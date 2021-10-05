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Технологии не заменят живое общение учителей и школьников, уверен Путин
Технологии не заменят живое общение учителей и школьников, уверен Путин - РИА Новости, 05.10.2021
Технологии не заменят живое общение учителей и школьников, уверен Путин
Современные технологии в образовании никогда не заменят живое общение учителей с детьми, в этом страна убедилась в период пандемии коронавируса, заявил... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:18
2021-10-05T14:25
общество
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россия
сн_образование
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Современные технологии в образовании никогда не заменят живое общение учителей с детьми, в этом страна убедилась в период пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с вами хорошо понимаем, какими бы передовыми технологиями ни был бы насыщен образовательный процесс, они никогда не смогут заменить непосредственного живого общения. Мы все люди, а не машины и не роботы. И личность учителя, его эмоции, мудрость, теплота, внимание, сила убеждений имеют колоссальное значение в интеллектуальном и нравственном становление ученика", - сказал Путин.Президент добавил, что в этом страна убедилась в период дистанционного образования, введенного из-за пандемии коронавируса. В знак признательности учителям власти посвятили 2023 год педагогам и наставникам.
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общество, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор
14:18 05.10.2021 (обновлено: 14:25 05.10.2021)
 
Технологии не заменят живое общение учителей и школьников, уверен Путин

Путин заявил, что технологии в образовании не заменят общение учителей с детьми

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидерами предвыборного списка Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с лидерами предвыборного списка Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Современные технологии в образовании никогда не заменят живое общение учителей с детьми, в этом страна убедилась в период пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы с вами хорошо понимаем, какими бы передовыми технологиями ни был бы насыщен образовательный процесс, они никогда не смогут заменить непосредственного живого общения. Мы все люди, а не машины и не роботы. И личность учителя, его эмоции, мудрость, теплота, внимание, сила убеждений имеют колоссальное значение в интеллектуальном и нравственном становление ученика", - сказал Путин.
Президент добавил, что в этом страна убедилась в период дистанционного образования, введенного из-за пандемии коронавируса. В знак признательности учителям власти посвятили 2023 год педагогам и наставникам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 14:04
Путин поздравил педагогов с Днем учителя
 
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