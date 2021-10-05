https://ria.ru/20211005/postradavshie-1753187023.html
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека - РИА Новости, 05.10.2021
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека
Четыре человека, в том числе дети 14 и 12 лет, пострадали в ДТП с автобусом в городе Сланцы Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:21
2021-10-05T15:21
2021-10-05T15:21
происшествия
сланцы
ленинградская область
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Четыре человека, в том числе дети 14 и 12 лет, пострадали в ДТП с автобусом в городе Сланцы Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса в городе Сланцы", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, ДТП произошло 4 октября около 16.00, 59-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус" под управление 69-летнего мужчины."В результате ДТП водитель и 51-летняя пассажирка автомобиля "Лада Ларгус" госпитализированы в тяжелом состоянии. Несовершеннолетние пассажиры автобуса "ПАЗ", 14-летний мальчик и 12-летняя девочка, госпитализированы в удовлетворительном состоянии", - добавили в полицейском главке.
https://ria.ru/20211004/dtp-1752945000.html
сланцы
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сланцы, ленинградская область, авто
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека
В ДТП с автобусом в городе Сланцы пострадали четыре человека, в том числе дети 14 и 12 лет