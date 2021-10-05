https://ria.ru/20211005/repetitor-1753094950.html

Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов

Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов - РИА Новости, 05.10.2021

Эксперты подсчитали, сколько россияне тратят на репетиторов

Дороже всего россиянам обходятся услуги репетиторов по английскому языку - в среднем одно занятие стоит 700 рублей, говорится в совместном исследовании сервисов РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T03:09

2021-10-05T03:09

2021-10-05T09:05

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Дороже всего россиянам обходятся услуги репетиторов по английскому языку - в среднем одно занятие стоит 700 рублей, говорится в совместном исследовании сервисов "СберУслуги" и ЮKassa (оба сервиса входят в экосистему "Сбера").Аналитики выяснили, как изменилось количество платежей самозанятых в сфере образования во втором и третьем кварталах 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Аналитики изучили данные о платежах, которые самозанятые принимают через ЮKassa, а также о количестве пользователей, зарегистрированных на сервисе "СберУслуги".Чаще всего свои услуги предлагают преподаватели по математике, включая алгебру и геометрию (32%). На втором месте — преподаватели по английскому языку (20%), а на третьем — по русскому (17%). Также часто предлагают свои услуги репетиторы по информатике и обществознанию. Клиенты чаще всего ищут преподавателей по английскому, реже — по математике и русскому языку.

https://sn.ria.ru/20210915/opros_uchitelya-1750106658.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, сбер, сн_образование, социальный навигатор