https://ria.ru/20211005/prichina-1753092964.html

NYT назвала возможную причину сбоя в работе Facebook

NYT назвала возможную причину сбоя в работе Facebook - РИА Новости, 05.10.2021

NYT назвала возможную причину сбоя в работе Facebook

Причиной сбоев Facebook, скорее всего, является ошибка в конфигурации серверных компьютеров, сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов в области... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T01:38

2021-10-05T01:38

2021-10-05T01:45

в мире

технологии

twitter

whatsapp inc.

telegram (приложение)

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Причиной сбоев Facebook, скорее всего, является ошибка в конфигурации серверных компьютеров, сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов в области безопасности."Эксперты в области безопасности заявили, что проблема, скорее всего, проистекала из... неверной конфигурации серверных компьютеров Facebook, которые не позволяли людям подсоединиться к... сайтам, например, Instagram и WhatsApp", - говорится на сайте газеты.Отмечается, что компания так и не раскрыла причины сбоя.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ фиксируется рост трафика.

https://ria.ru/20211005/servisy-1753091084.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, twitter, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей