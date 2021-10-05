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NYT назвала возможную причину сбоя в работе Facebook
NYT назвала возможную причину сбоя в работе Facebook - РИА Новости, 05.10.2021
NYT назвала возможную причину сбоя в работе Facebook
Причиной сбоев Facebook, скорее всего, является ошибка в конфигурации серверных компьютеров, сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов в области... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T01:38
2021-10-05T01:45
в мире
технологии
twitter
whatsapp inc.
telegram (приложение)
facebook
глобальный сбой в работе соцсетей
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Причиной сбоев Facebook, скорее всего, является ошибка в конфигурации серверных компьютеров, сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов в области безопасности."Эксперты в области безопасности заявили, что проблема, скорее всего, проистекала из... неверной конфигурации серверных компьютеров Facebook, которые не позволяли людям подсоединиться к... сайтам, например, Instagram и WhatsApp", - говорится на сайте газеты.Отмечается, что компания так и не раскрыла причины сбоя.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ фиксируется рост трафика.
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в мире, технологии, twitter, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей
01:38 05.10.2021 (обновлено: 01:45 05.10.2021)
 
NYT назвала возможную причину сбоя в работе Facebook

NYT: ошибка в конфигурации серверных компьютеров могла привести к сбою в работе Facebook

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Причиной сбоев Facebook, скорее всего, является ошибка в конфигурации серверных компьютеров, сообщает газета New York Times со ссылкой на экспертов в области безопасности.
"Эксперты в области безопасности заявили, что проблема, скорее всего, проистекала из... неверной конфигурации серверных компьютеров Facebook, которые не позволяли людям подсоединиться к... сайтам, например, Instagram и WhatsApp", - говорится на сайте газеты.
Отмечается, что компания так и не раскрыла причины сбоя.
Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.
Пользователи сообщают о восстановлении работы Facebook и Instagram, у платформ фиксируется рост трафика.
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
00:59
Вслед за Facebook возникли сбои в работе других сервисов
 
В миреТехнологииTwitterWhatsApp Inc.Telegram (приложение)FacebookГлобальный сбой в работе соцсетей
 
 
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