Путин оценил результат российской сборной WorldSkills
Путин назвал результат российской сборной WorldSkills блестящим
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения Сергей Кравцов назвали блестящим результат российской сборной WorldSkills на европейском чемпионате.
"В конце сентября прошел очередной европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам как раз WorldSkills. И наша национальная сборная показала очень хороший, если не сказать блестящий результат. Стала первой и по общему количеству выигранных медалей, и по числу золотых", - сказал президент на совещании с членами правительства.
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Путин уточнил, что по 38 основным компетенциям РФ завоевала 32 награды, в том числе 13 высшего достоинства, а по презентационным компетенциям - 8 медалей, половина из которых золотые. Россияне стали лучшими в Европе в номинации по мобильной робототехнике.
Глава государства поздравил сборную с успехом, отметил, что их победа - достойный итог упорного труда и существенного роста престижа рабочих специальностей.
Как отметил глава Минпросвещения РФ, выступление сборной на европейском чемпионате было блестящим. Он также обратил внимание, что результат улучшен в сравнении с аналогичным чемпионатом, прошедшим в Будапеште, на 4 медали.
"Мы впервые завоевали золото по таким основным направлениям, как укладка напольных покрытий, мехатроника, ресторанный сервис, производство мебели, парикмахерское искусство, токарные работы на станках…и медицинский социальный уход", - отметил министр.
Он добавил, что подготовка европейского чемпионата в Петербурге в 2023 году идет полным ходом по плану, никаких сбоев нет. Кравцов выразил уверенность в том, что чемпионат удастся провести достойно.
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