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Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов - РИА Новости, 05.10.2021
Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов
Дороже всего россиянам обходятся услуги репетиторов по английскому языку - в среднем одно занятие стоит 700 рублей, говорится в совместном исследовании сервисов РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T03:09
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общество
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дороже всего россиянам обходятся услуги репетиторов по английскому языку - в среднем одно занятие стоит 700 рублей, говорится в совместном исследовании сервисов "СберУслуги" и ЮKassa (оба сервиса входят в экосистему "Сбера").Аналитики выяснили, как изменилось количество платежей самозанятых в сфере образования во втором и третьем кварталах 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Аналитики изучили данные о платежах, которые самозанятые принимают через ЮKassa, а также о количестве пользователей, зарегистрированных на сервисе "СберУслуги".Чаще всего свои услуги предлагают преподаватели по математике, включая алгебру и геометрию (32%). На втором месте — преподаватели по английскому языку (20%), а на третьем — по русскому (17%). Также часто предлагают свои услуги репетиторы по информатике и обществознанию. Клиенты чаще всего ищут преподавателей по английскому, реже — по математике и русскому языку.
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общество, россия, сбер, сн_образование, социальный навигатор
03:09 05.10.2021 (обновлено: 09:05 05.10.2021)
 
Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов

У репетиторов по английскому наиболее высокие расценки, исследование "СберУслуги" и ЮKassa

© Depositphotos / WavebreakmediaРепетитор
Репетитор - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Depositphotos / Wavebreakmedia
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дороже всего россиянам обходятся услуги репетиторов по английскому языку - в среднем одно занятие стоит 700 рублей, говорится в совместном исследовании сервисов "СберУслуги" и ЮKassa (оба сервиса входят в экосистему "Сбера").
Аналитики выяснили, как изменилось количество платежей самозанятых в сфере образования во втором и третьем кварталах 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Аналитики изучили данные о платежах, которые самозанятые принимают через ЮKassa, а также о количестве пользователей, зарегистрированных на сервисе "СберУслуги".
"Наиболее высокие расценки — у репетиторов по английскому: в среднем по России это 700 рублей за одно занятие. Преподаватели по математике просят в среднем 630 рублей за урок, а по русскому языку — 560 рублей. Однако стоимость занятий выше, если речь идет о подготовке к ЕГЭ. Так, средняя цена за один урок по английскому языку — 900 рублей, по математике — 750 рублей, а по русскому — 650 рублей", - выяснили авторы исследования.
Чаще всего свои услуги предлагают преподаватели по математике, включая алгебру и геометрию (32%). На втором месте — преподаватели по английскому языку (20%), а на третьем — по русскому (17%). Также часто предлагают свои услуги репетиторы по информатике и обществознанию. Клиенты чаще всего ищут преподавателей по английскому, реже — по математике и русскому языку.
Студент с ноутбуком в библиотеке - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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