-05T11:08
2021-10-05T11:19
антон силуанов
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала министру финансов Антону Силуанову как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции.В слушаниях по бюджету в Совете Федерации Силуанов участвует по видеоконференцсвязи."Благодарим вас за участие, желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции", - сказала спикер Силуанову.
https://ria.ru/20210929/putin-1752288583.html
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антон силуанов, политика, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:08 05.10.2021 (обновлено: 11:19 05.10.2021)
Силуанов ушел на самоизоляцию
Матвиенко: министр финансов Силуанов находится на самоизоляции