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Экс-министр финансов предложил пересмотреть порядок выплат на детей
Экс-министр финансов предложил пересмотреть порядок выплат на детей - РИА Новости, 05.10.2021
Экс-министр финансов предложил пересмотреть порядок выплат на детей
Бывший министр финансов РФ и нынешний глава банка "Открытие" Михаил Задорнов призвал пересмотреть подходы к начислению детских пособий: недопустимо, чтобы их... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T19:34
2021-10-05T19:34
общество
михаил задорнов
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бывший министр финансов РФ и нынешний глава банка "Открытие" Михаил Задорнов призвал пересмотреть подходы к начислению детских пособий: недопустимо, чтобы их получали высокообеспеченные семьи, необходимо сосредоточить внимание на тех категориях населения, кому эти выплаты действительно необходимы."Большие расходы на социальные пособия детям нуждающимся заложены на три года. Несколько лет мы обсуждаем достаточно, мне кажется, простой, но трудно реализуемый политически, но понятный тезис – ну не должны все получать детские пособия", - заявил он, выступая в Совете Федерации."У нас в бизнесе, в банках, я рад, есть молодые люди, двое-трое детей – это замечательно, рост населения страны, но почему очень состоятельные люди и в прошлом, и в этом году получают на двух-трех детей то же самое детское пособие, которое получают люди в регионах, для которых это вопрос жизни и смерти их семей – я это просто не могу понять", - подчеркнул Задорнов.Для решения этой проблемы он предложил перевести получение детских выплат в заявительный порядок. "Мы что не можем реально определить: эти люди имеют собственность, имеют машины, какое их реальное благосостояние? Давайте простое действие – пускай человек напишет, что он реально нуждается. Простой заявительный порядок. Я знаю, что многие наши коллеги не будут писать это заявление, они постыдятся, это мы сразу отсечем 20-25% и сосредоточим эти пособия на тех, кто действительно в них нуждается", - заключил он.
https://ria.ru/20211001/vyplata-1752593474.html
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общество, михаил задорнов, совет федерации рф, россия
19:34 05.10.2021
 
Экс-министр финансов предложил пересмотреть порядок выплат на детей

Экс-министр финансов Задорнов призвал пересмотреть подход к начислению детских пособий

© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоВ Крыму начали выдавать пенсии в российских рублях
В Крыму начали выдавать пенсии в российских рублях - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бывший министр финансов РФ и нынешний глава банка "Открытие" Михаил Задорнов призвал пересмотреть подходы к начислению детских пособий: недопустимо, чтобы их получали высокообеспеченные семьи, необходимо сосредоточить внимание на тех категориях населения, кому эти выплаты действительно необходимы.
"Большие расходы на социальные пособия детям нуждающимся заложены на три года. Несколько лет мы обсуждаем достаточно, мне кажется, простой, но трудно реализуемый политически, но понятный тезис – ну не должны все получать детские пособия", - заявил он, выступая в Совете Федерации.
"У нас в бизнесе, в банках, я рад, есть молодые люди, двое-трое детей – это замечательно, рост населения страны, но почему очень состоятельные люди и в прошлом, и в этом году получают на двух-трех детей то же самое детское пособие, которое получают люди в регионах, для которых это вопрос жизни и смерти их семей – я это просто не могу понять", - подчеркнул Задорнов.
Для решения этой проблемы он предложил перевести получение детских выплат в заявительный порядок. "Мы что не можем реально определить: эти люди имеют собственность, имеют машины, какое их реальное благосостояние? Давайте простое действие – пускай человек напишет, что он реально нуждается. Простой заявительный порядок. Я знаю, что многие наши коллеги не будут писать это заявление, они постыдятся, это мы сразу отсечем 20-25% и сосредоточим эти пособия на тех, кто действительно в них нуждается", - заключил он.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 01:15
В России изменится порядок выплаты детских пособий
 
ОбществоМихаил ЗадорновСовет Федерации РФРоссия
 
 
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