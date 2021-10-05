https://ria.ru/20211005/puteshestviya-1753117445.html

Россия открывает авиасообщение еще с пятью странами

Россия открывает авиасообщение еще с пятью странами - РИА Новости, 05.10.2021

Россия открывает авиасообщение еще с пятью странами

Россия с 5 октября открывает авиасообщение еще с пятью странами: с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:24

2021-10-05T11:24

2021-10-05T12:45

туризм

бахрейн

узбекистан

туризм

санкт-петербург

красноярск

киргизия

индия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия с 5 октября открывает авиасообщение еще с пятью странами: с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией.Авиакомпании смогут летать из Москвы в Джибути, Веллингтон, Лиму, Кейптаун, Йоханнесбург, а из Санкт-Петербурга — в Копенгаген. Частота полетов по каждому направлению — два рейса в неделю.Также расширяется география рейсов в ряд уже открытых стран — Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан и Японию. Путешественники смогут отправиться из Москвы в Шарджу, на Тенерифе и Гоа. Из Санкт-Петербурга — в Дели и на Гоа. Кроме того, появятся рейсы из Хабаровска в Токио.Из российской столицы теперь можно отправиться в узбекские города — Бухару, Самарканд, Ургенч, Наманган, Фергану, Андижан и Термез. В киргизский Ош можно будет улететь из двух столиц, Новосибирска, Екатеринбурга, Иркутска и Красноярска. А из Санкт-Петербурга — в Бишкек.Однако восстановление авиасообщения не означает, что все из формально открытых стран готовы принимать туристов.

https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html

бахрейн

узбекистан

санкт-петербург

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оаэ

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иркутск

хабаровск

джибути

москва

токио

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тенерифе

андижан

бухара

бишкек

копенгаген

самарканд

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2021

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