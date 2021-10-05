https://ria.ru/20211005/postradavshie-1753187023.html

В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека - РИА Новости, 05.10.2021

В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Четыре человека, в том числе дети 14 и 12 лет, пострадали в ДТП с автобусом в городе Сланцы Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:21

2021-10-05T15:21

2021-10-05T15:21

происшествия

сланцы

ленинградская область

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Четыре человека, в том числе дети 14 и 12 лет, пострадали в ДТП с автобусом в городе Сланцы Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса в городе Сланцы", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, ДТП произошло 4 октября около 16.00, ​59-летний водитель автобуса ПАЗ​ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус" под управление 69-летнего мужчины."В результате ДТП водитель и 51-летняя пассажирка автомобиля "Лада Ларгус" госпитализированы в тяжелом состоянии. Несовершеннолетние пассажиры автобуса "ПАЗ", 14-летний мальчик и 12-летняя девочка, госпитализированы в удовлетворительном состоянии", - добавили в полицейском главке.

https://ria.ru/20211004/dtp-1752945000.html

сланцы

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происшествия, сланцы, ленинградская область, авто