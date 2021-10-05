https://ria.ru/20211005/putin-1753213425.html

Путин оценил результат российской сборной WorldSkills

Путин оценил результат российской сборной WorldSkills - РИА Новости, 05.10.2021

Путин оценил результат российской сборной WorldSkills

Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения Сергей Кравцов назвали блестящим результат российской сборной WorldSkills на европейском чемпионате. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:01

2021-10-05T17:01

2021-10-05T17:01

worldskills

общество

санкт-петербург

европа

владимир путин

сергей кравцов

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения Сергей Кравцов назвали блестящим результат российской сборной WorldSkills на европейском чемпионате."В конце сентября прошел очередной европейский чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам как раз WorldSkills. И наша национальная сборная показала очень хороший, если не сказать блестящий результат. Стала первой и по общему количеству выигранных медалей, и по числу золотых", - сказал президент на совещании с членами правительства.Путин уточнил, что по 38 основным компетенциям РФ завоевала 32 награды, в том числе 13 высшего достоинства, а по презентационным компетенциям - 8 медалей, половина из которых золотые. Россияне стали лучшими в Европе в номинации по мобильной робототехнике.Глава государства поздравил сборную с успехом, отметил, что их победа - достойный итог упорного труда и существенного роста престижа рабочих специальностей.Как отметил глава Минпросвещения РФ, выступление сборной на европейском чемпионате было блестящим. Он также обратил внимание, что результат улучшен в сравнении с аналогичным чемпионатом, прошедшим в Будапеште, на 4 медали."Мы впервые завоевали золото по таким основным направлениям, как укладка напольных покрытий, мехатроника, ресторанный сервис, производство мебели, парикмахерское искусство, токарные работы на станках…и медицинский социальный уход", - отметил министр.Он добавил, что подготовка европейского чемпионата в Петербурге в 2023 году идет полным ходом по плану, никаких сбоев нет. Кравцов выразил уверенность в том, что чемпионат удастся провести достойно.

https://ria.ru/20210927/pozdravlenie-1752068762.html

https://ria.ru/20210903/wolrdskills-1748451103.html

санкт-петербург

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, европа, владимир путин, сергей кравцов, россия