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Шапка проекта WorldSkills - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
WorldSkills
https://ria.ru/20211005/putin-1753213425.html
Путин оценил результат российской сборной WorldSkills
Путин оценил результат российской сборной WorldSkills - РИА Новости, 05.10.2021
Путин оценил результат российской сборной WorldSkills
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения Сергей Кравцов назвали блестящим результат российской сборной WorldSkills на европейском чемпионате. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:01
2021-10-05T17:01
worldskills
общество
санкт-петербург
европа
владимир путин
сергей кравцов
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения Сергей Кравцов назвали блестящим результат российской сборной WorldSkills на европейском чемпионате."В конце сентября прошел очередной европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам как раз WorldSkills. И наша национальная сборная показала очень хороший, если не сказать блестящий результат. Стала первой и по общему количеству выигранных медалей, и по числу золотых", - сказал президент на совещании с членами правительства.Путин уточнил, что по 38 основным компетенциям РФ завоевала 32 награды, в том числе 13 высшего достоинства, а по презентационным компетенциям - 8 медалей, половина из которых золотые. Россияне стали лучшими в Европе в номинации по мобильной робототехнике.Глава государства поздравил сборную с успехом, отметил, что их победа - достойный итог упорного труда и существенного роста престижа рабочих специальностей.Как отметил глава Минпросвещения РФ, выступление сборной на европейском чемпионате было блестящим. Он также обратил внимание, что результат улучшен в сравнении с аналогичным чемпионатом, прошедшим в Будапеште, на 4 медали."Мы впервые завоевали золото по таким основным направлениям, как укладка напольных покрытий, мехатроника, ресторанный сервис, производство мебели, парикмахерское искусство, токарные работы на станках…и медицинский социальный уход", - отметил министр.Он добавил, что подготовка европейского чемпионата в Петербурге в 2023 году идет полным ходом по плану, никаких сбоев нет. Кравцов выразил уверенность в том, что чемпионат удастся провести достойно.
https://ria.ru/20210927/pozdravlenie-1752068762.html
https://ria.ru/20210903/wolrdskills-1748451103.html
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общество, санкт-петербург, европа, владимир путин, сергей кравцов, россия
17:01 05.10.2021
 
Путин оценил результат российской сборной WorldSkills

Путин назвал результат российской сборной WorldSkills блестящим

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения Сергей Кравцов назвали блестящим результат российской сборной WorldSkills на европейском чемпионате.
"В конце сентября прошел очередной европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам как раз WorldSkills. И наша национальная сборная показала очень хороший, если не сказать блестящий результат. Стала первой и по общему количеству выигранных медалей, и по числу золотых", - сказал президент на совещании с членами правительства.
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Путин уточнил, что по 38 основным компетенциям РФ завоевала 32 награды, в том числе 13 высшего достоинства, а по презентационным компетенциям - 8 медалей, половина из которых золотые. Россияне стали лучшими в Европе в номинации по мобильной робототехнике.
Глава государства поздравил сборную с успехом, отметил, что их победа - достойный итог упорного труда и существенного роста престижа рабочих специальностей.
Как отметил глава Минпросвещения РФ, выступление сборной на европейском чемпионате было блестящим. Он также обратил внимание, что результат улучшен в сравнении с аналогичным чемпионатом, прошедшим в Будапеште, на 4 медали.
"Мы впервые завоевали золото по таким основным направлениям, как укладка напольных покрытий, мехатроника, ресторанный сервис, производство мебели, парикмахерское искусство, токарные работы на станках…и медицинский социальный уход", - отметил министр.
Он добавил, что подготовка европейского чемпионата в Петербурге в 2023 году идет полным ходом по плану, никаких сбоев нет. Кравцов выразил уверенность в том, что чемпионат удастся провести достойно.
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WorldSkillsОбществоСанкт-ПетербургЕвропаВладимир ПутинСергей КравцовРоссия
 
 
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