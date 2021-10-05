https://ria.ru/20211005/putin-1753170456.html

Технологии не заменят живое общение учителей и школьников, уверен Путин

Технологии не заменят живое общение учителей и школьников, уверен Путин - РИА Новости, 05.10.2021

Технологии не заменят живое общение учителей и школьников, уверен Путин

Современные технологии в образовании никогда не заменят живое общение учителей с детьми, в этом страна убедилась в период пандемии коронавируса, заявил... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:18

2021-10-05T14:18

2021-10-05T14:25

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Современные технологии в образовании никогда не заменят живое общение учителей с детьми, в этом страна убедилась в период пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с вами хорошо понимаем, какими бы передовыми технологиями ни был бы насыщен образовательный процесс, они никогда не смогут заменить непосредственного живого общения. Мы все люди, а не машины и не роботы. И личность учителя, его эмоции, мудрость, теплота, внимание, сила убеждений имеют колоссальное значение в интеллектуальном и нравственном становление ученика", - сказал Путин.Президент добавил, что в этом страна убедилась в период дистанционного образования, введенного из-за пандемии коронавируса. В знак признательности учителям власти посвятили 2023 год педагогам и наставникам.

https://ria.ru/20211005/uchitelya-1753167968.html

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общество, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор