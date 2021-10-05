https://ria.ru/20211005/prichina-1753092964.html
NYT назвала возможную причину сбоя в работе Facebook
NYT назвала возможную причину сбоя в работе Facebook - РИА Новости, 05.10.2021
NYT назвала возможную причину сбоя в работе Facebook
Причиной сбоев Facebook, скорее всего, является ошибка в конфигурации серверных компьютеров, сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов в области... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T01:38
2021-10-05T01:38
2021-10-05T01:45
в мире
технологии
twitter
whatsapp inc.
telegram (приложение)
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Причиной сбоев Facebook, скорее всего, является ошибка в конфигурации серверных компьютеров, сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов в области безопасности."Эксперты в области безопасности заявили, что проблема, скорее всего, проистекала из... неверной конфигурации серверных компьютеров Facebook, которые не позволяли людям подсоединиться к... сайтам, например, Instagram и WhatsApp", - говорится на сайте газеты.Отмечается, что компания так и не раскрыла причины сбоя.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ фиксируется рост трафика.
https://ria.ru/20211005/servisy-1753091084.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, twitter, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
01:38 05.10.2021 (обновлено: 01:45 05.10.2021)
NYT назвала возможную причину сбоя в работе Facebook
NYT: ошибка в конфигурации серверных компьютеров могла привести к сбою в работе Facebook