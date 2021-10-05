https://ria.ru/20211005/putin-1753170456.html
Технологии не заменят живое общение учителей и школьников, уверен Путин
Технологии не заменят живое общение учителей и школьников, уверен Путин - РИА Новости, 05.10.2021
Технологии не заменят живое общение учителей и школьников, уверен Путин
Современные технологии в образовании никогда не заменят живое общение учителей с детьми, в этом страна убедилась в период пандемии коронавируса, заявил... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:18
2021-10-05T14:18
2021-10-05T14:25
общество
владимир путин
россия
сн_образование
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752019577_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_12feac8ebf53583fbe2ca1fcf8dbd7e5.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Современные технологии в образовании никогда не заменят живое общение учителей с детьми, в этом страна убедилась в период пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с вами хорошо понимаем, какими бы передовыми технологиями ни был бы насыщен образовательный процесс, они никогда не смогут заменить непосредственного живого общения. Мы все люди, а не машины и не роботы. И личность учителя, его эмоции, мудрость, теплота, внимание, сила убеждений имеют колоссальное значение в интеллектуальном и нравственном становление ученика", - сказал Путин.Президент добавил, что в этом страна убедилась в период дистанционного образования, введенного из-за пандемии коронавируса. В знак признательности учителям власти посвятили 2023 год педагогам и наставникам.
https://ria.ru/20211005/uchitelya-1753167968.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1752019577_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_e1cf7a2d9ecd0e0ac3fcb099abbeab41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор
14:18 05.10.2021 (обновлено: 14:25 05.10.2021)
Технологии не заменят живое общение учителей и школьников, уверен Путин
Путин заявил, что технологии в образовании не заменят общение учителей с детьми