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В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека - РИА Новости, 05.10.2021
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека
Четыре человека, в том числе дети 14 и 12 лет, пострадали в ДТП с автобусом в городе Сланцы Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:21
2021-10-05T15:21
происшествия
сланцы
ленинградская область
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Четыре человека, в том числе дети 14 и 12 лет, пострадали в ДТП с автобусом в городе Сланцы Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса в городе Сланцы", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, ДТП произошло 4 октября около 16.00, ​59-летний водитель автобуса ПАЗ​ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус" под управление 69-летнего мужчины."В результате ДТП водитель и 51-летняя пассажирка автомобиля "Лада Ларгус" госпитализированы в тяжелом состоянии. Несовершеннолетние пассажиры автобуса "ПАЗ", 14-летний мальчик и 12-летняя девочка, госпитализированы в удовлетворительном состоянии", - добавили в полицейском главке.
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происшествия, сланцы, ленинградская область, авто
15:21 05.10.2021
 
В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

В ДТП с автобусом в городе Сланцы пострадали четыре человека, в том числе дети 14 и 12 лет

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт – РИА Новости. Четыре человека, в том числе дети 14 и 12 лет, пострадали в ДТП с автобусом в городе Сланцы Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса в городе Сланцы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ДТП произошло 4 октября около 16.00, ​59-летний водитель автобуса ПАЗ​ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус" под управление 69-летнего мужчины.
"В результате ДТП водитель и 51-летняя пассажирка автомобиля "Лада Ларгус" госпитализированы в тяжелом состоянии. Несовершеннолетние пассажиры автобуса "ПАЗ", 14-летний мальчик и 12-летняя девочка, госпитализированы в удовлетворительном состоянии", - добавили в полицейском главке.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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