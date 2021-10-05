https://ria.ru/20211005/puteshestviya-1753117445.html
Россия открывает авиасообщение еще с пятью странами
Россия открывает авиасообщение еще с пятью странами - РИА Новости, 05.10.2021
Россия открывает авиасообщение еще с пятью странами
Россия с 5 октября открывает авиасообщение еще с пятью странами: с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T11:24
2021-10-05T11:24
2021-10-05T12:45
туризм
бахрейн
узбекистан
туризм
санкт-петербург
красноярск
киргизия
индия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия с 5 октября открывает авиасообщение еще с пятью странами: с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией.Авиакомпании смогут летать из Москвы в Джибути, Веллингтон, Лиму, Кейптаун, Йоханнесбург, а из Санкт-Петербурга — в Копенгаген. Частота полетов по каждому направлению — два рейса в неделю.Также расширяется география рейсов в ряд уже открытых стран — Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан и Японию. Путешественники смогут отправиться из Москвы в Шарджу, на Тенерифе и Гоа. Из Санкт-Петербурга — в Дели и на Гоа. Кроме того, появятся рейсы из Хабаровска в Токио.Из российской столицы теперь можно отправиться в узбекские города — Бухару, Самарканд, Ургенч, Наманган, Фергану, Андижан и Термез. В киргизский Ош можно будет улететь из двух столиц, Новосибирска, Екатеринбурга, Иркутска и Красноярска. А из Санкт-Петербурга — в Бишкек.Однако восстановление авиасообщения не означает, что все из формально открытых стран готовы принимать туристов.
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бахрейн, узбекистан, туризм, санкт-петербург, красноярск, киргизия, индия, япония, оаэ, перу, иркутск, хабаровск, джибути, москва, новости - туризм, токио, веллингтон (город), юар, кейптаун, йоханнесбург, россия, тенерифе, андижан, бухара, бишкек, копенгаген, самарканд
11:24 05.10.2021 (обновлено: 12:45 05.10.2021)
Россия открывает авиасообщение еще с пятью странами
Россия восстанавливает авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия с 5 октября открывает авиасообщение еще с пятью странами: с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией.
Авиакомпании смогут летать из Москвы в Джибути, Веллингтон, Лиму, Кейптаун, Йоханнесбург, а из Санкт-Петербурга — в Копенгаген. Частота полетов по каждому направлению — два рейса в неделю.
Также расширяется география рейсов в ряд уже открытых стран — Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан и Японию. Путешественники смогут отправиться из Москвы в Шарджу, на Тенерифе и Гоа. Из Санкт-Петербурга — в Дели и на Гоа. Кроме того, появятся рейсы из Хабаровска в Токио.
Из российской столицы теперь можно отправиться в узбекские города — Бухару, Самарканд, Ургенч, Наманган, Фергану, Андижан и Термез. В киргизский Ош можно будет улететь из двух столиц, Новосибирска, Екатеринбурга, Иркутска и Красноярска. А из Санкт-Петербурга — в Бишкек.
Однако восстановление авиасообщения не означает, что все из формально открытых стран готовы принимать туристов.